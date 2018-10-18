Предпремьерный показ: китайская САУ NORINCO SH11
Китайская оборонная промышленность завершила разработку новой самоходной артиллерийской установки и построила опытный образец. В ближайшем будущем перспективную самоходку планируется представить на военно-технической выставке AirShow China 2018, которая пройдет в ноябре в г. Чжухай. Сообщается, что перспективный образец на колесном шасси получил название SH11. При этом, еще за несколько недель до первого официального показа, достоянием общественности стали определенные материалы по новому проекту, а также фотографии опытного образца.
Первые сведения о перспективном проекте появились в самом конце сентября. Один из профильных китайских ресурсов опубликовал короткую заметку и несколько фотографий из сборочного цеха корпорации NORINCO. Сообщалось, что компания завершает сборку опытного образца перспективной самоходной артиллерийской установки, несущей 155-мм орудие. Образец под названием SH11 планируется показать на будущей военно-технической выставке в Чжухае. Немногочисленные опубликованные фотографии позволяли понять основные особенности новой САУ.
Через несколько дней информагентство Jane's со ссылкой на китайские источники уточнило некоторые особенности и характеристики проекта. Так, самоходка строится на основе колесного шасси 8х8 «Тип 08», также известного под обозначениями ZBL-08 и VN-1. На нем предлагается монтировать совершенно новую обитаемую башню. При этом боевое отделение, как утверждается, отличается повышенным уровнем автоматизации. Боевая масса такой машины достигает 36 т. Экипаж – 3 человека.
Чуть позже появился новый фотоснимок перспективного образца. Готовую машину запечатлели, вероятно, на полигоне, на фоне природы. На новой фотографии можно было заметить, что за прошедшее время опытный образец получил некоторые необходимые агрегаты, а также был покрашен. При этом какие-либо существенные изменения архитектуры, по очевидным причинам, отсутствовали.
Международная военно-техническая выставка AirShow China 2018 откроется 6 ноября и будет работать в течение нескольких дней. В ходе этого мероприятия корпорация NORINCO, как всегда, покажет ряд уже известных и совершенно новых образцов. Перспективная САУ на будущей выставке будет выступать в роли новой разработки, о которой, тем не менее, уже известно специалистам и общественности. Стоит ожидать, что на выставке в Чжухае организация-разработчик раскроет основные особенности проекта и технические характеристики готового образца.
***
Согласно опубликованным данным, основой для перспективной самоходной артиллерийской установки SH11 стало колесное шасси боевой машины пехоты «Тип 08». По всей видимости, из штатного броневого корпуса удаляется оборудование, необходимое для перевозки личного состава, вместо которого размещается новая аппаратура. Кроме того, необходима доработка крыши, предусматривающая установку более крупного погона. Несмотря на такую перестройку, компоновка шасси, в целом, остается прежней. Моторный отсек остается в передней части корпуса, рядом с ним сохраняется отделение управления. Все прочие объемы теперь отдаются под оснащение боевого отделения.
Корпус шасси имеет форму, характерную для нынешних колесных бронемашин. Лобовая проекция образовывается несколькими наклонными броневыми листами разных размеров, обеспечивающими защиту от пуль и осколков, а также снарядов малого калибра. Бортовая часть корпуса выполнена в виде коробчатых агрегатов над крупными колесными нишами, разделенными ящиками для ЗИП и имущества. Горизонтальная крыша большой площади упрощает установку крупного боевого модуля. В вертикальном кормовом листе сохраняется крупный люк, который может использоваться для загрузки боекомплекта.
В базовой конфигурации БМП VN-1 комплектуется дизельным двигателем Deutz BF6M1015C мощностью 440 л.с. Какой мотор используется на более тяжелой САУ – неизвестно. При помощи механической трансмиссии крутящий момент распределяется на все восемь ведущих колес. Трансмиссия для SH11 была немного доработана. Самоходка не может плавать и потому не комплектуется кормовыми водометами, что позволило удалить соответствующие средства подвода мощности.
