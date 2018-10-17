Керчь. Вопросов больше, чем ответов
Трагедия в Керчи даёт серьёзную пищу для размышления. И в первую очередь размышления эти связаны с описанием тех кошмарных событий, которые сегодня произошли в местном политехническом колледже. Один из пунктов описания, как заявлено, «восстановленной хронологии событий», звучит следующим образом: все 19 жертв трагедии скончались от огнестрельных ранений.
Уже возникает вопрос: как такое возможно, если у 18-летнего убийцы, как было заявлено, при себе находилось помповое ружьё 12-го калибра? Даже если таким оружием снабдить профессионально подготовленного стрелка, то и у него возникли бы трудности с реализацией того кошмарного плана, который в итоге проявил себя в Керчи.
Время на перезарядку оружия – раз, психологическая устойчивость при выполнении стрельбы фактически по знакомым людям – два, точное понимание того, какой шаг должен быть следующим – три, ограниченность времени и буквально программное выполнение действий – четыре, реализация плана таким образом, что никто не окажется в состоянии хоть как-то помешать его выполнению, - пять.
Сколько реально потребовалось бы времени 18-летнему одиночке, чтобы в условиях радикальной паники среди сотен людей на фоне осуществлённых взрывов убить 19 человек из гладкоствольного помпового ружья с магазином на 5-7 патронов? Даже если принять за истину то, что каждый выстрел становился смертельным для того, в кого предполагаемый убийца стрелял, то речь точно не может идти о секундах. А ведь ещё как минимум 37 раненых.
Убийца точно рассчитал, что времени у него будет достаточно, или всё же он был не один?
Монотонная, выверенная стрельба говорит о том, что работал человек (или несколько человек), явно подготовленный. Вопрос: сам ли он подготовился к массовому убийству, которое всё же больше походит на откровенный теракт, или этому молодому человеку «помогли»? Причём нельзя выносить за скобки не только техническую подготовку, но и подготовку психологического характера.
Отдельный вопрос: взрывные устройства. Все те видеоматериалы, которые публикуются очевидцами страшной трагедии, дают повод предположить, что часть СВУ уже могла находиться в здании колледжа к тому моменту, когда началась стрельба. Опять-таки, какие должны быть способности у студента колледжа, чтобы создать СВУ, как заявлено, «из подручных средств»? Откуда им были получены эти узкоспециальные знания? Изначально было заявлено, что речь могла не идти о взрывных устройствах как таковых, а шла о достаточно мощных петардах, чтобы посеять панику. Но затем в соцсетях стали появляться фото смертоносной начинки этих "петард". Одно из таких - ниже.
На фото - поражающие элементы СВУ:
Самодельные бомбы в сумке:
Кровавую драму в Керчи прокомментировал президент России, почтив память о жертвах минутой молчания вместе с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси (во время совместной пресс-конференции). Президент назвал случившееся трагедией, выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Военное обозрение" выражает искренние соболезнования всем родным и близким погибших и рассчитывает на то, что следствие установит все детали страшного преступления в Республике Крым.
P.S. Предполагаемого убийцу обнаружили на полу в библиотеке колледжа. Сообщается, что он покончил жизнь самоубийством.
Уже возникает вопрос: как такое возможно, если у 18-летнего убийцы, как было заявлено, при себе находилось помповое ружьё 12-го калибра? Даже если таким оружием снабдить профессионально подготовленного стрелка, то и у него возникли бы трудности с реализацией того кошмарного плана, который в итоге проявил себя в Керчи.
Время на перезарядку оружия – раз, психологическая устойчивость при выполнении стрельбы фактически по знакомым людям – два, точное понимание того, какой шаг должен быть следующим – три, ограниченность времени и буквально программное выполнение действий – четыре, реализация плана таким образом, что никто не окажется в состоянии хоть как-то помешать его выполнению, - пять.
Сколько реально потребовалось бы времени 18-летнему одиночке, чтобы в условиях радикальной паники среди сотен людей на фоне осуществлённых взрывов убить 19 человек из гладкоствольного помпового ружья с магазином на 5-7 патронов? Даже если принять за истину то, что каждый выстрел становился смертельным для того, в кого предполагаемый убийца стрелял, то речь точно не может идти о секундах. А ведь ещё как минимум 37 раненых.
Убийца точно рассчитал, что времени у него будет достаточно, или всё же он был не один?
Монотонная, выверенная стрельба говорит о том, что работал человек (или несколько человек), явно подготовленный. Вопрос: сам ли он подготовился к массовому убийству, которое всё же больше походит на откровенный теракт, или этому молодому человеку «помогли»? Причём нельзя выносить за скобки не только техническую подготовку, но и подготовку психологического характера.
Отдельный вопрос: взрывные устройства. Все те видеоматериалы, которые публикуются очевидцами страшной трагедии, дают повод предположить, что часть СВУ уже могла находиться в здании колледжа к тому моменту, когда началась стрельба. Опять-таки, какие должны быть способности у студента колледжа, чтобы создать СВУ, как заявлено, «из подручных средств»? Откуда им были получены эти узкоспециальные знания? Изначально было заявлено, что речь могла не идти о взрывных устройствах как таковых, а шла о достаточно мощных петардах, чтобы посеять панику. Но затем в соцсетях стали появляться фото смертоносной начинки этих "петард". Одно из таких - ниже.
На фото - поражающие элементы СВУ:
Самодельные бомбы в сумке:
Кровавую драму в Керчи прокомментировал президент России, почтив память о жертвах минутой молчания вместе с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси (во время совместной пресс-конференции). Президент назвал случившееся трагедией, выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Военное обозрение" выражает искренние соболезнования всем родным и близким погибших и рассчитывает на то, что следствие установит все детали страшного преступления в Республике Крым.
P.S. Предполагаемого убийцу обнаружили на полу в библиотеке колледжа. Сообщается, что он покончил жизнь самоубийством.
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