Экс-главком ВКС РФ: Су-57 - поколение "пять плюс"

Наш Су-57 получает технологии шестого поколения. При этом американские истребители пятого поколения F-35 во многом уступают нашему Су-57 по лётно-техническим характеристикам.

Бывший главком ВКС России Виктор Бондарев, ныне представляющий комитет Совета федерации по обороне и безопасности, прокомментировал продолжающуюся работу по созданию самолёта пятого поколения Су-57. По словам генерала Бондарева, в эту машину закладывается столь внушительный модернизационный потенциал, что «его хватит на полвека».Бондарев назвал Су-57 самолётом «не пятого поколения, а поколения пять плюс».Виктор Бондарев:Здесь сенатор не касается вопроса о том, что для США F-35 в первую очередь является полномасштабным бизнес-проектом. Лоббирирование американцами в данном случае позволяет им продавать самолёт в зарубежные страны даже при учёте того, что F-35 – весьма «сырой», мало того, требует постоянного обновления программного обеспечения. По крайней мере, о необходимости «постоянно обновляться» заявляют сами разработчики.Виктор Бондарев добавил, что бортовая электроника Су-57 построена на принципах открытой архитектуры, а весь комплекс может позволить превратить эту боевую машину ещё и в беспилотный вариант современного истребителя.Напомним, что для ВКС РФ планируется на первом этапе поставить 12 таких истребителей. При этом продолжаются работы над двигателем самолёта так называемой второй очереди.