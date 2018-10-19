Что хорошо Пентагону, хорошо и Вашингтону?

Существует устойчивый миф, что СССР погубили в первую очередь непомерные военные расходы. В этой статье мы не собираемся дискутировать о причинах распада Союза, но отметим, что в последние годы его существования доля военных расходов в бюджете страны, как это ни удивительно, стабильно снижалась. Впрочем, чему удивляться при столь же последовательной, сколь и сомнительной «миротворческой» политике генерального секретаря Горбачёва!Однако прекрасно известно, что и по общей сумме, и по той же доле в бюджете, и по отношению к валовому национальному продукту страны военные расходы СССР всегда в разы уступали США. В Советском Союзе долгое время говорить о военных расходах было вообще не принято, их просто засекречивали. И первые сколько-нибудь реальные цифры касались уже только 1960 года. Тогда мы официально тратили на оборону 153 дореформенных миллиарда рублей, в то время как в американском бюджете фигурировала скромная сумма в 48,1 миллиарда долларов.На одного советского гражданина приходилось бремя в 754 рубля в год, в то время как среднему американцу военный бюджет страны обходился в 251 доллар. Получалось, что с тогдашним официальным курсом 4 рубля за доллар, который установил ещё товарищ Сталин, гражданам США армия, авиация и флот обходились немногим дороже, чем советским людям. Впрочем, когда в 1961 году в СССР случилась денежная реформа, и за доллар стали официально давать почему-то сразу 90 копеек, соотношение существенно изменилось, и не в нашу пользу.С тех пор американцы ушли от нас далеко вперёд. Если при Хрущёве и Брежневе наш военный бюджет эксперты оценивали примерно в треть от американского, то сейчас мы тратим на оборону уже в 12 раз меньше Америки. Впрочем, было время, и довольно продолжительное, когда военные расходы даже снижались как в США, так и в России, но во всём были виноваты разного рода кризисы.А буквально на днях в США президент Трамп утвердил рекордные военные расходы в 716 млрд долларов. Вслед за этим стало понятно, что и дефицит американского бюджета тоже будет рекордным. В 2018-м финансовом году он вырос на 113 млрд долл. по сравнению с предыдущим и составил 779 миллиардов. Сопоставимо как раз с тратами на оборону, не правда ли?Сегодня по общей сумме военных расходов с США может конкурировать только Китай, где вообще-то больше 2 процентов ВВП на нужды армии и оборонки никогда не выделяется, чего бы ни случилось. Американцам такая жёсткая линия несвойственна, они просто наращивают военные расходы каждый год, кто бы ни сидел в Белом доме, республиканец или демократ.Точно также последовательны США и в отношении собственного государственного долга, многие годы растущего как на дрожжах. Добившись существенного снижения безработицы в США, а также роста заработной платы, Дональд Трамп тут же пошёл не увеличение расходов, которые вряд ли дадут какую-то отдачу, прежде всего военных. В результате к настоящему времени госдолг США вырос до рекордной отметки в 21,5 триллиона долларов. Исходя из статистики, дефицит американского бюджета увеличился по отношению к ВВП почти до 4%.Интересно, что каждый следующий президент США, как правило, "хорошо осознаёт серьёзность ситуации с государственным долгом". Но вот Дональд Трамп, в точности как Барак Обама, при этом считает, что расходы на оборону – это "важный шаг в направлении финансовой устойчивости". Советники 45-го президента США уже оповестили мир, что многолетнее сокращение военных расходов подорвало боеготовность американской армии, а также национальную безопасность.Эксперты убеждены, что администрация Трампа успеет с лёгкостью перепрыгнуть знаковый рубеж в триллион долларов бюджетного дефицита. Не случайно бюджетное управление Конгресса спрогнозировало, что годовой дефицит уже в следующем году вырастет до $981 млрд долларов, и соответственно в 2020 году превысит тот самый триллион.Показательно, что весь мир в 2017 году израсходовал на военные бюджета немногим меньше 2 триллионов долларов. На долю США пришлось существенно больше четверти от этой гигантской суммы. Ни о каком паритете с американцами в этом отношении не мечтают ни в России, ни в том же Китае. Но если для нас рассуждения об асимметричных ответах – норма, хотя уже и подзабытая, то для Китая какие-то «ответы» — нечто экзотическое, выходящее за рамки здравого смысла. Что, однако, не мешает ЦК КПК год за годом утверждать военные бюджеты, растущие в унисон с ВВП страны.В принципе именно Дональд Трамп, развернувшись лицом к американской оборонке, которой теперь позволено всё, вплоть до возрождения рейгановских «звёздных войн», фактически сломал непривычный для США тренд на сокращение военного бюджета. Ведь при Бараке Обаме в 2013 году, скажем так, не самом кризисном, США довольно самоуверенно сократили свой военный бюджет на величину, которая почти равнялась всему годовому российскому военному бюджету того же 2013 года. Обаме, похоже, нужны были средства на его ObamaCare, и это, быть может, впоследствии стоило президентского кресла для Хиллари Клинтон.И, судя по всему, «крымская весна», которую сами же США во многом и спровоцировали, стала тем самым первым звонком, на который уже теперь отзывается «простой республиканец» при власти. Даже российско-украинские противоречия, казалось бы, козырная карта для американских ястребов, вопреки ожиданиям, поначалу никак не притормозили тенденцию на снижение военных расходов США. Минимума они достигли в 2015 году – последнем перед президентскими выборами.Ну а потом в Белый дом пришёл Трамп. Так или иначе, но американцы не могли до бесконечности разоружаться в одностороннем порядке. Тем более что подходящих внешнеполитических задач у США было, что называется, с избытком.