Церковный раскол: великий исход или гражданская война?

В церкви раскол. Такой, говорят, случается раз в тысячу лет. Вот случился.11 октября Синод Константинопольского патриархата (в Стамбуле) принял решение «о восстановлении Киевской митрополии Константинопольской патриархией и о начале процесса предоставления украинскому православию автокефалии».На самом деле этой сухой фразой заявлены страшные грядущие события. «Мирным, судя по всему, этот процесс не будет», — мрачно резюмирует сайт Украина.ру. И добавляет, что в Киев выдвинулись 40 тысяч украинских радикалов-националистов. Они, кстати, действительно туда пришли. И провели свое торжественное факельное шествие – в лучших традициях последних лет.В принципе, состоялась авантюра чистой воды. Константинопольский патриархат, равный среди всех остальных, публично проигнорировал тот факт, что уже более пятисот лет Киевская митрополия является субъектом Русской православной церкви. То есть авантюристы в рясах из Стамбула с чьей-то подачи (хотя совершено понятно, с чьей) с авосистой простотой и непосредственностью вторглись на чужую духовную территорию.А на Украине – миллионы верующих. И русских, и украинцев, и всех остальных. И далеко не все они будут бесконечно счастливы от факта этого «турецкого нашествия» (как его уже прозвали на Украине). Для миллионов людей с этого момента вход в храмы, где они молились всю жизнь, будет закрыт. Смириться, пойти осенять себя крестом у нового хозяина твоей души? Грех церковного предательства. Это как душу продать. Не ходить вообще? Для истинно верующего человека это – тоже Голгофа. Выбор – врагу не пожелаешь.Мало того. В 42-миллионной стране может сложиться ситуация «брат на брата, сын на отца». И вот тогда земля украинская от края до края багряной кровью окропится. Писатель Эдуард Лимонов вообще пророчит Украине новую Варфоломеевскую ночь, в кровавую историческую воронку которой будут втянуты все – и те, кто истово верует, и те, кто не верует вообще. По мнению писателя, война будет не церковная, а гражданская, и никого не минует чаша сия, ни у кого не получится отсидеться. «Кто такой верующий? – вопрошает Лимонов. – Это непременно активист. Это человек, выросший в групповой идеологии…»Кто-то возразит, что все верующие в массе своей – люди смирные, смиренные. Ходят, молятся, поклоны бьют, свечи ставят, песни церковные поют. Ну чисто овцы, которые без пастыря жить не могут, что с них взять… Проглотят, мол, не подавятся.Все не так просто. Эти ребята смирные, пока их не трогают и на их святыни не покушаются. Но тот, кто это сделает, пожнет бурю. В душе этих «смирных» тоже спят вулканы, тайфуны, цунами и самумы. И за покушение на свои святыни они могут спросить по полной.Вспомните, как всколыхнулся весь полуторамиллиардный мусульманский мир после карикатуры в скандальном «Шарли Эбдо» на пророка Мухаммеда. Дело, между прочим, закончилось большой кровью. Кто обещал, что сейчас будет иначе?Ведь что думает после уже свершившегося раскола среднестатистический украинский верующий? Вы хотите сказать, что теперь какие-то неучтенные эмигранты в рясах, которым турки из жалости сдают в аренду несколько домишек на побережье, будут учить меня молиться? Вы это серьезно? Ничего не попутали, нет?В конце концов, все крестовые походы тоже проходили под святыми знаменами. И это была отнюдь не невинная прогулка с ветерком по морскому побережью.По всем церковным законам за или против автокефалии будут голосовать сами верующие. И необходимо, чтобы две трети высказались за духовное размежевание. Тогда голосование будет легитимным и имеющим силу. Это говорит о том, что массовые побоища гарантированы уже в процессе голосования. Уже здесь пахнет большой кровью. А что будет дальше?Президент Украины то ли по своей злой воле, то ли по воле опытных кураторов явил всему миру театр абсурда одного актера и массы зрителей. И театр этот только начинается с вешалки. А заканчивается вешанием и кровавой баней, в которой примут участие миллионы зрителей.Пусть никого не обманывает нелепый внешний вид главного украинца, его манера поведения. Президент Украины – матерый, коварный, искушенный и опытный враг. Весь его путь, начиная с майдана, пахнет смертью. Его руки в крови по локоть (причем от самых пяток). И кровь эта и его сограждан тоже. Но ему нужны жертвы еще большие. Потому что по всем законам жанра у таких, как он, каждое последующее преступление по ужасу, наводимому на людей, и по общественному резонансу должно перекрывать предыдущее. На майдане он навсегда купил себе билет в один конец, а спрыгнуть с поезда на полном ходу ему никто не позволит – даже если в конце летящий на всех парах локомотив ожидает зияющая пропасть. Сегодня он встал на путь разрушения еще одной святыни – традиционного православия.Судя по всему, украинскому президенту хорошо известны неписаные правила Талейрана: «Нет законов – есть события. Нет принципов – есть обстоятельства». Так и здесь. Ничего личного – есть только желание энергично обслужить интересы заокеанского хозяина, насолить России, разъять русский мир.Будут попытки захвата храмов. Будут попытки защиты храмов. За прах своих отцов и храмы своих богов люди будут биться до последнего.А Кремль молчит. Кремль ждет. Кремль, похоже, надеется, что мудрость восторжествует, и интересы Русской православной церкви будут соблюдены. Сдается мне, зря. На нынешней Украине нет мудрости, а есть хитрость. Нет совести, а есть лицемерие. Они и восторжествуют. Уже торжествуют.Незадолго до смерти мне мой дед (между прочим, этнический украинец) говорил мне: «Два якоря есть в жизни человека, внучок, – язык и вера. Вот за них и держись». Вот за них и держусь. Очень помогает.Порошенко покусился и на то, и на другое. Он решил выбить у русского мира обе эти опоры, оборвать оба этих якоря, вызвать у православных вселенский шторм возмущения. Надо отдать ему должное – у него это получилось.Святитель Феофан Полтавский в своей книге «Духовник царской семьи» опубликовал свое знаменитое пророчество, в котором есть слова: "Великие старцы говорили, что Россия возродится, сам народ восстановит православную монархию.Возможно, это уже начало происходить. Пусть откалываются все безбожники и раскольники. Пусть получают свою самостоятельность и проповедуют своим, таким же… Того православия, что было в России прежде, уже не будет. Но истинная вера не только возродится, но и восторжествует…»Карфаген православного мира противопоставил себя Третьему Риму. И этот Карфаген должен быть разрушен. Кем, когда и как, вопрос обсуждаемый. Сдается мне, что произойдет это на наших глазах и в предельно сжатые сроки. Нас ждут большие события. Готовьтесь.