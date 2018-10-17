Очередной Ан-124-100 "Руслан" прошёл капитальный ремонт в Ульяновске

Еще один обновленный после модернизации тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан" вернулся в ряды Военно-транспортной авиации России. Капитальный ремонт "Руслана" повели на Ульяновском заводе "Авиастар-СП" (филиал транспортного дивизиона ОАК), сообщает "ВП" со ссылкой на airrecognition.com.Как сообщается, капитально отремонтированный на предприятии "Авиастар-СП" тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан" (идентификационный номер 0605), 16 октября этого года поднялся в воздух с аэродрома "Ульяновск-Восточный" и убыл к месту постоянной дислокации.Согласно опубликованной информации, самолет изначально был выпущен АО "Авиастар-СП" в феврале 1991 года. За время эксплуатации самолет налетал 3164 часа, совершил 1414 посадок на различные аэродромы по всему миру. При поступлении самолета на предприятие было оценено его техническое состояние, после чего по программе восстановления летной годности на самолете были заменены устаревшие компоненты, а также устранены некоторые повреждения, полученные "Русланом" в процессе эксплуатации. После проведенных работ срок службы самолета продлен еще на 30 лет.Ан-124-100 "Руслан" прошел успешный цикл наземных и летных испытаний, после чего был передан заказчику.Ранее на Украине заявляли, что в России не возможен ремонт, модернизация и производство новых самолетов "Руслан", так как якобы данными технологиями владеет только Украина, а она своих специалистов России не выделит.