Купите рельсотрон. EMG-01A: электромагнитная винтовка на продажу
Оружие будущего постепенно появляется на прилавках, делая пока что робкие, но такие важные шаги. Благодаря небольшой американской компании Arcflash Labs, которая была основана всего лишь год назад, на гражданском рынке появился компактный «рельсотрон», приобрести и пострелять из которого может любой желающий. О старте продаж новинки – электромагнитной винтовки EMG-01A стало известно во второй половине июля 2018 года.
Разработчиками электромагнитной винтовки являются молодые инженеры-исследователи Дэвид Вирт и Джейсон Мюррей, которые в 2010 и 2015 годах разработали компактные рельсотроны и выложили видеоролики их испытаний на платформе YouTube. Год назад два американца объединили свои усилия, плодом объединения стала регистрация компании под названием Arcflash Labs (электродуговая лаборатория). Всего через год их старт-ап смог удивить мир. Публике была представлена коммерческая электромагнитная винтовка EMG-01A, которую может приобрести любой желающий, у которого есть в кармане 950 долларов. Первые владельцы новой винтовки, которая может выпускать до 8 снарядов в секунду со скоростью около 45 м/с, сами могут стать частью истории или, по крайней мере, прикоснуться к ней. На сегодняшний день продажи новинки осуществляются по всей территории США на условиях, которые полностью аналогичны продажам пневматического оружия.
Первая в мире коммерческая электромагнитная винтовка получила обозначение EMG-01A (Electro Magnetic Gun, модель 1, версия «Альфа»). Известно, что оружие отпечатано на 3D-принтере, выполнено с использованием компоновочной схемы булл-пап. В винтовке используется для разгона снаряда принцип электромагнитного ускорителя масс, известного как пушка Гаусса. Ствол электромагнитной винтовки EMG-01A размещен внутри восьми индуктивных катушек (соленоидов), срабатывающих последовательно друг за другом по мере прохождения через них снаряда. В оружии реализован на практике принцип так называемого бегущего магнитного поля, который используется в линейных электродвигателях. Каждый из восьми соленоидов оснащен инфракрасным портом, переключающим ток к соседней катушке буквально в течение наносекунд.
Для питания соленоидов представители компании Arcflash Labs решили использовать литиево-полимерную аккумуляторную батарею 6S LiPo емкостью 1500 мАч, батарея обеспечивает производство 10 выстрелов без подзарядки. Этот тип аккумуляторной батареи достаточно широко используется моделистами и встречается в продаже. О том, что винтовка заряжена, стрелку сообщает светодиодный индикатор. Для выбора режима огня и настройки EMG-01A предусмотрен специальный дисплей. В комплект поставки помимо самой винтовки входит аккумулятор 6S LiPo, один коробчатый магазин, рассчитанный на 9 снарядов, а также один предохранитель на 40 ампер. Зарядное устройство и боеприпасы приобретаются отдельно.
Стоит отметить, что концепция электромагнитной винтовки, созданной Виртом и Мюрреем, совершенно отлична от концепции рельсотрона – электромагнитного ускорителя масс (электромагнитной пуши), который разгоняет токопроводящий снаряд вдоль металлических направляющих под действием силы Ампера до огромной скорости и активно используется в наши дни рядом крупных компаний для разработки перспективных электромагнитных орудий. Несмотря на явные теоретические преимущества (отсутствие необходимости хранения запаса зарядов, большая скорость полета снаряда), успехи в создании полноценных боевых рельсотронов пока что представляются достаточно скромными – сами установки очень большие по размеру и энергоемкие, что позволяет размещать их лишь на борту достаточно крупных кораблей, а масса снарядов относительно невелика.