Шасси имеет четырехосную ходовую часть с индивидуальной подвеской колес большого диаметра. В составе подвески используются торсионы и пружинные амортизаторы. Можно предположить, что при перестройке шасси в носитель башни с орудием подвеска претерпевает некоторые изменения и усиливается в соответствии с ростом нагрузок. Тем не менее, точные данные на этот счет пока не появлялись.
Даже если ходовая часть и усиливается в связи с применением более тяжелой башни, ее прочность недостаточна для ведения огня с колес. Перед началом стрельбы предлагается вывешивать машину на четырех домкратах. Пара таких устройств помещается между второй и третьей осями шасси, еще одна – на уровне кормового листа корпуса.
Специально для перспективной САУ была разработана совершенно новая башня с установкой для 155-мм орудия. По всей видимости, эта башня выполнена в виде боевого модуля со всеми необходимыми устройствами, пригодного для установки на любую совместимую платформу. При этом последняя кроме башни должна нести некоторые другие устройства, необходимые для обеспечения работы орудия. В частности, внутри корпуса базового шасси может располагаться часть возимого боекомплекта.
На опубликованных фото видно, что новая башня строится на основе броневого корпуса сравнительно больших размеров и относительно сложной формы. По уровню бронирования новая башня, вероятно, не отличается от используемого корпуса и обеспечивает защиту от пуль и осколков. Можно предположить, что передняя часть башни вмещает орудийную установку и места экипажа, тогда как прочие объемы отданы под различные приборы и боекомплект.
В башне новой САУ монтируется 155-мм нарезная гаубица со стволом длиной 39 калибров. Можно предположить, что это изделие было создано на основе одной из существующих разработок, применявшихся в составе других самоходных комплексов. Ствол орудия оснащен развитым дульным тормозом щелевого типа и
эжектором. Для сокращения негативного воздействия на шасси с ограниченными характеристиками применяются развитые противооткатные устройства. Их крупные цилиндры выступают за пределы боевого отделения и защищаются кожухом прямоугольного сечения. В походном положении ствол закрепляется на откидном удерживающем устройстве.
Из опубликованных данных следует, что наведение орудия в двух плоскостях осуществляется при помощи дистанционно управляемых приводов, контролируемых системой управления огнем. Допустимые углы наводки пока неизвестны, но есть основания считать, что конструкция шасси определенным образом ограничивает горизонтальный сектор стрельбы. Одновременно с этим возможна стрельба с большими углами возвышения по навесным траекториям.
В известных сообщениях о проекте SH11 упоминается наличие автомата заряжания, обеспечивающего подготовку к выстрелу. Таким образом, выстрелы раздельного заряжания должны находиться в кормовой механизированной укладке и подаваться к орудию при помощи автоматики. Возможно, автомат заряжания позволяет работать с переменными зарядами. Так или иначе, подобные устройства резко сокращают нагрузку на экипаж.
Состав системы управления огнем пока не уточнялся, но он, скорее всего, соответствует актуальным тенденциям. Так, на крыше башни предлагается устанавливать два блока оптико-электронных приборов. Один из них должен использоваться наводчиком, другой – командиром. При этом командир располагает полноценным панорамным прицелом. Все эти устройства связаны с электронными пультами управления на рабочих местах в башне. Пульты должны обеспечивать обработку всех поступающих данных и рассчитывать различные параметры. Состав бортовой аппаратуры позволит самоходке вести огонь прямой наводкой или стрелять с закрытых позиций.
Вспомогательное вооружение САУ нового типа отличается достаточной простотой. На крыше башни монтируется открытая установка с крупнокалиберным пулеметом. На лобовых листах башни предусматриваются два ряда дымовых гранатометов, направленных в переднюю полусферу. Также возможна перевозка личного оружия экипажа в боевом отделении.
Готовый прототип SH11 на полигоне
За счет автоматизированных систем различного назначения конструкторам из NORINCO удалось сократить экипаж до трех человек. Первый из них является механиком-водителем и находится в передней части корпуса. Над его местом предусматривается откидной колпак люка с остеклением. Для большего удобства вождения водитель располагает парой зеркал заднего вида, имеющих характерный экстерьер.
