Спасли бы моряков "Курска" сегодня?

В жилых барокамерах глубоководного водолазного комплекса довольно комфортно. У каждого водолаза отдельная койка, которая шторкой может быть отделена от остального объема отсека. Койка имеет прикроватный светильник, наушники для прослушивания музыки, полочку для книг и личных вещей. В жилых отсеках выделен санитарный узел со всеми бытовыми удобствами, включая столь необходимый после выхода из воды горячий душ. Для водолазов внутри отсеков барокамер выделена и зона отдыха со столом, за которым они едят. Горячую пищу им передают снаружи через специальный шлюз, через него же отправляется обратно грязная посуда. В отсеках предусмотрены даже телевизоры.

С момента трагедии с АПРК «Курск» в Баренцевом море прошло более 18 лет, однако многие вопросы по ряду причин остаются актуальными. Причём зачастую актуальными с отрицательным знаком. Так, накануне на портале FLOT.com вышел материал, который посвящён состоянию флотского сегмента по спасению моряков-подводников в критических ситуациях. Материал отсылает читателя к событиям 2000 года, когда у ВМФ РФ фактически отсутствовали средства для того, чтобы спасти членов экипажа «Курска», после взрыва оказавшегося на глубине более 100 метров. статье Дмитрия Жаворонкова говорится о том, что увеличившаяся интенсивность военно-морских учений и походов кораблей (в том числе и подводных) ВМФ РФ по-прежнему не остаётся в достаточной степени подкреплённой наличием необходимых для спасения экипажей ПЛ средств.Отмечается, что отработка спасательных операций в отношении условно аварийных подлодок водолазами Военно-морского флота России отрабатывалась на глубинах до 60 м, причём в последнее время (данные упомянутого ресурса) глубину снизили. Возможно, из-за эксплуатации нормобарических костюмов HS-1200, рассчитанных на глубину погружения именно до 60 м.Приводится пример использования поисково-спасательного корабля «Алагез» (проект 537). В ходе мартовских тренировок корабль задействовал глубоководный спасательный аппарат АС-30, который обнаружил макет аварийной ПЛ на глубине 80 м. О погружении на эту глубину водолазов-спасателей не сообщалось.В материале со ссылкой на военных экспертов отмечается, что это не те глубины, которые могут гарантировать выверенную работу по спасению экипажей ПЛ.Ситуацию помогает улучшить спасательное судно океанского класса «Игорь Белоусов» с серьёзным набором технических средств для глубоководного спасения. В частности, «Игорь Белоусов» имеет на борту глубоководный водолазный комплекс ГВК-450, который занимает пятую часть всего корабля и рассчитан на 120 мест. Аппарат (создан ОАО «Тетис Про») - это 5 жилых барокамер, которые способны вместить 60 подводников с аварийной ПЛ.Из материала Дениса Емельянцева, руководителя проекта ОАО «Тетис Про» Также оснащение корабля – подводный колокол для работы на глубине до 450 м с упомянутыми выше нормобарическими костюмами HS-1200. Плюс к тому у «Игоря Белоусова» в спасательном арсенале – глубоководный «Бестер-1» проекта 18271 с рабочей глубиной погружения до 700 (по другим данным – до 720) метров. Аппарат имеет стыковочную (с аварийным выходом ПЛ) камеру, и способен единовременно эвакуировать 22 моряка-подводника.Корабль «Игорь Белоусов» находится в составе 79-го отряда аварийно-спасательного флота ТОФ.Для всех флотов страны явно необходимо увеличение таких (современных) поисково-спасательных кораблей, которые могли бы оперативно принять участие в эвакуации подводников в случае возникновения нештатной ситуации.Если бы тот же ГВК-450 был на вооружении российского флота (СФ ВМФ РФ) в 2000 году, по понятным причинам, хотя бы часть моряков «Курска» была спасена. Но сегодня нет смысла говорить «если», зато есть смысл задаться вопрос о том, насколько полноценно оснащён современный ВМФ России техсредствами для проведения своевременных поисковых спасательно-эвакуационных мероприятий.