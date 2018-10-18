Ту-160М2 — потенциально удачный бомбардировщик
«Стратег» на все времена
По состоянию на 2017 год ВКС уже получили пять Ту-160М. Это, можно сказать, экономичная модернизация, призванная расширить боевой потенциал самолета. Пользу от промежуточных модернизаций оценить сложно: достаточно вспомнить демонтированный (вероятно) оптико-телевизионный прицел: это при том, что роль бомбардировщиков в локальных конфликтах сейчас возрастает. А без применения относительно дешевых «умных» бомб, которые нужно наводить не только с помощью GPS/ГЛОНАСС, сделать по-настоящему полезный самолет затруднительно.
В свою очередь, серийный Ту-160М2 будет не просто машиной новой постройки: он станет совершенно новым самолетом в старой «обертке». Бомбардировщик получит новые вычислительные и бортовые системы и средства контроля, современную бесплатформенную инерциальную навигационную систему, усовершенствованные комплекс РЭБ и топливомерно-расходомерные системы, а также продвинутые системы управления вооружением. Будет, вероятно, «стеклянная кабина»: к слову то, чем не может похвастаться легендарный B-52. Новый двигатель НК-32 серии 02 будет более экономичным, нежели базовая версия, а значит, вырастет боевой радиус крылатой машины. Сейчас он составляет 7300 километров. В общем и целом, Ту-160М2 должен получить все то, чего так не хватало его предшественнику. Всего на первом этапе должны построить десять новых самолетов.
Замена задержится
Ранее проект Ту-160М2 столкнулся с жесткой критикой в свой адрес. Так, например, некоторые эксперты пытались навести на мысль, что России нужен не модернизированный «Белый лебедь», а Перспективный авиационный комплекс дальней авиации. Чисто концептуально он и правда смотрится выигрышней: при сопоставимых крейсерской скорости, дальности и (возможно) боевой нагрузке, ПАК ДА будет малозаметным, то есть, выполненным с широким применением технологии стелс.
Однако советы советами, а создание с нуля малозаметного стратегического бомбардировщика — архисложная задача, даже для США. Напомним, американцы произвели всего лишь 21 «стратег» B-2. При этом цена одной машины при столь малой серии достигла немыслимых двух миллиардов долларов. Проект можно назвать почти провальным, особенно с учетом того, что американцы, как ранее сообщили некоторые западные СМИ, уже готовятся к списанию этих самолетов. Можно почти не сомневаться, что «старик» B-52 переживет невидимку, которая создавалась, чтобы его заменить. Забавное обстоятельство.
По аналогии с B-2, бомбардировщик ПАК ДА должен стать самым сложным боевым авиационным комплексом во всей русской истории. Это означает, что сроки его принятия на вооружение могут сдвигаться еще множество раз: если самолет начнут эксплуатировать в 2030-м, это можно будет считать огромным успехом. Но вообще-то, для начала было бы неплохо его создать, а для этого нужно сделать сразу несколько технологических прорывов, в частности, в вопросе снижения радиолокационной заметности. Как мы знаем, к Су-57 в этом отношении есть целый ряд вопросов. С ПАК ДА все может быть еще сложней.
При всем при этом советские самолеты стареют. Нужно отметить и то, что для России стратегический бомбардировщик — не роскошь, а одно из важных средств защиты региональных и геополитических интересов. Поэтому производство глубоко модернизированных Ту-160 выглядит неплохим вариантом.
Что делать с существующим парком бомбардировщиков — другой вопрос. Проблема в том, что построенные еще в советские годы самолеты Ту-160 уже выработали часть ресурса, а кроме того, их обще количество составляет всего лишь шестнадцать единиц. Многочисленные Ту-95МС сильно устарели морально. Скорее всего, для них изберут вариант очень экономной модернизации, которая не позволит поставить машины в один ряд с B-52H. Ну и конечно следует сразу отмести в сторону абсурдный тезис о том, что заменить стратегические и дальние бомбардировщики смогут Су-34. По всем характеристикам эти ударные самолеты находятся намного ближе к Су-27, чем к «стратегам». В силу всего вышесказанного видится, что создание Ту-160М2 может, как минимум, подстраховать на случай разного рода непредвиденных ситуаций.
