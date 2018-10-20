Wildey Survivor. Как «медвежий» пистолет стал голливудской игрушкой
Наверное, нигде не получили такого широкого распространения «зверобойные» пистолеты, как в США. И если в Европе подобное оружие применялось, как правило, при больших загонных охотах для добивания подранков или защиты от них же самого охотника, и в ХХ столетии превратилось, главным образом в антикварное оружие, то в Соединенных Штатах оно довольно популярно и по сей день.
Там даже есть традиция охоты с помощью пистолета. Именно охоты, а не добора дичи. Для этой цели чаще всего служат не автоматические, а пистолеты с болтовым затвором или с откидывающимися стволами.
Еще большей популярностью пользуется короткоствольное оружие, предназначенное для защиты от опасных животных: револьверы и пистолеты больших калибров под мощные патроны. Надо сказать, что в США до сих пор есть немало достаточно глухих мест, где людям могут угрожать опасные животные – например, гризли.
Впрочем, пистолеты-«слонобои», способные уложить огромного медведя, пользуются популярностью не только у путешественников, лесников, геологов, электриков, обслуживающих ЛЭП в безлюдных местах, но и самых обычных людей, очарованных невероятной мощью такого оружия, которое способно не только надежно нейтрализовать грабителя и убийцу, но еще и выбить его из ботинок, как в голливудском фильме. За такую избыточную мощь, понятное дело, приходится платить — сумасшедшей отдачей, значительно снижающей скорострельность, большой массой оружия, ограниченной емкостью магазина, большими габаритами, затрудняющим не только скрытое, но и вообще ношение пистолета или револьвера.
Поэтому профессионалы, которым оружие нужно для борьбы с преступностью, самообороны или охраны клиентов, и которые вынуждены носить его постоянно, пользуются пистолетами под «совсем неинтересные» патроны, вроде 9х19 Пара. Зато для стрелков по динозаврам, зомбихантеров и просто любителей громких и сильных выстрелов «медвежьи» пистолеты – настоящая находка.
В любом случае эти чудовищные «пушки» имеют в США круг своих поклонников и устойчивый спрос.
Пожалуй, одним из самых ярких представителей этого типа оружия является пистолет Wildey Survivor, выпускаемый под большинство «медвежьих» пистолетных патронов. Причем производит он впечатление не только своими циклопическими габаритами, но и по-настоящему уникальной конструкцией, выделяющей его из всего ряда самозарядных и автоматических пистолетов.
Дело в том, что в Wildey Survivor используется автоматика с отводом части газов из ствола и запиранием ствола поворотным затвором на 3 боевых упора. Кольцевой газовый поршень расположен вокруг ствола прямо перед затвором и имеет короткий рабочий ход (примерено 2 см).
Перед поршнем расположен газовый регулятор с шестью рабочими положениями, выполненный в виде поворотного кольца. Регулятор позволяет использовать различные патроны с разными навесками. Это позволяет на одну и ту же рамку ставить не только стволы разной длины, но использовать комплекты ствол-затвор разных калибров.
К любому пистолету Wildey Survivor можно докупить комплекты под различные патроны.
Стволы с затворами сменные, позволяют на одной рамке ставить стволы как разной длины, так и под разные патроны — от 9 mm Winchester Magnum до .475 Wildey Magnum. Насколько важна такая опция в смысле обеспечения тактической гибкости – вопрос риторический. Но, во всяком случае, она осуществляется без малейшего ущерба для конструктивной прочности и надежности оружия.
Собственно, столь необычная для пистолета газоотводная схема и была взята на вооружение создателем пистолета Уайлдли Муром, поскольку позволяет легко проще регулировать работу автоматики и подстраивать газоотводный двигатель под разные типы боеприпасов и длины ствола. Кроме того, газоотводный механизм несколько снижает отдачу, а неподвижный ствол обеспечивает лучшую точность.
УСМ пистолета – одинарного действия, куркового типа, как у М1911. Используемый магазин – однорядный, емкостью 7 или 8 патронов, в зависимости от калибра. Вес без магазина – 1800 граммов. Длина пистолета со стволом 178 мм — 279 мм. Максимальная длинна ствола – 356 мм.
