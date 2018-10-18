Эр-Рияд откупился от США по делу об убитом журналисте. Деньги не пахнут?

Не нужно связывать эти деньги с делом Хашогги. Перевод ожидался ранее, все условия были обсуждены до инцидента в Стамбуле.

Когда международные аналитические структуры ставят США на одно из первых мест в мире по минимуму уровня коррупции и по максимуму уровня борьбы с ней, где-то в Эр-Рияде в кулачок смеётся один принц в белых одеждах.Что такое коррупция по-американски, показывает публикация издания Washington Post – газеты, в которой до недавнего времени публиковался оппозиционный саудовский журналист Джамал Хашогги (Хашкаджи). Журналиста, как выясняется, зверски убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в тот момент, когда Хашогги пришёл туда по вопросу своего бракосочетания. В материалах дела говорится о том, что журналисту сначала отрубили пальцы, а затем отрезали голову, и всё это в дипломатической миссии Саудовского королевства во время "допроса" о том, почему он "не любит наследного принца".Главный вопрос всё это время адресовался президенту США Трампу: если журналиста американского СМИ зверски убили спецслужбы Саудовской Аравии, то когда ожидать введения антисаудовских санкций?Публикация в WP даёт понять, что никаких санкций в отношении Эр-Рияда ожидать не нужно. Дело в том, что одновременно с визитом госсекретаря США Майка Помпео в саудовскую столицу для «разбирательства» по делу об убийстве журналиста Хашогги состоялся денежный перевод из Эр-Рияда в Вашингтон. Сумма перевода – 100 млн долларов. Практическое назначение (как официально заявлено):Получение внушительной суммы подтверждено спецпредставителем США по вопросам международного взаимодействия в борьбе с ИГИЛ (*запрещено в России) Бреттом Макгурком.Макгурк:Вот и всё! И все сразу же должны поверить в то, что Эр-Рияд не даёт Вашингтону крупных взяток для того, чтобы тот выдал ему долгосрочную индульгенцию на любые преступления – будь то откровенно наглое убийство журналиста в консульстве или террор против населения Йемена.