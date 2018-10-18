Россия может возобновить пуски ракет «Рокот»
Запуски легких ракет «Рокот» предполагается возобновить с 2021 года, что позволит за 3 года выйти на получение многомиллиардных доходов, передает РИА Новости сообщение источника в ракетно-космической отрасли.
В случае принятия в этом году решения о возобновлении проекта «Рокот-2» пуски ракет могут начаться в 2021 году, сказал источник.
По его словам, положительный денежный поток (чистая прибыль) от реализации программы оценивается до 2025 года в размере 500 млн. рублей. При этом ежегодный доход к 2025 году вырастет до 8,8 млрд. рублей (с 2 млрд. за первый год проведения пусков).
Размер необходимых на сегодняшний день инвестиций – 4 млрд. рублей, добавил собеседник.
Ранее Центр Хруничева сообщил о разработке ракеты-носителя «Рокот-2» с отечественной системой управления. В настоящее время в ракетах используется система украинского производства.
По данным агентства, компания Eurockot, занимавшаяся продвижением ракет «Рокот» на зарубежном рынке была вынуждена приостановить свою деятельность из-за прекращения поставок комплектующих с Украины после 2014 года.
Последний пуск «Рокота» в интересах Минобороны состоялся в 2016 году. В текущем году проведен один пуск в интересах Европейского космического агентства.
Напомним, «Рокот» – это гражданская версия ракеты РС-18Б. Для коммерческих запусков ее стали использовать с 2000 года. Пятью годами позже началась ее эксплуатация в рамках федеральных программ. За это время состоялось 28 пусков, что позволило вывести на орбиту около 70 различных спутников. Полезная нагрузка ракеты – до 1,9 тонны.
В случае принятия в этом году решения о возобновлении проекта «Рокот-2» пуски ракет могут начаться в 2021 году, сказал источник.
По его словам, положительный денежный поток (чистая прибыль) от реализации программы оценивается до 2025 года в размере 500 млн. рублей. При этом ежегодный доход к 2025 году вырастет до 8,8 млрд. рублей (с 2 млрд. за первый год проведения пусков).
Размер необходимых на сегодняшний день инвестиций – 4 млрд. рублей, добавил собеседник.
Ранее Центр Хруничева сообщил о разработке ракеты-носителя «Рокот-2» с отечественной системой управления. В настоящее время в ракетах используется система украинского производства.
По данным агентства, компания Eurockot, занимавшаяся продвижением ракет «Рокот» на зарубежном рынке была вынуждена приостановить свою деятельность из-за прекращения поставок комплектующих с Украины после 2014 года.
Последний пуск «Рокота» в интересах Минобороны состоялся в 2016 году. В текущем году проведен один пуск в интересах Европейского космического агентства.
Напомним, «Рокот» – это гражданская версия ракеты РС-18Б. Для коммерческих запусков ее стали использовать с 2000 года. Пятью годами позже началась ее эксплуатация в рамках федеральных программ. За это время состоялось 28 пусков, что позволило вывести на орбиту около 70 различных спутников. Полезная нагрузка ракеты – до 1,9 тонны.
- Использованы фотографии:
- ГКНПЦ им. Хруничева
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