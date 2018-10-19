Гордон и Гозман – агенты ФСБ?

Фарсовая политика с Украины всё более проникает через прямые телеэфиры в Россию. В программе «60 минут» некий Дмитрий Гордон, прямо из Киева, разоблачая по неповторимой укрологике вождей бандеровских нацистов как агентов КГБ – ФСБ России, разоблачил и нашего либерала Леонида Гозмана, да и себя самого как агентов ФСБ.В качестве доказательства Гордон предъявляет самого себя: он ведь не похож на идиота, а он уверен, что нацистами, прошедшими с факелами по Киеву 14 октября, руководит из Москвы ФСБ. У него и доказательства есть, от американского спецпрокурора Мюллера, что Янукович, по совету американского политтехнолога Манафорта, спонсировал Тягнибока и других нацистских вождей. Кто же, тогда, спрашивается, Манафорт, возглавлявший одно время предвыборный штаб Дональда Трампа? Да они все агенты ФСБ! Ведь Гордон не идиот! Но, может быть, он тоже агент?Мелькающий на телеканалах Леонид Гозман, конечно, одного поля ягодка с Игорем Коломойским, украинским олигархом, только с российским паспортом. Но как это было доказать? И вот Гордон, отдадим должное изяществу его доказательств, сделал это «на раз».Применим логику Гордона к Гозману. Нашего Леонида приглашают в телеэфиры в качестве яркого образчика страшного либерала, для дискредитации в нашем либерализме светлого и доброго, яблочного и надеждинского, якобы почти безгрешного, чего только стоит их внешний благообразный вид. Сравните с мефистофельским ликом Гозмана! Он ведь не идиот, не может этого не понимать, но идёт и дискредитирует.Очевидно, что Гозман выполняет спецзадание ФСБ, от которого он не может отказаться, несмотря на свои принципиальные разногласия с компетентными органами. Возможно, они его самого взяли за какие-то органы. Это можно рассматривать даже как смягчающее обстоятельство: слаб наш либерал, он тоже человек. Таким образом, доказательством спецзадания Гозмана является то, что он, как и Гордон, не идиот.Порошенко и его сбушный Грицак — тоже агенты ФСБ, поскольку прикрывают нацистов-агентов ФСБ на Украине. Они же не идиоты, видят, кого прикрывают. Как и Гозман, который видит же, кого защищает и оправдывает на телеканалах, как его подзащитные зигуют и нациствуют. Своеобразное разделение спецзадания: Порошенко и Грицак прикрывают нацистов на Украине, а Гозман — в Москве. Гордон всё это доказал! Кто же тогда Гордон, дискредитирующий своего Порошенко и наших либералов? Везде – ФСБ!В противном случае что же получается? Гозман – полезный идиот, и бесплатно, по своей простоте топит всю либеральную тусовку? В глазах общественности, всё-таки отличающей нацистов от обычных людей. По Гордону же: если Гозман не идиот, то однозначно агент ФСБ, как, впрочем, и сам Гордон. Вот такой сегодня выбор у либералов, сами себя загнали в угол, и Гордон из Киева в прямом телеэфире нас об этом просветил. Вот до каких времён мы дожили! Что-то дальше будет?И о Манафорте, и президенте Януковиче, спонсировавшем нацистов. Да, это имело место быть. Кстати, первым поздравил Януковича с избранием на президентский пост Барак Обама, а не Владимир Путин. По укрологике, и Обама может быть агентом ФСБ!Многовекторный Янукович сначала пытался сидеть на двух стульях, и внял советам своих западных советников и западенского лобби поддержать совсем слабых легальных националистов, чтобы напуганный электорат проголосовал за него на следующих выборах, стандартный западный политтехнологический ход, об этом много писали в своё время. Якобы управляемые нацисты совсем не опасны!Более того, Янукович посадил ещё и лидера оппозиции Юлию Тимошенко в харьковскую тюрьму. Москва недоумевала от всего этого и тогда же предупреждала об опасных последствиях. Всё это легко можно найти в прессе тех лет. До Януковича это дошло, когда нацисты пришли уже за ним самим.…Вообще, есть у всех этих персонажей нечто общее: они все – демагоги! Фашизм/нацизм со всеми оттенками коричневого, бандеровского и на вид либерального, по сути дела, — это власть демагогов, но взявших её, заметим, демократическим путём. Демократия – это власть демагогов, якобы «ведущих народ», учил древнегреческий философ Платон, и этим очень опасна!