Рамка, затвор и ствол выполнены из нержавеющей стали, что облегчает уход за оружием.
Wildey Survivor был специально разработан для охотников, которым был необходим очень мощный пистолет для самообороны или добивания крупного и опасного зверя.
Примечательно название пистолета. Если первая его часть – имя конструктора, то вторую Survivor можно перевести как «выживатель» или даже как «выживший». Отметим, что последнее слово в американской традиции задолго до фильма с Ди Каприо в главной роли связывалось с легендарным Хью Глассом, выжившим после нападения медведя и предательства товарищей. Таким образом, название пистолета как бы намекает, что, если бы он был у знаменитого маунтинмена, то Гласс сумел бы избежать многих неприятностей.
Вообще, имиджевые моменты сыграли огромную роль в истории этого пистолета. Wildey Survivor завоевал значительную известность в значительной степени благодаря своей кинематографической карьере, став после лент «Напролом» и «Жажда смерти» неразрывной частью образа известного актера Чарльза Бронсона.
Сам Мур признавал после каждого повтора этих фильмов по кабельному телевидению, что продажи этого пистолета возрастают.
Данный пистолет был сконструирован в 1973 году и выпускался с 1980 по 2011 гг. компанией Wildey Firearms, а затем, после пятилетного перерыва, его выпуск возобновила фирма USA Firearms Corp., приобревшая лицензию на его производство.
Минувшим летом компания объявила о возобновлении выпуска пистолета в мощнейшем калибре .44 Auto Mag и начала прием заказов на данный вариант пистолета.
Пистолет целиком обойдется покупателю в 2750-3000 долларов США в зависимости от исполнения, ствольный комплект — от 725 до 800 долларов. При этом данный комплект подходит ко всем пистолетам Wildey Survivor.
Следует отметить, что «пушка» за $3000, конечно же, не может быть оружием самообороны лесника или почтальона.
Wildey Survivor уже давно из инструмента выживания в дикой природе, каковым он и замышлялся, превратился в элитное оружие, в дорогую игрушку для богатеев вроде голливудских актеров. Сам Чарльз Бронсон владеет этим пистолетом.
Кстати, компания предлагает клиентам сделать заказ на оружие такой же конфигурации, что и «пистолет Чарльза Бронсона». Желающих иметь точно такое же оружие, что и в руках героя «Жажды смерти 3», находится немало.
Там даже есть традиция охоты с помощью пистолета. Именно охоты, а не добора дичи. Для этой цели чаще всего служат не автоматические, а пистолеты с болтовым затвором или с откидывающимися стволами.
Еще большей популярностью пользуется короткоствольное оружие, предназначенное для защиты от опасных животных: револьверы и пистолеты больших калибров под мощные патроны. Надо сказать, что в США до сих пор есть немало достаточно глухих мест, где людям могут угрожать опасные животные – например, гризли.
Впрочем, пистолеты-«слонобои», способные уложить огромного медведя, пользуются популярностью не только у путешественников, лесников, геологов, электриков, обслуживающих ЛЭП в безлюдных местах, но и самых обычных людей, очарованных невероятной мощью такого оружия, которое способно не только надежно нейтрализовать грабителя и убийцу, но еще и выбить его из ботинок, как в голливудском фильме. За такую избыточную мощь, понятное дело, приходится платить — сумасшедшей отдачей, значительно снижающей скорострельность, большой массой оружия, ограниченной емкостью магазина, большими габаритами, затрудняющим не только скрытое, но и вообще ношение пистолета или револьвера.
Поэтому профессионалы, которым оружие нужно для борьбы с преступностью, самообороны или охраны клиентов, и которые вынуждены носить его постоянно, пользуются пистолетами под «совсем неинтересные» патроны, вроде 9х19 Пара. Зато для стрелков по динозаврам, зомбихантеров и просто любителей громких и сильных выстрелов «медвежьи» пистолеты – настоящая находка.
В любом случае эти чудовищные «пушки» имеют в США круг своих поклонников и устойчивый спрос.
Пожалуй, одним из самых ярких представителей этого типа оружия является пистолет Wildey Survivor, выпускаемый под большинство «медвежьих» пистолетных патронов. Причем производит он впечатление не только своими циклопическими габаритами, но и по-настоящему уникальной конструкцией, выделяющей его из всего ряда самозарядных и автоматических пистолетов.