В то же время разработчикам винтовки EMG-01A удалось создать образец оружия, который по массе и габаритам идентичен обыкновенной штурмовой винтовке, длина – 520 мм, хотя и значительно уступает ей по мощности. Здесь стоит отметить, что модель, которая создана компанией Arcflash Labs, не претендует на роль не только боевого, но даже спортивно-охотничьего оружия, скорее являясь пока лишь успешным демонстратором технологии. Основное призвание модели EMG-01A – это доказательство работоспособности выбранной концепции. В отличие от прототипов военных электромагнитных пушек «рельсотронов», которые могут занимать целые здания и выпускают снаряды на скорости, превышающей скорость звука в пять раз, электромагнитная винтовка EMG-01A обладает лишь микроскопической толикой мощности своих огромных боевых собратьев.
Несмотря на крайне скромную мощность, винтовка компании Arcflash Labs доросла до полноценного коммерческого продукта – оружия для плинкинга (развлекательной стрельбы). Винтовка EMG-01A вполне подходит для того, чтобы бороться с такими целями, как стеклянные бутылки, пивные банки или даже небольшие стальные листы толщиной до 1 мм. При этом в конструкции электромагнитной винтовки были использованы не только общедоступные детали, к которым можно отнести аккумулятор, но и элементы привычные для стрелкового оружия, к примеру, отъемный магазин на 9 патронов, который представляет собой что-то гибридное между магазином пистолета Glock и батареей питания, переводчик режимов огня, а также стандартизованную монтажную планку, предназначенную для установки различных прицелов.
В настоящее время винтовка EMG-01A стреляет исключительно специальными боеприпасами – небольшими цилиндрами из углеродистой стали диаметром 6,35 мм и длиной 19 мм. Вес каждого такого цилиндрика составляет 4,6 г. Конечно, электромагнитная винтовка в состоянии стрелять любыми цилиндрами такой формы и размеров, но разработчики рекомендуют использовать фирменные пули, специально созданные для EMG-01A и получившие обозначение 2575 Magnetic Armature.
Дульная энергия электромагнитной винтовки составляет 4,65 Дж, что сопоставимо с обычными моделями пневматического оружия, стреляющими шариками ВВ. Очевидно, что мощность оружия достаточно слаба, в первую очередь винтовка предназначена для развлекательной стрельбы и стрельбы по мишеням, но в будущем разработчики обещают усовершенствовать свое оружие. В то же время повышение мощности для конкуренции с патронами, снаряженными пороховым зарядом, потребует от разработчиков значительных усилий. Сейчас же снаряды винтовки разгоняются до скорости 45 м/с, что практически в 10 раз медленнее пули малокалиберного патрона типа .22LR. Вполне возможно, что резервы по увеличению мощности есть и у существующей конструкции и компания Arcflash Labs сможет сделать более мощное оружие, что позволит расширить область применения винтовки хотя бы до отстрела животных-вредителей и охоты на мелкую дичь. Если увеличить скорость начального полета пули хотя бы в два раза, у классического пневматического оружия появится очень сильный конкурент.
О решении более серьезных, особенно полицейских или военных задачах в ближайшее время речь, конечно же, не идет. Для этого необходим значительный прирост мощности оружия. В то же время нельзя полностью исключать каких-либо нестандартных и специальных областей применения для такой винтовки, к примеру, в космосе, где имеется потребность в оружии, у которого отсутствует отдача.
Тактико-технические характеристики EMG-01A:
Калибр – 6,35 мм.
Боеприпас – цилиндрической формы 6,35х19 мм, масса 4,6 г.
Начальная скорость – 45 м/с.
Дульная энергия – 4,65 Дж.
Габариты оружия: 520х170х99 мм.
Длина ствола – 254 мм.
Вес незаряженной винтовки без батарей – 2,5 кг.
Темп стрельбы: 4-8 выстрелов в секунду.
Рабочее напряжение – 300 В.
Источник питания: литиево-полимерная аккумуляторная батарея 6S LiPo емкостью 1500 мАч.
Питание – стандартный коробчатый магазин на 9 патронов.
