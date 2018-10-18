Чёрная среда в Керчи. Опознаны тела 20 погибших

Стало известно о том, что в Керчи опознаны тела всех погибших во время вчерашнего террористического акта, который предпочитают называть массовым убийством. Большинство жертв - несовершеннолетние студенты колледжа.По словам заместителя главы администрации города Керчь Дилявера Мельгазиева, "все тела 20 погибших опознаны". Напомним, что на вечер среды официальные цифры по числу погибших в политехническом колледже соответствовали 19-ти.Появились новые данные и о числе раненых и получивших различной степени повреждения. Выясняется, что более 50.Напомним, что главным подозреваемым является 18-летний Владислав Росляков, студент 4-го курса того же техникума. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что преступник действовал в одиночку.При этом прозвучали комментарии от ребят, которые учились вместе с Росляковым. Они говорят о том, что он был тихий, спокойный, и в близких дружеских отношениях ни с кем не состоял, но и не конфликтовал. Никто не может назвать ни одного явного мотива Рослякова для совершения столь кошмарного преступления. Учился он «не в полную силу, на тройки».Также появились некоторые подробности о семье Рослякова. Помимо того, что мать работала санитаркой в одной из клиник города, заявлено, что члены семьи якобы в своё время имели продолжительные контакты с одной из запрещённых в России сект. Отношения сына с матерью не были по-настоящему тёплыми и доверительными. Отец Рослякова – инвалид, проживал отдельно.Эта информация проверяется.Ранее было озвучено заявление о том, что накануне кровавой драме в колледже Росляков якобы поссорился с девушкой. Это выставлялось как «возможный мотив». Однако это заявление никак не стыкуется с теми заявлениями, согласно которым студент приобрёл охотничье помповое ружьё ещё за месяц до трагедии. Тем временем очевидцы событий продолжают говорить о том, что стрелять могли не столько внутри, но и снаружи здания.