Бундесвер принял на вооружение мини-роботов разведки

Немецкая армия принимает на вооружение новых роботов-разведчиков. Одной из систем, поступившей в Бундесвер, является роботизированная разведывательная система RABE (Roboter zur Aufklärung, Beobachtung und Erkundung im Orts- und Häuserkampf — робот для разведки, наблюдения и рекогносцировки в городском бою), передает "Warspot" со ссылкой на официальный YouTube-канал немецкой армии Bundeswehr.Как сообщили в Минобороны Германии, в настоящее время на вооружении Бундесвера находится 44 роботизированных разведывательных системы RABE, планируется закупить еще 150 мини-роботов. Система производится компанией Endeavour Global, непосредственным поставщиком для ВС Германии является немецкая компания European Logistic Partners.Разведывательная система RABE представляет собой дистанционно управляемое миниатюрное гусеничное транспортное средство массой 2,5 кг. На вооружении робота четыре камеры кругового обзора, а также система цифровой радиосвязи. По итогам предварительных испытаний и полученных замечаний от Бундесвера, разработчики предусмотрели установку на мини-робот дополнительной камеры для наблюдения в условиях недостаточной освещенности. Робот легко преодолевает препятствия, такие как лестница или неровная местность, и практически не поддается разрушению. Для обследования помещения его можно забросить через окно или, при необходимости, сбросить с высоты пяти метров без серьезного повреждения. В случае приземления на спину робот переворачивается и готов к немедленному действию.Согласно заявленным характеристикам, робот способен выполнять задачи в температурном диапазоне от -19С до +48С, при этом корпус водонепроницаем и имеет защиту от пыли. Радиус действия не превышает 400 метров, зарядки аккумулятора хватает на 6 часов.