Блокадная комедия «Праздник» - очередное дно российского кино?

Снова кинорубрика, снова обзор фильма, которому только предстоит покорять наши экраны, снова призыв…Но в этот раз призываю несколько к иному. «Не ходить» — это вообще ни о чем. Сами судите и решайте, чего достоин так называемый фильм и его авторы.Итак, фильм Алексея Красовского «Праздник».Действие фильма будет проходить в Ленинграде, 31 декабря 1941 года.Сама идея праздника в осажденном городе, в начинающейся блокаде, которая продлится 872 дня и унесет просто огромное количество людей, от 600 тысяч до полутора миллионов, по разным данным и оценкам, более чем сомнительна.Вам, уважаемые люди, читатели, наверное, интересно, о чем мог снять фильм российский, не очень-то молодой, выкормленный Советским Союзом режиссер Красовский?Ожидаемо о героизме, личном восприятии того времени, каких-то переживаний персонажей в то время?Ну, ладно, не в те времена как бы живем.Фильм повествует о живущей в блокадном Ленинграде "на особом положении" привилегированной семье, которая с гостями собирается встречать Новый год.Определяя жанр картины, режиссер заметил, что это не черная комедия, а "комедия местами черная, но чаще светлая".Определяя суть режиссера Красовского как человека, у которого в блокаду в Ленинграде погиб не один десяток родственников (а если точнее, выжила одна), хочу сказать, что снять такое мог местами человек, но в основном ...Что, уважаемые читатели, верной дорогой идем?Начало войны, каким бы оно не было, измарали как могли. Из битвы за Сталинград сделали «Сталинград». Собственно, осталось-то всего ничего – Курская битва, битва за Москву (хотя там идут движения в «нужную» сторону) и Блокада.Ах, ну да, еще надо будет над самой Победой в Берлине поработать. Там еще не все оплевано. Есть где нашим левиафанам развернуться.Кстати, о левиафанах «исторического кинематографа».Левиафаны, они же авторы позорища, фильмецом своим пытаются донести, что на «особом положении» все было иначе. А чем они это обосновывают?А обосновывают якобы фактами из якобы дневника инструктора отдела кадров горкома ВКП(б) Ленинграда Н. А. Рибковского. В котором он в записи от 5 марта 1942 года якобы описывает свое пребывание в горкомовском стационаре:Верите? Я – нет.Во-первых, подлинность так называемого «дневника Рибковского» весьма сомнительна. Да и не проверял ее никто, судя по всему. Так как больше ни одного свидетельства «красивой жизни» в блокадном Ленинграде не было обнаружено, лично я не сомневаюсь в том, что здесь имеет место очередная либеральная брехня.Во-вторых, даже если и Рибковский был конченым идиотом и вел такой дневник, кроме него, в этом стационаре была еще куча людей, не пользовавшихся такими благами. Кухарки, кочегары, слесари, электрики, официантки и так далее.Конечно, если принять за должное, что все они были просто ликвидированы типчиками вроде Рибковского, то да. Но даже в этом случае слухи бы пошли и сохранились.А вообще, за такой дневничок Рибковского могли и того… В случае попадания не в те руки. По закону. И вряд ли бы инструктор горкома мог такое написать. Туда как бы дураков не брали в то время. И инструктор – не девочка Таня Савичева, у которой перспектива была одна. Потому инструктор молчал, как коммунист на допросе.В общем, вранье от начала и до конца. Очередное вранье. Очередная подлость. Очередной плевок в историю В нашу, замечу в очередной раз, историю.Переходим к персоналиям.Хочу, пользуясь случаем, выразить свою искреннюю человеческую признательность многочисленной армии российских кинопродюсеров. Спасибо вам, господа!Красовский жаловался в одном из интервью, что картина делается на добровольные пожертвования.Ха, да все просто. Не все в этом мире потеряли совесть настолько. Если Красовскому плевать на все, что происходило в блокадном Ленинграде, то, наверное, продюсеры, люди неглупые, поняли, что поднимется вокруг «творения».Чем, собственно, я и занимаюсь.Я из тех, кто не желает видеть рядом со словом «блокада» слово «сатира». А так как в этом гноении есть еще, кроме всего, «сатира, комедия, драма, трагикомедия», то тем более.Не верю, что в России, которую хоть и корежит сегодня в культурном и историческом плане, найдется столько подлецов, что с них можно поиметь денег на то, чтобы снять картину о комедии в блокадном Ленинграде.Скорее всего, это один-два жертвователя, которым лично мне хотелось бы в глаза посмотреть. А заявления насчет того, что «всем миром» по копеечке собирали – это не более чем уход от объявления настоящих имен реальных жертвователей.Хотя и так ясно, что это за люди, если их еще можно так назвать.Вообще, назвать человеком человека, который финансирует съемку комедийного фильма в указанные временные рамки, мне весьма сложно.Так что авторов и деньгодавателей можно сразу причислить к сонму «лиц с пониженной социальной ответственностью».Но еще хотелось бы сказать пару слов в адрес некоторых участников обличительного шабаша.Главные роли в фильме исполнили Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков.Не знаю, как насчет предков Цапника и Бабенко, а вот у Павла Олеговича Табакова дед, Павел Кондратьевич Табаков, отец знаменитого Олега Табакова, во время Великой Отечественной войны руководил военно-санитарным поездом № 87. А бабушка, Мария Андреевна Березовская, работала в военном госпитале на станции Эльтон Рязано-Уральской железной дороги.Достойный потомок Табаковых, нечего сказать. Культурная, так сказать, элита страны.А мама Павла Табакова, Марина Зудина, стала одним из официальных спонсоров.В спонсорах еще отметился оператор Алексея Балабанова Сергей Астахов, предоставивший съемочное оборудование и отработавший по дружбе бесплатно.Еще один момент. Ни одна киностудия не стала работать с этими подлецами. Все на свои, «Ленфильм», правда, поделился реквизитом.В общем, очередной подлый пасквиль готов. Осталось собрать и вывалить «шедевр» на обозрение публики. Которая, надеюсь, полностью проигнорирует это «творение».Остается один вопрос: когда наше общество успело деградировать до такого уровня, что внук участника войны снимается в пасквиле на своего деда? А дочка участника дает деньги на съемки оного?И когда, наконец, у нас будет в стране порядок, и фильмы начнут снимать все-таки режиссеры, а не стоматологи-неудачники (конкретно к Красовскому это относится), готовые продаться за два рубля в свободно конвертируемой валюте?Понятно, что фильм-плевок в России пока не пройдет. Зато заранее представляю, как ему будут аплодировать на Западе. В Прибалтике и на Украине.Что можно сделать? Суды за оскорбление памяти павших? Петиции и протесты? Полное игнорирование киноподлости?Необходимый постскриптум.Буквально на днях закончились съемки фильма «Ильинский рубеж» режиссера Игоря Угольникова. Об этой работе будет отдельный оценочный материал, скажу только, что еще никогда в истории российского кинематографа в фильме не было задействовано столько исторически верной техники. «Сбрасывались» музеи, в том числе и герои наших «Рассказов об оружии» музеи из Верхней Пышмы и Падикова, участвовали десятки реконструкторов.Не оскудела Россия пока еще, не оскудела.