Цели и задачи
Другой аспект критики касался непосредственно боевых возможностей самолета Ту-160М2. Стоит сразу сказать, что критика применения стратегической авиации в гипотетическом ядерном конфликте во многом справедлива. Стратегические возможности крылатых ракет авиационного базирования несравнимо скромнее возможностей межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Это касается как скорости полета ракет и их дальности, так и массы боевой части. Поэтому бомбардировщики сейчас видятся не столько как средство ядерного сдерживания, сколько как орудие для локальных войн. Такое оружие может быть очень эффективным, даже несмотря на высокую стоимость эксплуатации «стратегов» в сравнении с истребителями-бомбардировщиками. Один пример: с октября 2014 года по январь 2016 года бомбардировщики B-1B ВВС США участвовали в воздушных ударах по боевикам ИГИЛ в Сирии в городе Кобани. Тогда доля их вылетов составила 3% от общего числа вылетов авиации, противостоящей ИГИЛ. При этом доля сброшенных бомб и других боеприпасов равнялась 40%.
Конечно, для успешного поражения наземных целей стратегический бомбардировщик должен иметь современные продвинутые прицельные комплексы, такие как американский Sniper Advanced Targeting Pod, а ВПК должна предоставить военным не только точные, но и дешевые бомбы, такие как GBU-31, выполненные с использованием комплектов JDAM. Важно и то, что в борьбе с разношерстными группами плохо обученных боевиков, сводится на «нет» фактор малозаметности. Так что отсутствие технологии стелс не станет для Ту-160М2 серьезным недостатком, как это не стало недостатком для B-52H и B-1B.
Для противостояния с противником, который оснащен лучше, чем боевики в Сирии, Ту-160М2 может использовать крылатые ракеты, такие как уже испытанная в деле Х-101. Может показаться, что большой и хорошо заметный на радарах самолет — идеальная мишень. Однако на самом деле, это не совсем так, ведь бомбардировщик может действовать, не входя в зону действия каких-либо противовоздушных комплексов обороны. Даже перспективных. Важно отметить, что в борьбе с ПВО почти всё будут решать характеристики крылатых ракет, такие как дальность, скорость и малозаметность, а не характеристики самого носителя. Те же американцы, например, не сильно «комплексуют» от того, B-52 видно за «тридевять земель», хотя и грозятся в случае большой войны сделать ставку на малозаметные «Спириты».
Разберем этот вопрос более детально. Максимальная дальность запуска уже упомянутой Х-101, по имеющимся данным, составляет 5500 километров. У перспективной Х-БД этот показатель должен быть еще выше. Проше говоря, если у противника будут хотя бы намеки на ПВО, Ту-160М2 сможет выполнять поставленные задачи, находясь очень далеко от опасной зоны. И относительно высокая радиолокационная заметность, как уже отмечалось, не станет серьезным недостатком. Конечно, мы не подразумеваем гипотетический конфликт России и NATO: если он произойдет, то вряд ли будет локальным, а имеющихся у США и России ядерных арсеналов хватит для взаимного уничтожения. Тут уже будет не до прорыва ПВО на каком-то условном участке линии фронта. Война с Китаем вследствие наличия у обеих стран больших арсеналов ядерного оружия тоже маловероятна.
Проще говоря, Ту-160М2 может быть полезным и нужным для России самолетом, который сможет играть роль как «бомбовоза» (если у противника не будет ПВО), так и роль ракетоносца (если таковая будет). Американцы показали неплохой пример модернизации своих бомбардировщиков. И вряд ли сейчас в США найдется много критиков B-52H или даже некогда нелюбимого летчиками B-1B Lancer.