Источники информации:
https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/Arcflash-Labs-EMG-01A-pervay-v-mire-kommercheskaya-elektromagnitnaya-vintovka
https://warspot.ru/12459-relsotrony-vsem-zhelayuschim
https://www.weaponcast.com/single-post/2018/07/16/Напечатанный-электромагнитный-катушечный-карабин-ArcFlash-EMG-01A
https://zbroya.info/ru/blog/16092_arcflash-labs-emg-01a-teper-liuboi-zhelaiushchii-smozhet-protestirovat-elektromagnitnuiu-pushku-gaussa
Разработчиками электромагнитной винтовки являются молодые инженеры-исследователи Дэвид Вирт и Джейсон Мюррей, которые в 2010 и 2015 годах разработали компактные рельсотроны и выложили видеоролики их испытаний на платформе YouTube. Год назад два американца объединили свои усилия, плодом объединения стала регистрация компании под названием Arcflash Labs (электродуговая лаборатория). Всего через год их старт-ап смог удивить мир. Публике была представлена коммерческая электромагнитная винтовка EMG-01A, которую может приобрести любой желающий, у которого есть в кармане 950 долларов. Первые владельцы новой винтовки, которая может выпускать до 8 снарядов в секунду со скоростью около 45 м/с, сами могут стать частью истории или, по крайней мере, прикоснуться к ней. На сегодняшний день продажи новинки осуществляются по всей территории США на условиях, которые полностью аналогичны продажам пневматического оружия.
Первая в мире коммерческая электромагнитная винтовка получила обозначение EMG-01A (Electro Magnetic Gun, модель 1, версия «Альфа»). Известно, что оружие отпечатано на 3D-принтере, выполнено с использованием компоновочной схемы булл-пап. В винтовке используется для разгона снаряда принцип электромагнитного ускорителя масс, известного как пушка Гаусса. Ствол электромагнитной винтовки EMG-01A размещен внутри восьми индуктивных катушек (соленоидов), срабатывающих последовательно друг за другом по мере прохождения через них снаряда. В оружии реализован на практике принцип так называемого бегущего магнитного поля, который используется в линейных электродвигателях. Каждый из восьми соленоидов оснащен инфракрасным портом, переключающим ток к соседней катушке буквально в течение наносекунд.
Для питания соленоидов представители компании Arcflash Labs решили использовать литиево-полимерную аккумуляторную батарею 6S LiPo емкостью 1500 мАч, батарея обеспечивает производство 10 выстрелов без подзарядки. Этот тип аккумуляторной батареи достаточно широко используется моделистами и встречается в продаже. О том, что винтовка заряжена, стрелку сообщает светодиодный индикатор. Для выбора режима огня и настройки EMG-01A предусмотрен специальный дисплей. В комплект поставки помимо самой винтовки входит аккумулятор 6S LiPo, один коробчатый магазин, рассчитанный на 9 снарядов, а также один предохранитель на 40 ампер. Зарядное устройство и боеприпасы приобретаются отдельно.
Стоит отметить, что концепция электромагнитной винтовки, созданной Виртом и Мюрреем, совершенно отлична от концепции рельсотрона – электромагнитного ускорителя масс (электромагнитной пуши), который разгоняет токопроводящий снаряд вдоль металлических направляющих под действием силы Ампера до огромной скорости и активно используется в наши дни рядом крупных компаний для разработки перспективных электромагнитных орудий. Несмотря на явные теоретические преимущества (отсутствие необходимости хранения запаса зарядов, большая скорость полета снаряда), успехи в создании полноценных боевых рельсотронов пока что представляются достаточно скромными – сами установки очень большие по размеру и энергоемкие, что позволяет размещать их лишь на борту достаточно крупных кораблей, а масса снарядов относительно невелика.
В то же время разработчикам винтовки EMG-01A удалось создать образец оружия, который по массе и габаритам идентичен обыкновенной штурмовой винтовке, длина – 520 мм, хотя и значительно уступает ей по мощности. Здесь стоит отметить, что модель, которая создана компанией Arcflash Labs, не претендует на роль не только боевого, но даже спортивно-охотничьего оружия, скорее являясь пока лишь успешным демонстратором технологии. Основное призвание модели EMG-01A – это доказательство работоспособности выбранной концепции. В отличие от прототипов военных электромагнитных пушек «рельсотронов», которые могут занимать целые здания и выпускают снаряды на скорости, превышающей скорость звука в пять раз, электромагнитная винтовка EMG-01A обладает лишь микроскопической толикой мощности своих огромных боевых собратьев.
