Россия в Совете Европы. Держаться нету больше сил?

Невероятно, но факт: Россия устами своего министра иностранных дел С. Лаврова заявила о готовности выйти из Совета Европы. Правда, пока с оговоркой: это произойдёт в том случае, если нашу страну захотят исключить из этой организации. «Мы им такого удовольствия не доставим», — заявил Лавров в интервью каналу «Euronews».Надо признать, что история нашего членства в этой организации больше похожа на неудачный брак хулигана и мазохистки. Россию все время бьют, а она молчит, терпит и надеется, что скоро станет лучше.Придирки и издевательства начались ещё даже до официального оформления «отношений», состоявшегося в 1996 году. Вступление России в эту организацию сопровождалось валом обвинений, связанных с первой чеченской кампанией, нарушением прав человека, отказом от полной отмены смертной казни, непрозрачностью судебной системы и так далее. Договориться о вступлении в Совет Европы удалось только ценой подписания огромного списка обязательств, включавшего более двадцати пунктов. Требования были как вполне правомерные, вроде подписания и ратификации некоторых конвенций и деклараций, так и весьма специфические, например: отказаться от каких бы то ни было зон влияния; вернуть имущество и культурные ценности, вывезенные по итогам ВОВ; снять все ограничения на зарубежные поездки лиц, владеющих государственной тайной, и даже привести законодательство, регулирующее деятельность ФСБ, в соответствие с европейскими нормами.Нужно признать, что и до сих пор не все требования, предъявленные России для вступления в Совет Европы, были выполнены российской стороной. В частности, отказ от смертной казни реализован у нас в виде моратория, и хотя с 1996 года в России не только не приведен в исполнение ни один приговор, но никого к смертной казни даже не приговорили, это все равно было поводом для определенных трений.Вообще, очень сложно сказать, приняли бы Россию в Совет Европы в 1996 году: объективно наша страна на тот момент была не очень готова к этому, да и вряд ли в этом нуждалась. Но нужно помнить, что в том году в России проводились президентские выборы, и фактически решение о приеме Москвы в СЕ стало предвыборным ходом вроде нынешней европейской ассоциации Украины. А нам остается только догадываться, кто же это такой могущественный поставил всю Европу в известную позицию и продавил необходимое решение.Надо отметить, что после вступления в Совет Европы России у этой организации наконец-то появился смысл существования. В этой связи вспоминаются слова известного журналиста Михаила Леонтьева, сказанные им ещё в начале «нулевых»: «Совет Европы существует только для того, чтобы учить Россию уму-разуму». Ещё тогда наиболее трезвые и независимо мыслящие политики и журналисты призывали Кремль покинуть эту организацию, осознавая, что пребывание в её составе совершенно контрпродуктивно для нашей страны. Но, к сожалению, тогда в подобным инициативам совершенно не прислушивались.Помимо прочего, Россия являлась одним из крупнейших доноров Совета Европы. По размеру взносов Москва всегда входила в пятерку крупнейших плательщиков. Совокупно, во все структуры Совета Европы, включая ПАСЕ и ЕСПЧ, Москва должна ежегодно переводить порядка сорока миллионов евро. Добавьте к этому расходы на наших депутатов, которые очень любят прокатиться в Европу за государственный счет, расходы на аппарат, экспертов и так далее, и вы поймете, что общие траты, связанные с этой организацией, достигали довольно значительных сумм.В 2008 году, в связи с конфликтом в Грузии, впервые был поставлен вопрос о лишении российской делегации права голоса в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Тогда эта инициатива была отвергнута – Ассамблее не хватило голосов. Но другие заявления, осуждающие Россию и Грузию за «непропорциональное» применение силы, и уже одну Россию за признание Южной Осетии и Абхазии, депутатам все-таки принять удалось.Ну а апогея антироссийская истерия достигла в 2014 году, на фоне разворачивающейся на Юго-востоке Украины драмы. Тогда, ещё до введения западными странами санкций против РФ, ПАСЕ приняла резолюцию, осуждающую Россию и называющую возвращение Крыма аннексией.Последнее, кстати, очень интересно с правовой точки зрения. А что, мы действительно можем состоять в организации, не признающей территориальную целостность России? Более того, мы можем спонсировать эту организацию своими деньгами?Также в этом году было принято решение лишить российскую делегацию права голоса в ПАСЕ, а также запретить гражданам РФ занимать руководящие должности в структурах Совета Европы. А завершился год решением ЕСПЧ взыскать с РФ 1,866 млрд. евро по делу «ЮКОСа».Дальнейшие события все, наверное, помнят: в 2015 году российская делегация бойкотировала деятельность ПАСЕ, а ещё через некоторое время РФ перестала платить СЕ членские взносы. Невыплата взносов, мягко говоря, «огорчила» европейских бюрократов, которые теперь вынуждены экономить буквально на всем. В этом году руководство ЕС попробовало пойти на шантаж, заявив, что Россия может быть исключена из СЕ, в том числе из-за неуплаты взносов.И вот, наконец, Сергей Лавров ответил на этот неуклюжий шантаж…Каждый вправе сам сделать вывод о том, насколько нам необходимо членство в этой странной международной организации. Но все-таки выводы напрашиваются довольно неприятные. За 22 года пребывания в Совете Европы мы потратили на эту организацию и сопутствующие расходы явно больше миллиарда евро. На нас вылили ушаты помоев, обвиняли во всех смертных грехах, публично обвиняли, официально отказывались признавать нашу территориальную целостность… Кажется, не было только одного – ситуации, когда членство в СЕ принесло бы России какую-то практическую, осязаемую пользу.Похоже, ответ на вопрос, нужно ли нам членство в данной организации, вполне очевиден. Но нет, мы с упорством, достойным лучшего применения, продолжаем цепляться за право лицом к лицу встречать плевки всяких восточноевропейских русофобов.Пожалуй, единственное, чего нам будет как-то не хватать, так это права обратиться в ЕСПЧ в качестве последней возможности найти справедливость и хоть как-то противостоять произволу родной Фемиды. Но уверен, что, если бы мы с таким же упорством совершенствовали свое законодательство, у нас давно бы не было поводов для таких обращений.Поэтому хотелось бы посоветовать господину Лаврову все-таки не включать заднюю скорость, а продолжить поступательное движение вперед, к выходу из этой международной ловушки. Безо всяких «если».А депутаты наши не пропадут, Сергей Викторович. Жалко их, конечно, но что поделаешь: проживут и без регулярных поездок в Европу по межпарламентской линии.