Американские спецназовцы признали своё участие в войнах на территории стран Аравийского полуострова. Часть 1

Вчера случилось, с одной стороны, пока малоизвестное, а с другой, в чём-то потрясающее событие: бывшие американские спецназовцы и сотрудники одной из частных военных компаний (ЧВК) подтвердили своё тайное участие в гражданской войне на территории Йемена и иных государств Аравийского полуострова.Причём сделали это не какие-то рядовые солдаты, а одни из бывших руководителей подобных операций. В частности, бывший глава одной из самых известных ЧВК «Spear Operation Group» Авраам Голан и бывший ветеран спецназа US Navy Айзек Гилмор сообщили одному американскому информационному порталу об операциях, в которых они принимали участие на территории государств региона Аравийского полуострова.Как мы все знаем, Вашингтон весьма любит поучать иные страны, как им жить, и наставлять иные государства в соблюдении принципов морали и демократических свобод. Однако продемонстрированные американским журналистам реалии оказались совсем иными. И именно личные свидетельства участников «команды ассасинов», а также видеозаписи их боевых рейдов подтвердили, что ветераны американского спецназа за хорошую плату готовы выполнить и выполняли любую, даже самую грязную работу.Официально сообщается, что программа, в которой принимали участие бывшие сотрудники в основном американских спецподразделений, находилась под патронажем военного министерства Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), но вряд ли следует предполагать, что подобные люди исключительно самостоятельно, без согласования с Пентагоном, приняли участие в подобном мероприятии.Как известно, вооружённые силы ОАЭ уже несколько лет участвуют в составе коалиции из 9 государств, которая ведёт боевые действия против ополчений мятежников-хуситов (поддерживаемых преимущественно Ираном). Йемен вот уже несколько лет погружён в кровавое море гражданской войны, сравнимой по масштабам разве что с конфликтами в Сирии и в Южном Судане. Соответственно, как же такая война может протекать без «своевременной и необходимой» помощи профессиональных убийц из-за океана ?Вполне официально известно, что военное министерство ОАЭ тратит миллиарды USD в год на закупки американского вооружения, на оплату высококлассных иностранных военных специалистов (преимущественно американцев) и наём ЧВК для особых операций. По отдельным оценкам, уровень интеграции западных (в первую очередь, североамериканских) военных ветеранов в вооружённые силы ОАЭ очень высок, выше, чем даже в Саудовской Аравии, — стране, недавно заключившей с США просто невероятный по объёму поставок вооружений контракт на 110 млрд. USD.Понимая уровень военного взаимодействия, а также учитывая повышенное внимание американских спецслужб к событиям на Аравийском полуострове, «не заметить» официальному Вашингтону действия достаточно крупной группы американских бойцов просто невозможно. Соответственно, следует признать, что власти США имели достаточно чёткое представление о том, что руководство ОАЭ наняло ЧВК «Spear Operations Group» для проведения спецопераций. Таким образом, этот факт подтверждает, что программа по ликвидации иностранных граждан на территории иностранного государства осуществлялась при поддержке или, как минимум, прямом попустительстве, американской администрации.Разумеется, официальные военные подразделения США в деятельности ЧВК как бы не участвуют, однако американские ветераны спецназа были полностью интегрированы в вооружённые силы ОАЭ и даже получили там официальные воинские звания. Так, экс-руководитель ближневосточного подразделения вышеуказанной ЧВК Авраам Голан стал полковником, а бывший «морской котик» Айзек Гилмор – подполковником.Отметим, что именно два вышеозначенных лица стали главными информаторами данного американского новостного портала. При этом произошёл интересный случай, являющийся курьёзным примером необычного сотрудничества. Авраам Голан – этнический еврей, бывший (возможно, и нынешний) гражданин Израиля, проживающий в США. Однако в ОАЭ ему пришлось плотно работать со своим давним врагом – экс-главой службы безопасности Палестины Мухаммедом Дахляном. Судя по всему, обоюдная любовь к большим нефтедолларам оказалась сильнее всех прежних пристрастий, и бывшие противники в итоге стали хорошо работать совместно.Опубликованное американскими журналистами расследование продолжается, но, судя по всему, не просто так совпало с всё набирающим обороты шумом по поводу исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, вероятно, жестоко убитого в посольстве Саудовской Аравии на территории Турции.Пока, как известно, официальный Эр-Рияд решительно отрицает свою причастность к исчезновению журналиста, но саудовское руководство долгое время не соглашалось наладить взаимодействие с турецкими следователями по этой проблеме, что является фактом, позволяющим предполагать их вину.Президент США Дональд Трамп наряду с некоторыми иными лидерами западных стран недавно заявил, что саудовские власти понесут должное наказание, если их вина в этом деле будет доказана, но пока речи о наложении международных экономических и финансовых санкций или о разрыве военных контрактов на десятки млрд. USD и международной изоляции Эр-Рияда не идёт.Вспоминая лёгкость неоднократных обвинений России по различным поводам и лёгкость наложения международных санкций на нашу страну, сложно не задаваться вопросом: а судьи кто? Ведь если большая группа ветеранов американского спецназа с американским вооружением и оснащением выполняет «особые» кровавые миссии для иностранного государств (пусть и американского союзника) без официальной санкции Конгресса и под носом у ЦРУ (которое «не замечает» этой деятельности), то можно говорить об использовании США политики уже не двойных, а тройных стандартов.Да, приходится констатировать новый, невиданный взлёт достижений Вашингтона в области фарисейства и лицемерия, когда проводится политика именно что даже не двойных, а тройных стандартов, когда себе США позволяют всё, союзникам позволяют многое, а на долю чужих остаются только международное право и санкции.Наше расследование этой темы, также как и расследование американских журналистов тайного и незаконного участия ветеранов их спецподразделений в конфликтах на территории иных стран, продолжается, и, как говорится, уважаемые читатели, ожидайте в ближайшие дни новых «вестей с полей»…