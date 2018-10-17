Россия продолжает избавляться от вложений в американский госдолг

Россия продолжает сокращать свою долю в ценные бумаги американского правительства, сократив вложения в гособлигациях США до 14 миллиардов долларов. Об этом сообщается в статистическом отчете Минфина США, опубликованном на официальном сайте.Как следует из отчета американских финансистов, Россия в течение трех месяцев почти не меняла сумму казначейских бумаг США, держа ее на уровне 14 млрд. долларов. При этом за три весенних месяца Москва избавилась от американских облигаций на 80 млрд. долларов, что позволило России покинуть "список 33 стран" - крупнейших держателей американского госдолга. При этом за летние месяцы Россия, не меняя общую сумму казначейских бумаг США, перераспределила свои вложения в пользу краткосрочных казначейских бумаг, впервые с 2011 года увеличив процент краткосрочных бумаг и уменьшив долгосрочные. До марта 2018 года вложения России в Treasuries не опускались ниже $100 млрд.По заявлению экспертов Москва сокращает вложения в казначейские бумаги США на фоне введения новых санкций "по делу Скрипалей", которые могут коснуться в том числе и суверенного долга России.На данный момент крупнейшим держателем американского госдолга, как и ранее, остается Китай, объем вложений которого составляет 1,165 триллионов долларов. При этом, в ходе начавшейся торговой войны между США и Китаем, Пекин также начал отказываться от американских гособлигаций, за два месяца сократив вложения с 1,178 триллиона долларов до 1,165 триллиона.