По состоянию на 2017 год ВКС уже получили пять Ту-160М. Это, можно сказать, экономичная модернизация, призванная расширить боевой потенциал самолета. Пользу от промежуточных модернизаций оценить сложно: достаточно вспомнить демонтированный (вероятно) оптико-телевизионный прицел: это при том, что роль бомбардировщиков в локальных конфликтах сейчас возрастает. А без применения относительно дешевых «умных» бомб, которые нужно наводить не только с помощью GPS/ГЛОНАСС, сделать по-настоящему полезный самолет затруднительно.
В свою очередь, серийный Ту-160М2 будет не просто машиной новой постройки: он станет совершенно новым самолетом в старой «обертке». Бомбардировщик получит новые вычислительные и бортовые системы и средства контроля, современную бесплатформенную инерциальную навигационную систему, усовершенствованные комплекс РЭБ и топливомерно-расходомерные системы, а также продвинутые системы управления вооружением. Будет, вероятно, «стеклянная кабина»: к слову то, чем не может похвастаться легендарный B-52. Новый двигатель НК-32 серии 02 будет более экономичным, нежели базовая версия, а значит, вырастет боевой радиус крылатой машины. Сейчас он составляет 7300 километров. В общем и целом, Ту-160М2 должен получить все то, чего так не хватало его предшественнику. Всего на первом этапе должны построить десять новых самолетов.
Замена задержится
Ранее проект Ту-160М2 столкнулся с жесткой критикой в свой адрес. Так, например, некоторые эксперты пытались навести на мысль, что России нужен не модернизированный «Белый лебедь», а Перспективный авиационный комплекс дальней авиации. Чисто концептуально он и правда смотрится выигрышней: при сопоставимых крейсерской скорости, дальности и (возможно) боевой нагрузке, ПАК ДА будет малозаметным, то есть, выполненным с широким применением технологии стелс.
Однако советы советами, а создание с нуля малозаметного стратегического бомбардировщика — архисложная задача, даже для США. Напомним, американцы произвели всего лишь 21 «стратег» B-2. При этом цена одной машины при столь малой серии достигла немыслимых двух миллиардов долларов. Проект можно назвать почти провальным, особенно с учетом того, что американцы, как ранее сообщили некоторые западные СМИ, уже готовятся к списанию этих самолетов. Можно почти не сомневаться, что «старик» B-52 переживет невидимку, которая создавалась, чтобы его заменить. Забавное обстоятельство.
По аналогии с B-2, бомбардировщик ПАК ДА должен стать самым сложным боевым авиационным комплексом во всей русской истории. Это означает, что сроки его принятия на вооружение могут сдвигаться еще множество раз: если самолет начнут эксплуатировать в 2030-м, это можно будет считать огромным успехом. Но вообще-то, для начала было бы неплохо его создать, а для этого нужно сделать сразу несколько технологических прорывов, в частности, в вопросе снижения радиолокационной заметности. Как мы знаем, к Су-57 в этом отношении есть целый ряд вопросов. С ПАК ДА все может быть еще сложней.
При всем при этом советские самолеты стареют. Нужно отметить и то, что для России стратегический бомбардировщик — не роскошь, а одно из важных средств защиты региональных и геополитических интересов. Поэтому производство глубоко модернизированных Ту-160 выглядит неплохим вариантом.
Что делать с существующим парком бомбардировщиков — другой вопрос. Проблема в том, что построенные еще в советские годы самолеты Ту-160 уже выработали часть ресурса, а кроме того, их обще количество составляет всего лишь шестнадцать единиц. Многочисленные Ту-95МС сильно устарели морально. Скорее всего, для них изберут вариант очень экономной модернизации, которая не позволит поставить машины в один ряд с B-52H. Ну и конечно следует сразу отмести в сторону абсурдный тезис о том, что заменить стратегические и дальние бомбардировщики смогут Су-34. По всем характеристикам эти ударные самолеты находятся намного ближе к Су-27, чем к «стратегам». В силу всего вышесказанного видится, что создание Ту-160М2 может, как минимум, подстраховать на случай разного рода непредвиденных ситуаций.
