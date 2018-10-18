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Киев бессилен против русского языка?

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Согласно опросу, проведённому украинским телеканалом NewsOne, лишь 40% жителей Украины хотели бы смотреть телевидение на украинском языке. Большинство же дозвонившихся украинцев (около 60%) проголосовали за русский и другие языки. Всего в опросе приняло участие 30567 респондентов.

Киев бессилен против русского языка?



Напомним, что в июне прошлого года главой Украины был подписан законопроект о введении на телевидении языковых квот. Согласно этому закону, обязательная доля украинского контента для телевизионных организаций регионального и местного уровней речи не должна быть ниже 50%, в региональных вариантах - не ниже 75%.

Такой шаг со стороны украинских властей положил начало новому витку борьбы на Украине со всем, что связано с Россией, включая и русский язык. Введение же ограничения вещания на русском языке стало лишь составной частью масштабной концепции украинского государства, которая распространяется и на другие области жизнедеятельности.

Однако, как показывают результаты опроса, украинским властям на законодательном уровне не так легко даётся процесс антироссийского «зомбирования» своих граждан.

С Украины периодически приходят новости об участившихся случаях избиения людей, говорящих на русском языке. Видимо, язык «силы» является единственным, которым украинские власти владеют в совершенстве. А в сентябре этого года львовские власти ввели мораторий на "на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории региона".
Использованы фотографии:
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