В башне находятся только наводчик (вероятно, справа) и командир (слева). Над их местами находятся собственные люки. Кроме того, доступ в башню обеспечен парой бортовых люков большого размера. Также в боевое отделение можно попасть через кормовой люк шасси. Он был сохранен и, вероятно, должен использоваться для загрузки боекомплекта либо при подаче боеприпасов с грунта.
Перспективная самоходка серьезно отличается от базовой БМП с точки зрения габаритов и массы. Так, длина машины за счет выступающего вперед орудия должна увеличиваться с исходных 8 м до 9-10 м. Ширина может оставаться прежней, на уровне 3 м. Новая башня может довести высоту САУ до 3-3,2 м, с учетом всех устройств на ее крыше. Заявленная боевая масса достигает 36 т – на 10-12 т больше, чем у более старых модификаций и машин на базе БМП «Тип 08».
Существующая колесная боевая машина пехоты способна развивать скорость до 100 км/ч. Значительный рост массы в новом проекте должен заметным образом сократить подвижность. Максимальная скорость SH11 может быть на десятки километров в час ниже, чем у базового образца. Кроме того, следует ожидать определенное снижение проходимости. Наконец, тяжелая самоходка не может плавать.
Боевые характеристики САУ пока остаются неизвестными. Новая 155-мм гаубица соответствует существующим китайским стандартами, и потому должна иметь возможность применения всех имеющихся на вооружении выстрелов соответствующего калибра. Длина ствола позволяет предположить, что дальность стрельбы обычным снарядом может достигать 15-20 км. При использовании активно-реактивного снаряда следует ожидать прирост дальности в несколько километров. Кроме того, повышение боевой эффективности может достигаться при помощи корректируемых снарядов.
***
Согласно последним данным, корпорация NORINCO уже построила опытный образец новой самоходной артиллерийской установки и вскоре должна вывести его на испытания. Кроме того, через считанные недели состоится первая публичная демонстрация этого изделия. На будущей выставке AirShow China 2018 САУ SH11 впервые покажут отечественным и зарубежным посетителям. Возможно, именно после грядущей выставки прототип отправят на полноценные испытания, в ходе которых он сможет показать свои возможности.
Оснащение башни крупным планом. Хорошо виден панорамный прицел командира
Перспективы нового проекта пока остаются неизвестными. Опубликовано не слишком много информации, и потому будущее САУ SH11 спрогнозировать достаточно трудно. В то же время, можно высказать некоторые предположения. Прежде всего, есть основания полагать, что новая самоходка сможет заинтересовать Народно-освободительную армию Китая. Она уже имеет на вооружении несколько колесных САУ разных типов, но системы калибра 155 мм у нее пока отсутствуют. Возможно, перспективная машина SH11 займет оставшуюся нишу, в результате чего китайские артиллерийские войска смогут использовать полный парк колесной и гусеничной техники с гаубицами разных типов. Сухопутная артиллерия станет более гибким инструментом, способным решать все поставленные задачи.
Применение шасси «Тип 08» / ZBL-08 / VN-1 может быть своеобразным намеком. Эта колесная боевая машина пехоты и некоторые образцы на ее базе предлагаются иностранным заказчикам. Таким образом, САУ SH11 имеет все шансы стать экспортным образцом. Более того, этот проект изначально могли создавать для продажи техники за рубеж. Косвенным подтверждением этой версии может быть факт публикации данных о самоходке до официального показа. Китай обычно не показывает раньше времени новые образцы, предназначенные для собственной армии.
Доступная информация о проекте самоходки NORINCO SH11 позволяет составить примерную картину, но не дает ответы на ряд важных вопросов. Остаются неизвестными предназначение проекта, точные характеристики и боевые возможности перспективного образца. К счастью, все эти сведения будут опубликованы в самом ближайшем будущем. 6 ноября в Чжухае стартует новая выставка AirShow China, на которой состоится официальная презентация перспективной САУ. Тогда же организация-разработчик огласит все интересующие сведения. До публикации официальных данных осталось всего несколько недель.
