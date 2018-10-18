Задержанный в ЛНР: Я должен был перебросить оружие и взрывчатку в Россию

Перевозка этого груза не была согласована с украинскими пограничниками, потому у границы мне пришлось бросить автомобиль и скрыться. Задание я выполнить не смог, после чего пришлось бежать с территории Украины.

Министерство государственной безопасности Луганской народной республики поделилось со средствами массовой информации обращающими на себя деталями допроса задержанного Олега Степаненко. Кто это? Этот человек подозревается в том, что с оружием в руках воевал на Донбассе в так называемом добровольческом батальоне. Подразделение боевиков было (и остаётся) интернациональным – с существенным представительством грузинских граждан.По данным издания «Коммерсантъ» , Степаненко в ходе допроса рассказал о том, что основной задачей, поставленной перед ним командованием, являлась задача по доставке оружия и взрывчатых веществ на территорию Российской Федерации. По словам задержанного, этот груз впоследствии должен был использоваться для осуществления террористических актов на территории Российской Федерации.Из заявлений Степаненко на допросе:Вопрос в том, сколько таких "олегов степаненко", которым всё же удалась переброска оружия и взрывчатки в Россию с Украины?Стало известно, что в круг задач Степаненко входило и оказание помощи по «легализации боевиков с Ближнего Востока». По его словам, боевики через некоторое время под видом беженцев направлялись в основном в страны Европы, а некоторые и в Россию.Напомним, что ранее представители радикальных украинских организаций неоднократно угрожали осуществлением террористических актов в РФ, включая Крымский полуостров.