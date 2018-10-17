Прокуратура Грузии: Саакашвили - убийца, просим об экстрадиции

Грузинская прокуратура выдвинула очередное обвинение в отношении бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Напомним, что Саакашвили после выдворения с территории Украины проживает на территории ЕС, а именно в Нидерландах, подданной которых является его супруга. Михаилу Саакашвили властями Голландии была предоставлена рабочая виза.Главная прокуратура Грузии (ГПГ) пришла к выводу, что именно Саакашвили причастен к покушению на грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Речь идёт о человеке, который, как сам утверждал, «вместе с Борисом Березовским поспособствовал приходу в большую политику Владимира Путина». В Кремле эти заявления оставляли без комментариев.В ГПГ считают, что планы покушения на Бадри Патаркацишвили разрабатывались в департаменте конституционной безопасности Грузии. Указание представители департамента получали напрямую от Саакашвили.Напомним, что Патаркацишвили скончался в 2008 году в Лондоне в возрасте 52 лет. Официальная версия причины смерти: сердечный приступ. Однако в Грузии считают, что смерть Патаркацишвили наступила в результате «отравления веществом, которое не обнаруживается в организме, но при этом приводит к дисфункции сердечно-сосудистой системы».При обыске у одного из обвиняемых была обнаружена запись, в котором говорится о планах «убрать Бадри». Там же фигурирует имя заказчика – Михаил Сакаашвили, который видел в Патаркацишвили опасного конкурента.Патаркацишвили был одним из наиболее жёстких и последовательных критиков политики Саакашвили.Официальный Тбилиси рассчитывает на экстрадицию Саакашвили. Голландцы молчат.