Обновленная алжирская версия Т-90С
В Сети появились фотографии последней версии алжирской серии танков Т-90СА российского производства, сообщает Российская газета.
Отличительной особенностью этих машин от ранее поставлявшихся является наличие комплекса оптико-электронного подавления (КОЭП) «Штора-1». Аппаратура этого комплекса позволяет эффективно срывать наведение самых массовых управляемых ракет и нейтрализовать работу лазерных прицелов-дальномеров.
Высокотехнологичное российское оборудование продемонстрировало свои возможности на танках Т-90 и Т-90А в ходе боевых действий на территории Сирии. Как рассказывали сирийские источники, во время наступательных операций «Штора» прикрывала не только свой танк, но и другие, шедшие за ним машины, которые не были оснащены подобными комплексами.
Что касается алжирской армии, тот на ее вооружении сегодня находятся около 360 танков. Впервые КОЭП «Штора» был замечен там в 2016 году. Комплексом были оснащены всего несколько машин. Теперь им оборудуются все новые танки.
Согласно последним сообщениям, Т-90СА передаются Алжиру в готовом виде, тогда как ранее утверждалось, что североафриканскую страну поступают машинокомплекты, которые затем собираются местными специалистами на танкоремонтных заводах. Вероятнее всего, алжирские инженеры осуществляли окончательный монтаж лишь отдельных систем.
В настоящее время основу ударной мощи сухопутных сил Алжира составляют Т-90СА и модернизированные с помощью России Т-72М1. Возможно, что модернизация танкового парка продолжится и «Штору» получат не только новые машины, но и ветераны.
Отличительной особенностью этих машин от ранее поставлявшихся является наличие комплекса оптико-электронного подавления (КОЭП) «Штора-1». Аппаратура этого комплекса позволяет эффективно срывать наведение самых массовых управляемых ракет и нейтрализовать работу лазерных прицелов-дальномеров.
Высокотехнологичное российское оборудование продемонстрировало свои возможности на танках Т-90 и Т-90А в ходе боевых действий на территории Сирии. Как рассказывали сирийские источники, во время наступательных операций «Штора» прикрывала не только свой танк, но и другие, шедшие за ним машины, которые не были оснащены подобными комплексами.
Что касается алжирской армии, тот на ее вооружении сегодня находятся около 360 танков. Впервые КОЭП «Штора» был замечен там в 2016 году. Комплексом были оснащены всего несколько машин. Теперь им оборудуются все новые танки.
Согласно последним сообщениям, Т-90СА передаются Алжиру в готовом виде, тогда как ранее утверждалось, что североафриканскую страну поступают машинокомплекты, которые затем собираются местными специалистами на танкоремонтных заводах. Вероятнее всего, алжирские инженеры осуществляли окончательный монтаж лишь отдельных систем.
В настоящее время основу ударной мощи сухопутных сил Алжира составляют Т-90СА и модернизированные с помощью России Т-72М1. Возможно, что модернизация танкового парка продолжится и «Штору» получат не только новые машины, но и ветераны.
- Использованы фотографии:
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