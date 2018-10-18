Какую версию причин катастрофы Су-27УБ отрабатывает прокуратура Украины?
На Украине продолжается расследование катастрофы истребителя Су-27УБ, в которой погибли украинский и американский лётчики. Напомним, что катастрофа Су-27 ВВС Украины произошла в ходе учений «Чистое небо 2018», при этом в украинском командовании до сих пор не пояснили того, как американский лётчик Нацгвардии оказался в кабине этого истребителя. Самолёт упал в Винницкой области 16 октября примерно в 17:00 по местному времени. Командиром экипажа Су-27 был полковник Иван Петренко (ВВСУ).
В военной прокуратуре заявили, что сформирована следственная группа, в которую вошли сотрудники различных ведомств. В частности, следственные действия проведены как на территории, где упал истребитель, так и в местах постоянной и временной дислокации самолёта (Миргород Полтавской области и Староконстантинов Хмельницкой области). Осуществлена выемка документов в винницком штабе ВВС Украины, а также в органах военного управления в Луцке и Киеве.
Представитель военной прокуратуры (бывший спикер «АТО») Андрей Лысенко:
Лысенко отметил, что бортовые самописцы найдены, и это позволит получить важную информацию о полёте Су-27.
При этом, как выяснилось, и спустя почти двое суток после трагедии не собраны останки погибших лётчиков. Лысенко отмечает, что для обнаружения фрагментов самолёта и тел членов экипажа используются технические средства, включая беспилотник. Представитель военной прокуратуры отмечает, что пока не назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза останков украинского и американского лётчиков.
Добавляется, что назначена экспертиза нефтепродуктов, которые использовались в качестве топлива для Су-27УБ. Следствие отмечает, что «некачественное авиационное топливо могло стать одной из причин катастрофы».
Решено проводить ежедневные отчёты по предварительным выводам комиссии.
В военной прокуратуре заявили, что сформирована следственная группа, в которую вошли сотрудники различных ведомств. В частности, следственные действия проведены как на территории, где упал истребитель, так и в местах постоянной и временной дислокации самолёта (Миргород Полтавской области и Староконстантинов Хмельницкой области). Осуществлена выемка документов в винницком штабе ВВС Украины, а также в органах военного управления в Луцке и Киеве.
Представитель военной прокуратуры (бывший спикер «АТО») Андрей Лысенко:
В настоящее время опрошено более 40 свидетелей. Военные прокуроры осуществляют процессуальное руководство и непосредственно проводят неотложные следственные и процессуальные действия.
Лысенко отметил, что бортовые самописцы найдены, и это позволит получить важную информацию о полёте Су-27.
При этом, как выяснилось, и спустя почти двое суток после трагедии не собраны останки погибших лётчиков. Лысенко отмечает, что для обнаружения фрагментов самолёта и тел членов экипажа используются технические средства, включая беспилотник. Представитель военной прокуратуры отмечает, что пока не назначена судебная молекулярно-генетическая экспертиза останков украинского и американского лётчиков.
Добавляется, что назначена экспертиза нефтепродуктов, которые использовались в качестве топлива для Су-27УБ. Следствие отмечает, что «некачественное авиационное топливо могло стать одной из причин катастрофы».
Решено проводить ежедневные отчёты по предварительным выводам комиссии.
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