Цели и задачи
Другой аспект критики касался непосредственно боевых возможностей самолета Ту-160М2. Стоит сразу сказать, что критика применения стратегической авиации в гипотетическом ядерном конфликте во многом справедлива. Стратегические возможности крылатых ракет авиационного базирования несравнимо скромнее возможностей межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Это касается как скорости полета ракет и их дальности, так и массы боевой части. Поэтому бомбардировщики сейчас видятся не столько как средство ядерного сдерживания, сколько как орудие для локальных войн. Такое оружие может быть очень эффективным, даже несмотря на высокую стоимость эксплуатации «стратегов» в сравнении с истребителями-бомбардировщиками. Один пример: с октября 2014 года по январь 2016 года бомбардировщики B-1B ВВС США участвовали в воздушных ударах по боевикам ИГИЛ в Сирии в городе Кобани. Тогда доля их вылетов составила 3% от общего числа вылетов авиации, противостоящей ИГИЛ. При этом доля сброшенных бомб и других боеприпасов равнялась 40%.
Конечно, для успешного поражения наземных целей стратегический бомбардировщик должен иметь современные продвинутые прицельные комплексы, такие как американский Sniper Advanced Targeting Pod, а ВПК должна предоставить военным не только точные, но и дешевые бомбы, такие как GBU-31, выполненные с использованием комплектов JDAM. Важно и то, что в борьбе с разношерстными группами плохо обученных боевиков, сводится на «нет» фактор малозаметности. Так что отсутствие технологии стелс не станет для Ту-160М2 серьезным недостатком, как это не стало недостатком для B-52H и B-1B.
Для противостояния с противником, который оснащен лучше, чем боевики в Сирии, Ту-160М2 может использовать крылатые ракеты, такие как уже испытанная в деле Х-101. Может показаться, что большой и хорошо заметный на радарах самолет — идеальная мишень. Однако на самом деле, это не совсем так, ведь бомбардировщик может действовать, не входя в зону действия каких-либо противовоздушных комплексов обороны. Даже перспективных. Важно отметить, что в борьбе с ПВО почти всё будут решать характеристики крылатых ракет, такие как дальность, скорость и малозаметность, а не характеристики самого носителя. Те же американцы, например, не сильно «комплексуют» от того, B-52 видно за «тридевять земель», хотя и грозятся в случае большой войны сделать ставку на малозаметные «Спириты».
Разберем этот вопрос более детально. Максимальная дальность запуска уже упомянутой Х-101, по имеющимся данным, составляет 5500 километров. У перспективной Х-БД этот показатель должен быть еще выше. Проше говоря, если у противника будут хотя бы намеки на ПВО, Ту-160М2 сможет выполнять поставленные задачи, находясь очень далеко от опасной зоны. И относительно высокая радиолокационная заметность, как уже отмечалось, не станет серьезным недостатком. Конечно, мы не подразумеваем гипотетический конфликт России и NATO: если он произойдет, то вряд ли будет локальным, а имеющихся у США и России ядерных арсеналов хватит для взаимного уничтожения. Тут уже будет не до прорыва ПВО на каком-то условном участке линии фронта. Война с Китаем вследствие наличия у обеих стран больших арсеналов ядерного оружия тоже маловероятна.
Проще говоря, Ту-160М2 может быть полезным и нужным для России самолетом, который сможет играть роль как «бомбовоза» (если у противника не будет ПВО), так и роль ракетоносца (если таковая будет). Американцы показали неплохой пример модернизации своих бомбардировщиков. И вряд ли сейчас в США найдется много критиков B-52H или даже некогда нелюбимого летчиками B-1B Lancer.
- Автор:
- Илья Легат
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