По материалам сайтов:
https://janes.com/
https://snafu-solomon.com/
https://defence.pk/
http://china-defense.blogspot.com/
Первые сведения о перспективном проекте появились в самом конце сентября. Один из профильных китайских ресурсов опубликовал короткую заметку и несколько фотографий из сборочного цеха корпорации NORINCO. Сообщалось, что компания завершает сборку опытного образца перспективной самоходной артиллерийской установки, несущей 155-мм орудие. Образец под названием SH11 планируется показать на будущей военно-технической выставке в Чжухае. Немногочисленные опубликованные фотографии позволяли понять основные особенности новой САУ.
Через несколько дней информагентство Jane's со ссылкой на китайские источники уточнило некоторые особенности и характеристики проекта. Так, самоходка строится на основе колесного шасси 8х8 «Тип 08», также известного под обозначениями ZBL-08 и VN-1. На нем предлагается монтировать совершенно новую обитаемую башню. При этом боевое отделение, как утверждается, отличается повышенным уровнем автоматизации. Боевая масса такой машины достигает 36 т. Экипаж – 3 человека.
Чуть позже появился новый фотоснимок перспективного образца. Готовую машину запечатлели, вероятно, на полигоне, на фоне природы. На новой фотографии можно было заметить, что за прошедшее время опытный образец получил некоторые необходимые агрегаты, а также был покрашен. При этом какие-либо существенные изменения архитектуры, по очевидным причинам, отсутствовали.
Международная военно-техническая выставка AirShow China 2018 откроется 6 ноября и будет работать в течение нескольких дней. В ходе этого мероприятия корпорация NORINCO, как всегда, покажет ряд уже известных и совершенно новых образцов. Перспективная САУ на будущей выставке будет выступать в роли новой разработки, о которой, тем не менее, уже известно специалистам и общественности. Стоит ожидать, что на выставке в Чжухае организация-разработчик раскроет основные особенности проекта и технические характеристики готового образца.
***
Согласно опубликованным данным, основой для перспективной самоходной артиллерийской установки SH11 стало колесное шасси боевой машины пехоты «Тип 08». По всей видимости, из штатного броневого корпуса удаляется оборудование, необходимое для перевозки личного состава, вместо которого размещается новая аппаратура. Кроме того, необходима доработка крыши, предусматривающая установку более крупного погона. Несмотря на такую перестройку, компоновка шасси, в целом, остается прежней. Моторный отсек остается в передней части корпуса, рядом с ним сохраняется отделение управления. Все прочие объемы теперь отдаются под оснащение боевого отделения.
Корпус шасси имеет форму, характерную для нынешних колесных бронемашин. Лобовая проекция образовывается несколькими наклонными броневыми листами разных размеров, обеспечивающими защиту от пуль и осколков, а также снарядов малого калибра. Бортовая часть корпуса выполнена в виде коробчатых агрегатов над крупными колесными нишами, разделенными ящиками для ЗИП и имущества. Горизонтальная крыша большой площади упрощает установку крупного боевого модуля. В вертикальном кормовом листе сохраняется крупный люк, который может использоваться для загрузки боекомплекта.
В базовой конфигурации БМП VN-1 комплектуется дизельным двигателем Deutz BF6M1015C мощностью 440 л.с. Какой мотор используется на более тяжелой САУ – неизвестно. При помощи механической трансмиссии крутящий момент распределяется на все восемь ведущих колес. Трансмиссия для SH11 была немного доработана. Самоходка не может плавать и потому не комплектуется кормовыми водометами, что позволило удалить соответствующие средства подвода мощности.
Шасси имеет четырехосную ходовую часть с индивидуальной подвеской колес большого диаметра. В составе подвески используются торсионы и пружинные амортизаторы. Можно предположить, что при перестройке шасси в носитель башни с орудием подвеска претерпевает некоторые изменения и усиливается в соответствии с ростом нагрузок. Тем не менее, точные данные на этот счет пока не появлялись.