Несмотря на крайне скромную мощность, винтовка компании Arcflash Labs доросла до полноценного коммерческого продукта – оружия для плинкинга (развлекательной стрельбы). Винтовка EMG-01A вполне подходит для того, чтобы бороться с такими целями, как стеклянные бутылки, пивные банки или даже небольшие стальные листы толщиной до 1 мм. При этом в конструкции электромагнитной винтовки были использованы не только общедоступные детали, к которым можно отнести аккумулятор, но и элементы привычные для стрелкового оружия, к примеру, отъемный магазин на 9 патронов, который представляет собой что-то гибридное между магазином пистолета Glock и батареей питания, переводчик режимов огня, а также стандартизованную монтажную планку, предназначенную для установки различных прицелов.
В настоящее время винтовка EMG-01A стреляет исключительно специальными боеприпасами – небольшими цилиндрами из углеродистой стали диаметром 6,35 мм и длиной 19 мм. Вес каждого такого цилиндрика составляет 4,6 г. Конечно, электромагнитная винтовка в состоянии стрелять любыми цилиндрами такой формы и размеров, но разработчики рекомендуют использовать фирменные пули, специально созданные для EMG-01A и получившие обозначение 2575 Magnetic Armature.
Дульная энергия электромагнитной винтовки составляет 4,65 Дж, что сопоставимо с обычными моделями пневматического оружия, стреляющими шариками ВВ. Очевидно, что мощность оружия достаточно слаба, в первую очередь винтовка предназначена для развлекательной стрельбы и стрельбы по мишеням, но в будущем разработчики обещают усовершенствовать свое оружие. В то же время повышение мощности для конкуренции с патронами, снаряженными пороховым зарядом, потребует от разработчиков значительных усилий. Сейчас же снаряды винтовки разгоняются до скорости 45 м/с, что практически в 10 раз медленнее пули малокалиберного патрона типа .22LR. Вполне возможно, что резервы по увеличению мощности есть и у существующей конструкции и компания Arcflash Labs сможет сделать более мощное оружие, что позволит расширить область применения винтовки хотя бы до отстрела животных-вредителей и охоты на мелкую дичь. Если увеличить скорость начального полета пули хотя бы в два раза, у классического пневматического оружия появится очень сильный конкурент.
О решении более серьезных, особенно полицейских или военных задачах в ближайшее время речь, конечно же, не идет. Для этого необходим значительный прирост мощности оружия. В то же время нельзя полностью исключать каких-либо нестандартных и специальных областей применения для такой винтовки, к примеру, в космосе, где имеется потребность в оружии, у которого отсутствует отдача.
Тактико-технические характеристики EMG-01A:
Калибр – 6,35 мм.
Боеприпас – цилиндрической формы 6,35х19 мм, масса 4,6 г.
Начальная скорость – 45 м/с.
Дульная энергия – 4,65 Дж.
Габариты оружия: 520х170х99 мм.
Длина ствола – 254 мм.
Вес незаряженной винтовки без батарей – 2,5 кг.
Темп стрельбы: 4-8 выстрелов в секунду.
Рабочее напряжение – 300 В.
Источник питания: литиево-полимерная аккумуляторная батарея 6S LiPo емкостью 1500 мАч.
Питание – стандартный коробчатый магазин на 9 патронов.
Источники информации:
https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/Arcflash-Labs-EMG-01A-pervay-v-mire-kommercheskaya-elektromagnitnaya-vintovka
https://warspot.ru/12459-relsotrony-vsem-zhelayuschim
https://www.weaponcast.com/single-post/2018/07/16/Напечатанный-электромагнитный-катушечный-карабин-ArcFlash-EMG-01A
https://zbroya.info/ru/blog/16092_arcflash-labs-emg-01a-teper-liuboi-zhelaiushchii-smozhet-protestirovat-elektromagnitnuiu-pushku-gaussa
- Автор:
- Юферев Сергей
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