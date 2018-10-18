Экс-главком ВКС РФ: Су-57 - поколение "пять плюс"
Бывший главком ВКС России Виктор Бондарев, ныне представляющий комитет Совета федерации по обороне и безопасности, прокомментировал продолжающуюся работу по созданию самолёта пятого поколения Су-57. По словам генерала Бондарева, в эту машину закладывается столь внушительный модернизационный потенциал, что «его хватит на полвека».
Бондарев назвал Су-57 самолётом «не пятого поколения, а поколения пять плюс».
Виктор Бондарев:
Здесь сенатор не касается вопроса о том, что для США F-35 в первую очередь является полномасштабным бизнес-проектом. Лоббирирование американцами в данном случае позволяет им продавать самолёт в зарубежные страны даже при учёте того, что F-35 – весьма «сырой», мало того, требует постоянного обновления программного обеспечения. По крайней мере, о необходимости «постоянно обновляться» заявляют сами разработчики.
Виктор Бондарев добавил, что бортовая электроника Су-57 построена на принципах открытой архитектуры, а весь комплекс может позволить превратить эту боевую машину ещё и в беспилотный вариант современного истребителя.
Напомним, что для ВКС РФ планируется на первом этапе поставить 12 таких истребителей. При этом продолжаются работы над двигателем самолёта так называемой второй очереди.
Бондарев назвал Су-57 самолётом «не пятого поколения, а поколения пять плюс».
Виктор Бондарев:
Наш Су-57 получает технологии шестого поколения. При этом американские истребители пятого поколения F-35 во многом уступают нашему Су-57 по лётно-техническим характеристикам.
Здесь сенатор не касается вопроса о том, что для США F-35 в первую очередь является полномасштабным бизнес-проектом. Лоббирирование американцами в данном случае позволяет им продавать самолёт в зарубежные страны даже при учёте того, что F-35 – весьма «сырой», мало того, требует постоянного обновления программного обеспечения. По крайней мере, о необходимости «постоянно обновляться» заявляют сами разработчики.
Виктор Бондарев добавил, что бортовая электроника Су-57 построена на принципах открытой архитектуры, а весь комплекс может позволить превратить эту боевую машину ещё и в беспилотный вариант современного истребителя.
Напомним, что для ВКС РФ планируется на первом этапе поставить 12 таких истребителей. При этом продолжаются работы над двигателем самолёта так называемой второй очереди.
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