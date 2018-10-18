От глаз «Сыча» не укрыться. Армиям стран НАТО пора готовиться к худшему

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 (Т-10В-7, б/н «47»), оснащённый демонстратором радиолокационного варианта универсального контейнерного комплекса разведки «Сыч» (Кубинка, май 2015 года)

Источники информации:

http://alternathistory.com/content/istoriya-chernoy-akuly-glazami-sozdateley-chast-3

https://bmpd.livejournal.com/1309550.html

http://militaryrussia.ru/blog/topic-269.html

http://airwar.ru/enc/bomber/su34.html

Большинство обозревателей и экспертов, которые когда-либо анализировали гособоронзаказ (начиная с 2014 года), может отметить превосходную динамику закупок российским оборонным ведомством многофункциональных фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34, общее количество которых в строевых частях Воздушно-космических сил России уже давно превзошло численность таких уникальных многоцелевых истребителей переходного поколения, как Су-35С. Удивляться столь высоким темпам обретения оперативной боевой готовности «Фулбэков», вплоть до ежегодного выхода из сборочного цеха Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова «сверхплановых» изделий Т-10В, не приходится, ведь более чем за 28-летний период лётных испытаний, тестирования БРЭО и различных типов ракетно-бомбового «снаряжения», а также «боевого крещения» в ходе операции по принуждению Грузии к миру (2008 г.) и нынешней сирийской военной кампании данные машины не только подтвердили, но и превзошли ожидания лётного состава ВКС, Генштаба ВС России и разработчика.В частности, специально для программы «Полигон» на телеканале «Техно 24» ещё в 2013 году были продемонстрированы возможности Су-34 в ближнем воздушном бою. Даже если учитывать тот факт, что на узлах подвески принявшего участие в учебной «собачьей свалке» с Су-27 тяжёлого фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34 напрочь отсутствовало какое-либо ракетно-бомбовое вооружение, а внутренняя топливная система была заполнена примерно на 50% (обеспечило машине тяговооружённость в 0,95 кгс/кг), действовал «Фулбэк» достаточно уверенно для летательного аппарата с массой в 28—28,5 т. Угловая скорость разворота составляла порядка 15 град/с, что позволяло сидеть «на хвосте» у более лёгкого Су-27, который также оперировал без вооружения на узлах подвески, а поэтому обладал тяговооружённостью примерно в 1,1 кгс/кг. Все мы прекрасно понимаем, что пилот Су-27, способного маневрировать с угловой скоростью разворота 22 град/с, в данном случае поддавался «тридцатьчетвёрке».Тем не менее, несмотря на невозможность длительного энергетического маневрирования со скоростями разворота, достигаемыми Су-27, F-15E «Strike Eagle» и F-16C, массивный «Фулбэк» вполне способен на кратковременные энергичные манёвры в БВБ благодаря продвинутой компоновочной схеме «интегральной продольный триплан» с ярко выраженными несущими качествами фюзеляжа, развитыми наплывами у корневой части крыла и ПГО. Этого вполне достаточно для того, чтобы на равных противостоять палубным многофункциональных истребителям F/A-18E/F «Super Hornet» или тем же «Страйк Иглам» в небе Сирии или Восточной Европы. Заметному увеличению эффективности Су-34 в БВБ будут способствовать ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности Р-73РДМ-2 или РВВ-МД. Они оснащаются двухдиапазонными (средневолновой — 3-5 мкм и коротковолновой — 1-3 мкм) инфракрасными головками самонаведения типа ОГС МК-80 с углом прокачки гирокоординатора порядка ±75 град и углом целеуказания до 180 град от курсового направления носителя, а также уникальной интерцепторной системой отклонения вектора тяги посредством термостойких сдвигающихся створок, что обеспечивает значительно меньше потерь тяги, нежели в случае со стандартной газоструйной системой ОВТ, которая применяется в американских УРВБ малой дальности AIM-9X Block 2/3 «Sidewinder».Между тем известно, что ходе современных воздушных баталий до ближнего боя доходит крайне редко: мощные и помехозащищённые бортовые ПФАР/АФАР-радары в совокупности с ракетами воздушного боя средней и большой дальности способны обеспечить перехват противника на дальностях от 50 до 120 км и более. У Су-34 для такого раслада имеется козырь в виде бортового радиолокационного комплекса Ш-141 «Хищник», способного захватывать цель типа «F/A-18E/F» на дальности в 90—110 км, а затем обеспечивать пуск ракет Р-27ЭР или РВВ-СД.Но считать этот «козырь» железным аргументом в пользу применения Су-34 для операций по завоеванию превосходства в воздухе пока не приходится. Проблема заключается в следующем. Во-первых, при рабочей высоте полёта в 7—10 км эффективная дальность пуска РВВ-СД не превышает 80—90 км, в то время как дальность действия ракет AIM-120D при пуске с аналогичных высот может достигать 130—150 км. Во-вторых, БРЛК «Хищник» всё же уступает в дальности обнаружения и помехозащищённости американским АФАР-РЛС AN/APG-79 и AN/APG-82(V)1, которыми оснащаются палубные истребители F/A-18E/F «Super Hornet» и F-15E «Strile Eagle», а поэтому может быть подавлен прицельными ответными и шумовыми помехами передовой станции РЭБ AN/ALQ-249 NGJ, поступающими в комплект БРЭО самолётов радиоэлектронного противодействия EA-18G «Growler».