Даже если ходовая часть и усиливается в связи с применением более тяжелой башни, ее прочность недостаточна для ведения огня с колес. Перед началом стрельбы предлагается вывешивать машину на четырех домкратах. Пара таких устройств помещается между второй и третьей осями шасси, еще одна – на уровне кормового листа корпуса.
Специально для перспективной САУ была разработана совершенно новая башня с установкой для 155-мм орудия. По всей видимости, эта башня выполнена в виде боевого модуля со всеми необходимыми устройствами, пригодного для установки на любую совместимую платформу. При этом последняя кроме башни должна нести некоторые другие устройства, необходимые для обеспечения работы орудия. В частности, внутри корпуса базового шасси может располагаться часть возимого боекомплекта.
На опубликованных фото видно, что новая башня строится на основе броневого корпуса сравнительно больших размеров и относительно сложной формы. По уровню бронирования новая башня, вероятно, не отличается от используемого корпуса и обеспечивает защиту от пуль и осколков. Можно предположить, что передняя часть башни вмещает орудийную установку и места экипажа, тогда как прочие объемы отданы под различные приборы и боекомплект.
В башне новой САУ монтируется 155-мм нарезная гаубица со стволом длиной 39 калибров. Можно предположить, что это изделие было создано на основе одной из существующих разработок, применявшихся в составе других самоходных комплексов. Ствол орудия оснащен развитым дульным тормозом щелевого типа и
эжектором. Для сокращения негативного воздействия на шасси с ограниченными характеристиками применяются развитые противооткатные устройства. Их крупные цилиндры выступают за пределы боевого отделения и защищаются кожухом прямоугольного сечения. В походном положении ствол закрепляется на откидном удерживающем устройстве.
Из опубликованных данных следует, что наведение орудия в двух плоскостях осуществляется при помощи дистанционно управляемых приводов, контролируемых системой управления огнем. Допустимые углы наводки пока неизвестны, но есть основания считать, что конструкция шасси определенным образом ограничивает горизонтальный сектор стрельбы. Одновременно с этим возможна стрельба с большими углами возвышения по навесным траекториям.
В известных сообщениях о проекте SH11 упоминается наличие автомата заряжания, обеспечивающего подготовку к выстрелу. Таким образом, выстрелы раздельного заряжания должны находиться в кормовой механизированной укладке и подаваться к орудию при помощи автоматики. Возможно, автомат заряжания позволяет работать с переменными зарядами. Так или иначе, подобные устройства резко сокращают нагрузку на экипаж.
Состав системы управления огнем пока не уточнялся, но он, скорее всего, соответствует актуальным тенденциям. Так, на крыше башни предлагается устанавливать два блока оптико-электронных приборов. Один из них должен использоваться наводчиком, другой – командиром. При этом командир располагает полноценным панорамным прицелом. Все эти устройства связаны с электронными пультами управления на рабочих местах в башне. Пульты должны обеспечивать обработку всех поступающих данных и рассчитывать различные параметры. Состав бортовой аппаратуры позволит самоходке вести огонь прямой наводкой или стрелять с закрытых позиций.
Вспомогательное вооружение САУ нового типа отличается достаточной простотой. На крыше башни монтируется открытая установка с крупнокалиберным пулеметом. На лобовых листах башни предусматриваются два ряда дымовых гранатометов, направленных в переднюю полусферу. Также возможна перевозка личного оружия экипажа в боевом отделении.
Готовый прототип SH11 на полигоне
За счет автоматизированных систем различного назначения конструкторам из NORINCO удалось сократить экипаж до трех человек. Первый из них является механиком-водителем и находится в передней части корпуса. Над его местом предусматривается откидной колпак люка с остеклением. Для большего удобства вождения водитель располагает парой зеркал заднего вида, имеющих характерный экстерьер.
В башне находятся только наводчик (вероятно, справа) и командир (слева). Над их местами находятся собственные люки. Кроме того, доступ в башню обеспечен парой бортовых люков большого размера. Также в боевое отделение можно попасть через кормовой люк шасси. Он был сохранен и, вероятно, должен использоваться для загрузки боекомплекта либо при подаче боеприпасов с грунта.
