Ядерная стратегия России глазами западных аналитиков

Реальная опасность заключается не в новой и более агрессивной российской ядерной стратегии, а в неспособности Кремля эффективно донести свои цели до лидеров в Вашингтоне и других местах. Фактическая стратегия России не сильно отличается от обычного старомодного сдерживания: Россия считает, что любая крупная война с США может привести к массированной ядерной атаке США, и поэтому она имеет собственный ядерный арсенал, чтобы препятствовать такому нападению.

Однако ее политика преднамеренной двусмысленности порождает опасения в Вашингтоне, ведет к опасному циклу эскалации, который неизбежно усугубляет подозрения и повышает риск эскалации столкновений.

Развитие этих систем вооружений может показаться противоречащим заявленной стратегии России. В 1950-х и 1960-х годах тактическое ядерное оружие было задумано для ведения активной войны; его цель заключалась не столько в сдерживании конфликта, сколько в оказании помощи в поражении или запугивании противника, когда стрельба уже началась. Многие аналитики считают, что то же самое справедливо и сегодня, утверждая, что нет никаких веских оснований для сохранения страной, не говоря уже о модернизации большого арсенала нестратегического ядерного оружия, если она не планирует использовать его на поле боя. Эти аналитики также отмечают, что российские военные учения часто включают в себя системы вооружения "Искандер" и "Калибр", тем самым предполагая, что Россия обострит конфликт, запустив против своего врага ядерное оружие малой мощности. Но предположение о том, что для этой цели строятся российские системы вооружения, не выдерживает критики. Поскольку эти новые оружейные системы могут доставлять как обычные, так и ядерные боеголовки, можно с такой же легкостью утверждать, что учения с их участием являются лишь репетициями обычной войны.