И Су-34 будет для истребительной авиации противника очень даже непростой целью за счёт наличия в списке средств противодействия комплекса радиоэлектронной борьбы «Хибины», представленного не только системой постановки помех групповой защиты на частотах 1-4 ГГц, но и контейнерами индивидуальной защиты с частотным диапазоном работ от 4 до 18 ГГц. Именно последние предназначены для «забивания» целевых каналов вышеуказанных американских бортовых РЛС и активных радиолокационных ГСН. Основными же задачами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 остаются: непосредственная поддержка Сухопутных войск РФ, морской пехоты, уничтожение наземных радиотехнических средств и опорных пунктов противника, а также подавление ПВО и противокорабельные миссии.Весь этот спектр операций в дополнение к сварной титановой бронекапсуле кабины экипажа позволяет машине практически полностью заменить состоящие на вооружении штурмовики Су-25СМ и даже СМ3, которые обладают весьма посредственными возможностями (в сравнении с Су-34) по обнаружению надводных и наземных целей на расстоянии более 8 км и в сложных метеорологических условиях. Основой индивидуальной информационной освещённости этих штурмовиков являются лишь оптико-электронные прицельные комплексы СОЛТ-25, оснащённые телевизионным и инфракрасным каналами визирования, а также модулем лазерного дальномера; они заметно проигрывают мощному бортовому радару Су-34 — Ш-141, который способен провести радиолокационную разведку поверхностных объектов противника на удалении от 50 до 250 км (в зависимости от эффективной отражающей поверхности). Ещё одним достоинством Су-34 является его радиус действия с ПТБ, парой ракет воздушного РВВ-СД/РВВ-МД (для самообороны) и парой контейнеров системы РЭБ «Хибины» порядка 2500 — 2800 км. Какие это открывает возможности (помимо основных) перед экипажами «Фулбэков»?Естественно, это проведение разведывательных операций на обширных театрах военных действий, где порой требуется продолжительное барражирование на удалении 150—250 км от военной инфраструктуры противника с задействованием всех бортовых датчиков. Именно на это и сделают упор Воздушно-космические силы России в ходе дальнейшей адаптации Су-34 к новым тактическим реалиям ТВД XXI века. Так, согласно свежим данным портала госзакупок, определённое количество данных многоцелевых истребителей-бомбардировщиков будет поэтапно модернизировано для интеграции универсальных подвесных контейнеров радиолокационной, радиотехнической и оптико-электронной разведки. Начальная фаза предусматривает предоставление «пакета» обновлений лишь одному звену Су-34 из четырёх машин. Очевидно, что речь идёт о трёх типах универсальных контейнеров разведки (УКР) семейства «Сыч», контракт на разработку которых был заключён между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «Военно-промышленная корпорация «НПО Машиностроения» ещё в ноябре 2011 года, а первая демонстрация на центральном узле подвески Су-34 (экземпляр Т-10В-7) состоялась 19 мая 2015 года.Основываясь на этих фактах, можно сделать вывод, что наши специалисты отведут ударным «Сушкам» роль главных воздушных средств тактической и стратегической разведки, а также целеуказания на поле боя, как это сделали ВВС США с малозаметными истребителями 5-го поколения F-22A «Raptor». Но если американская машина в ходе разведки может использовать преимущественно пассивный комплекс РТР/СПО AN/ALR-94, представленный распределённой апертурой из более чем 30 высокочувствительных антенных модулей и не позволяющий отслеживать цели, находящиеся в режиме радиомолчания, то наш универсальный контейнер «Сыч» в оптико-электронном исполнении (оснащён CCD/CMOS-матрицами высокого разрешения с длиннофокусными объективами) позволит в дневное время суток наблюдать за любыми «телодвижениями» противника с дистанции более 100 км.Вечером и ночью к работе подключится ИК-канал либо низкоуровневая оптико-телевизионная система нового поколения (преемник контейнерного комплекса «Меркурий», в своё время разработанного для противотанкового штурмовика Су-25Т), которые также смогут обнаружить цели на значительном удалении, особенно в случае естественной подсветки звёздным небом или Луной. У «Раптора» столь продвинутых средств для ведения оптико-электронной разведки нет. Если же помехой станет сложная атмосферная ситуация, то на помощь придёт радиолокационный вариант «Сыча», представленный контейнером с высокоэнергетической двухсторонней АФАР-РЛС бокового обзора, которая работает в X-диапазоне и имеет режим синтезированной апертуры (SAR), позволяющий создавать радиолокационные изображения целей и рельефа местности почти фотографического качества. Судя по фотографиям, сделанным Сергеем Копцевым для ресурса russianplanes.net в Кубинке на анонсировании обновлённого варианта Су-34 с комплексом «Сыч», антенные полотна как радиотехнического, так и радиолокационного вариантов «Сыча» имеют размеры порядка 3,5 x 0,7 м, а это значит, что мощность радиолокационного варианта станции будет весьма велика для ведения разведки на глубину до 250—300 км, что вполне сравнимо с РЛС AN/ZPY-2, установленных на «Глобал Хоуках». Немудрено, что данные контейнерные комплексы снимут острую потребность ВКС в таких дорогих самолётах стратегической разведки, как Ту-214Р.А самое главное во всей этой истории то, что сразу после пеленгования и распределения целей, обнаруженных «Сычом», штурман-оператор сможет незамедлительно применить имеющееся на точках подвески ракетное вооружение, если первые окажутся в зоне его досягаемости (справедливости ради отметим, что дополнение разведывательных вариантов Су-34 даже небольшим количеством вооружения способно уменьшить радиус действия на несколько сотен километров, и всё это необходимо учитывать). И это лишь известный на сегодняшний день спектр новых возможностей, с которыми предстоит «познакомиться» нашим главным противникам на всех ТВД. Новые подробности о программе должны появится в середине 2019 года.