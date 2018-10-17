Брекзит столкнёт лбами Лондон и Белфаст? Метания Терезы

Северная Ирландия всегда была и остается самым нестабильным регионом Соединенного Королевства. На протяжении всей своей истории ирландцы пытались избавиться от подчинённого положения перед англичанами и воссоединиться в одно государство с Республикой Ирландия.Двадцатый век запомнился британцам Ольстерским конфликтом, студенческими забастовками и деятельностью военизированной группировки – Ирландской республиканской армии (ИРА). Результатом невероятных усилий обеих сторон стало Белфастское соглашение. Северная Ирландия стала более автономной, появился межправительственный Совет британских островов и министерство межирландского совета, обеспечившее поддержание культурных и исторический связей между Белфастом и Дублином.Брекpит поставил под угрозу эту и без того неустойчивую договоренность. Жёсткий брекзит, за который сегодня выступает экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, привёл бы к установлению «настоящей» границы между ирландцами из разных государств. Это уничтожило бы всякие надежды на сохранение единого культурного пространства на острове Ирландия.Здесь нужно напомнить, что Северная Ирландия выступила против выхода из ЕС и даже грозила покинуть Соединённое Королевство в том случае, если Лондон поведёт страну на выход из Европейского союза.Переговорщик от ЕС Мишель Барнье с самого начала предлагал оставить Северную Ирландию в зоне единого европейского рынка и таможенного союза. Консервативное правительство Терезы Мэй посчитало, что это опасно для территориальной целостности Великобритании, и поступило очень вероломно.16 октября стало известно, что британцы пытаются оставить всю территорию государства в таможенном союзе с ЕС. Этого хочет Тереза Мэй. При этом она же хочет обвинить Еврокомиссию в том, что та якобы заставляет британскую Консервативную партию разделить единый ирландский народ.Европейский союз рискует остаться в крайне неловком положении, но пока он придерживается позиции «уходя, уходи». Нет ничего честного и логичного в том, чтобы давать особые права и привилегии стране, не входящей в состав ЕС. Но как поведёт себя в итоге Белфаст?