Перспективная самоходка серьезно отличается от базовой БМП с точки зрения габаритов и массы. Так, длина машины за счет выступающего вперед орудия должна увеличиваться с исходных 8 м до 9-10 м. Ширина может оставаться прежней, на уровне 3 м. Новая башня может довести высоту САУ до 3-3,2 м, с учетом всех устройств на ее крыше. Заявленная боевая масса достигает 36 т – на 10-12 т больше, чем у более старых модификаций и машин на базе БМП «Тип 08».
Существующая колесная боевая машина пехоты способна развивать скорость до 100 км/ч. Значительный рост массы в новом проекте должен заметным образом сократить подвижность. Максимальная скорость SH11 может быть на десятки километров в час ниже, чем у базового образца. Кроме того, следует ожидать определенное снижение проходимости. Наконец, тяжелая самоходка не может плавать.
Боевые характеристики САУ пока остаются неизвестными. Новая 155-мм гаубица соответствует существующим китайским стандартами, и потому должна иметь возможность применения всех имеющихся на вооружении выстрелов соответствующего калибра. Длина ствола позволяет предположить, что дальность стрельбы обычным снарядом может достигать 15-20 км. При использовании активно-реактивного снаряда следует ожидать прирост дальности в несколько километров. Кроме того, повышение боевой эффективности может достигаться при помощи корректируемых снарядов.
***
Согласно последним данным, корпорация NORINCO уже построила опытный образец новой самоходной артиллерийской установки и вскоре должна вывести его на испытания. Кроме того, через считанные недели состоится первая публичная демонстрация этого изделия. На будущей выставке AirShow China 2018 САУ SH11 впервые покажут отечественным и зарубежным посетителям. Возможно, именно после грядущей выставки прототип отправят на полноценные испытания, в ходе которых он сможет показать свои возможности.
Оснащение башни крупным планом. Хорошо виден панорамный прицел командира
Перспективы нового проекта пока остаются неизвестными. Опубликовано не слишком много информации, и потому будущее САУ SH11 спрогнозировать достаточно трудно. В то же время, можно высказать некоторые предположения. Прежде всего, есть основания полагать, что новая самоходка сможет заинтересовать Народно-освободительную армию Китая. Она уже имеет на вооружении несколько колесных САУ разных типов, но системы калибра 155 мм у нее пока отсутствуют. Возможно, перспективная машина SH11 займет оставшуюся нишу, в результате чего китайские артиллерийские войска смогут использовать полный парк колесной и гусеничной техники с гаубицами разных типов. Сухопутная артиллерия станет более гибким инструментом, способным решать все поставленные задачи.
Применение шасси «Тип 08» / ZBL-08 / VN-1 может быть своеобразным намеком. Эта колесная боевая машина пехоты и некоторые образцы на ее базе предлагаются иностранным заказчикам. Таким образом, САУ SH11 имеет все шансы стать экспортным образцом. Более того, этот проект изначально могли создавать для продажи техники за рубеж. Косвенным подтверждением этой версии может быть факт публикации данных о самоходке до официального показа. Китай обычно не показывает раньше времени новые образцы, предназначенные для собственной армии.
Доступная информация о проекте самоходки NORINCO SH11 позволяет составить примерную картину, но не дает ответы на ряд важных вопросов. Остаются неизвестными предназначение проекта, точные характеристики и боевые возможности перспективного образца. К счастью, все эти сведения будут опубликованы в самом ближайшем будущем. 6 ноября в Чжухае стартует новая выставка AirShow China, на которой состоится официальная презентация перспективной САУ. Тогда же организация-разработчик огласит все интересующие сведения. До публикации официальных данных осталось всего несколько недель.
По материалам сайтов:
https://janes.com/
https://snafu-solomon.com/
https://defence.pk/
http://china-defense.blogspot.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Defence.pk, China-defense.blogspot.com
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