Дело в том, что в Wildey Survivor используется автоматика с отводом части газов из ствола и запиранием ствола поворотным затвором на 3 боевых упора. Кольцевой газовый поршень расположен вокруг ствола прямо перед затвором и имеет короткий рабочий ход (примерено 2 см).
Перед поршнем расположен газовый регулятор с шестью рабочими положениями, выполненный в виде поворотного кольца. Регулятор позволяет использовать различные патроны с разными навесками. Это позволяет на одну и ту же рамку ставить не только стволы разной длины, но использовать комплекты ствол-затвор разных калибров.
К любому пистолету Wildey Survivor можно докупить комплекты под различные патроны.
Стволы с затворами сменные, позволяют на одной рамке ставить стволы как разной длины, так и под разные патроны — от 9 mm Winchester Magnum до .475 Wildey Magnum. Насколько важна такая опция в смысле обеспечения тактической гибкости – вопрос риторический. Но, во всяком случае, она осуществляется без малейшего ущерба для конструктивной прочности и надежности оружия.
Собственно, столь необычная для пистолета газоотводная схема и была взята на вооружение создателем пистолета Уайлдли Муром, поскольку позволяет легко проще регулировать работу автоматики и подстраивать газоотводный двигатель под разные типы боеприпасов и длины ствола. Кроме того, газоотводный механизм несколько снижает отдачу, а неподвижный ствол обеспечивает лучшую точность.
УСМ пистолета – одинарного действия, куркового типа, как у М1911. Используемый магазин – однорядный, емкостью 7 или 8 патронов, в зависимости от калибра. Вес без магазина – 1800 граммов. Длина пистолета со стволом 178 мм — 279 мм. Максимальная длинна ствола – 356 мм.
Рамка, затвор и ствол выполнены из нержавеющей стали, что облегчает уход за оружием.
Wildey Survivor был специально разработан для охотников, которым был необходим очень мощный пистолет для самообороны или добивания крупного и опасного зверя.
Примечательно название пистолета. Если первая его часть – имя конструктора, то вторую Survivor можно перевести как «выживатель» или даже как «выживший». Отметим, что последнее слово в американской традиции задолго до фильма с Ди Каприо в главной роли связывалось с легендарным Хью Глассом, выжившим после нападения медведя и предательства товарищей. Таким образом, название пистолета как бы намекает, что, если бы он был у знаменитого маунтинмена, то Гласс сумел бы избежать многих неприятностей.
Вообще, имиджевые моменты сыграли огромную роль в истории этого пистолета. Wildey Survivor завоевал значительную известность в значительной степени благодаря своей кинематографической карьере, став после лент «Напролом» и «Жажда смерти» неразрывной частью образа известного актера Чарльза Бронсона.
Сам Мур признавал после каждого повтора этих фильмов по кабельному телевидению, что продажи этого пистолета возрастают.
Данный пистолет был сконструирован в 1973 году и выпускался с 1980 по 2011 гг. компанией Wildey Firearms, а затем, после пятилетного перерыва, его выпуск возобновила фирма USA Firearms Corp., приобревшая лицензию на его производство.
Минувшим летом компания объявила о возобновлении выпуска пистолета в мощнейшем калибре .44 Auto Mag и начала прием заказов на данный вариант пистолета.
Пистолет целиком обойдется покупателю в 2750-3000 долларов США в зависимости от исполнения, ствольный комплект — от 725 до 800 долларов. При этом данный комплект подходит ко всем пистолетам Wildey Survivor.
Следует отметить, что «пушка» за $3000, конечно же, не может быть оружием самообороны лесника или почтальона.
Wildey Survivor уже давно из инструмента выживания в дикой природе, каковым он и замышлялся, превратился в элитное оружие, в дорогую игрушку для богатеев вроде голливудских актеров. Сам Чарльз Бронсон владеет этим пистолетом.
Кстати, компания предлагает клиентам сделать заказ на оружие такой же конфигурации, что и «пистолет Чарльза Бронсона». Желающих иметь точно такое же оружие, что и в руках героя «Жажды смерти 3», находится немало.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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