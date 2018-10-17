В Ираке представили РСЗО на базе российского автомобиля «Садко»
Грузовики ГАЗ-3308 «Садко» в Ираке несут службу как в сухопутных войсках, так и в подразделениях МВД. Автомобили были закуплены в России сразу после свержения Саддама Хусейна. Они должны были заменить устаревшие и крайне потрепанные ГАЗ-66, пишет Российская газета.
Однако в силу того, что в страну хлынул поток американской техники, «Садко» не получили такого распространения, как в соседней Сирии.
И всё же иракские инженеры обратили внимание на российский автомобиль, «поручив» ему довольно ответственную работу: недавно специалисты установили на «Садко» 107-мм реактивную установку залпового огня Тип 63 китайского производства. Эта РСЗО вместе с аналогично модернизированным гусеничным МТ-ЛБ была представлена широкой общественности на местной оружейной выставке.
Тип 63 – одна из самых многочисленных установок в этом регионе. В ходе ирано-иракской войны они массово применялась обеими сторонами. Сегодня эти установки выпускают иранские предприятия под названием Fajr-1. Ранее Тегеран поставлял их шиитским формированиям, воевавшим в группировкой ИГ (запрещена в РФ) на стороне правительственных сил.
Максимальная дальность стрельбы Fajr-1 – 8,5 км, вес боевой части реактивного снаряда – чуть более 8 кг. Может снаряжаться готовыми поражающими элементами (до 1600 шт.), разлетающимися при взрыве на 18 метров.
Ожидается, что представленные на выставке РСЗО в скором времени поступят в войска.
Однако в силу того, что в страну хлынул поток американской техники, «Садко» не получили такого распространения, как в соседней Сирии.
И всё же иракские инженеры обратили внимание на российский автомобиль, «поручив» ему довольно ответственную работу: недавно специалисты установили на «Садко» 107-мм реактивную установку залпового огня Тип 63 китайского производства. Эта РСЗО вместе с аналогично модернизированным гусеничным МТ-ЛБ была представлена широкой общественности на местной оружейной выставке.
Тип 63 – одна из самых многочисленных установок в этом регионе. В ходе ирано-иракской войны они массово применялась обеими сторонами. Сегодня эти установки выпускают иранские предприятия под названием Fajr-1. Ранее Тегеран поставлял их шиитским формированиям, воевавшим в группировкой ИГ (запрещена в РФ) на стороне правительственных сил.
Максимальная дальность стрельбы Fajr-1 – 8,5 км, вес боевой части реактивного снаряда – чуть более 8 кг. Может снаряжаться готовыми поражающими элементами (до 1600 шт.), разлетающимися при взрыве на 18 метров.
Ожидается, что представленные на выставке РСЗО в скором времени поступят в войска.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/KLKAMASH2018
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