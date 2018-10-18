Дружественный огонь в Сирии: США нанесли удар по союзникам
Два истребителя F-15 ВВС США из-за непрофессионализма пилотов нанесли в Сирии удар по союзникам – курдскому отряду, атаковавшему позиции террористов ИГ (группировка запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение военно-политического источника.
В результате как минимум 6 курдов были убиты, еще около 15 получили серьезные ранения.
Инцидент произошел в провинции Дейр эз-Зор в ходе боя за населенный пункт Хаджин. Безуспешный штурм этого города, в котором засели боевики, продолжается длительное время.
По словам источника, действия западной коалиции и курдов в этом районе Сирии борьбой с терроризмом назвать нельзя. Это имитация борьбы, длящаяся уже около полугода. Она нужна лишь для того, чтобы оправдать незаконное присутствие американцев в этой стране.
Он отметил, что отсутствие координации со стороны американских военных и курдских «демократических сил» привело не только к срыву очередной атаки на террористов, но и к массовому дезертирству курдов из контролируемого ими района. Кстати, данным обстоятельством не преминули воспользоваться игиловцы – теперь это их территория.
Мало того, пользуясь безнаказанностью, боевики 13 октября напали на лагерь беженцев близ населенного пункта Эль-Бахра, где захватили и вывезли в подконтрольный им Хаджин 130 арабских семей.
По данным собеседника, у игиловцев находятся уже более 750 заложников, среди которых есть граждане западных государств. В результате террористы получили возможность устанавливать в Заевфратье свои правила.
Они в ультимативной форме требуют от курдов освободить своих сторонников и передать под контроль новые территории. А в качестве рычага давления каждый день казнят несколько пленников.
В результате как минимум 6 курдов были убиты, еще около 15 получили серьезные ранения.
Инцидент произошел в провинции Дейр эз-Зор в ходе боя за населенный пункт Хаджин. Безуспешный штурм этого города, в котором засели боевики, продолжается длительное время.
По словам источника, действия западной коалиции и курдов в этом районе Сирии борьбой с терроризмом назвать нельзя. Это имитация борьбы, длящаяся уже около полугода. Она нужна лишь для того, чтобы оправдать незаконное присутствие американцев в этой стране.
Он отметил, что отсутствие координации со стороны американских военных и курдских «демократических сил» привело не только к срыву очередной атаки на террористов, но и к массовому дезертирству курдов из контролируемого ими района. Кстати, данным обстоятельством не преминули воспользоваться игиловцы – теперь это их территория.
Мало того, пользуясь безнаказанностью, боевики 13 октября напали на лагерь беженцев близ населенного пункта Эль-Бахра, где захватили и вывезли в подконтрольный им Хаджин 130 арабских семей.
По данным собеседника, у игиловцев находятся уже более 750 заложников, среди которых есть граждане западных государств. В результате террористы получили возможность устанавливать в Заевфратье свои правила.
Они в ультимативной форме требуют от курдов освободить своих сторонников и передать под контроль новые территории. А в качестве рычага давления каждый день казнят несколько пленников.
- Использованы фотографии:
- Военный обозреватель, https://warsonline.info
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