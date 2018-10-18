Омрачённая «перемога»: американские F-15 разгромили украинские Су-27 на учениях
На маневрах Clear Sky-2018 американские летчики позволили украинским Су-27 победить в примитивном «товарищеском матче», однако на следующих этапах, более приближенных к реальным условиям, F-15C и F-15D не оставили украинцам никаких шансов, пишет в своей статье на страницах Известий военный эксперт Антон Лавров.
По словам эксперта, американское командование всегда допускает легкий проигрыш в товарищеском состязании, чтобы упрочить отношения с союзником, дать ему повод для гордости. «Перемогой» для украинцев стал единственный бой, построенной по сценарию времен Великой отечественной или рассвета реактивной авиации – игра происходила на предельно малых дистанциях с использованием одних лишь пушек.
Однако следующие бои на ближних и дальних дистанциях с применением ракет украинские Су-27 и Су-29 с треском проиграли.
Лавров напоминает, что Су-27 прошел в России долгий путь развития и к сегодняшнему дню превратился в великолепные Су-30СМ и Су-35С. Украинская же версия Су-27М1 зависла на уровне конца двадцатого – начала двадцать первого веков.
Напомним, о победе «украинского оружия» Киев «раструбил» еще до окончания международных маневров. По словам военных, победа была одержана за счет лучшей «маневренности и механизации» Су-27. А 16 октября принимавший участие в учении Су-27УБ разбился. На месте падения истребителя были обнаружены телу двух летчиков – полковника Ивана Петренко и военнослужащего ВВС Нацгвардии США, имя которого не называется.
Маневры Clear Sky-2018 проходят на Украине в период с 8 по 19 октября. В них участвуют представители 9 стран, восемь из которых являются членами НАТО.
По словам эксперта, американское командование всегда допускает легкий проигрыш в товарищеском состязании, чтобы упрочить отношения с союзником, дать ему повод для гордости. «Перемогой» для украинцев стал единственный бой, построенной по сценарию времен Великой отечественной или рассвета реактивной авиации – игра происходила на предельно малых дистанциях с использованием одних лишь пушек.
Однако следующие бои на ближних и дальних дистанциях с применением ракет украинские Су-27 и Су-29 с треском проиграли.
Лавров напоминает, что Су-27 прошел в России долгий путь развития и к сегодняшнему дню превратился в великолепные Су-30СМ и Су-35С. Украинская же версия Су-27М1 зависла на уровне конца двадцатого – начала двадцать первого веков.
Напомним, о победе «украинского оружия» Киев «раструбил» еще до окончания международных маневров. По словам военных, победа была одержана за счет лучшей «маневренности и механизации» Су-27. А 16 октября принимавший участие в учении Су-27УБ разбился. На месте падения истребителя были обнаружены телу двух летчиков – полковника Ивана Петренко и военнослужащего ВВС Нацгвардии США, имя которого не называется.
Маневры Clear Sky-2018 проходят на Украине в период с 8 по 19 октября. В них участвуют представители 9 стран, восемь из которых являются членами НАТО.
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