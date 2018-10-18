Лавров: Киев не сможет провести учения с НАТО в Азовском море

Совместные с НАТО учения в акватории Азовского моря, которые пытается организовать Украина, проведены не будут, так как Россия просто не даст на это разрешения. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил в интервью европейским изданиям RT France, Paris Match и Figaro.Как пояснил Лавров, в настоящее время Украина пытается уговорить Североатлантический альянс провести учения в Азовском море, но у Киева ничего не получится, так как Россия просто не даст на это своего разрешения. Согласно договору, заключенному между Россией и Украиной, заход военных кораблей других государств в Азовское море, а оно является внутренним морем обоих государств, требует обоюдного согласия, но Россия его просто не даст. В НАТО, а особенно в США, очень хотят "залезть" на территорию России, поэтому во всем потакают нынешнему киевскому режиму.Глава МИД указал на то, что НАТО продолжает накапливать вооружения на российской границе, прикрываясь якобы угрозой российского вторжения. Страны НАТО улучшают дорожную инфраструктуру рядом с российскими границами и проводят учения на территории стран, не входящих в альянс, обвиняя Россию в проведении учений на своей территории.Украина участвует почти во всех учениях альянса, надеясь со временем войти в состав НАТО, а также "активно зазывает" их для проведения учений на своей территории.Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Киев прибывает делегация парламентской ассамблеи НАТО, которая "обсудит ситуацию в акватории Азовского моря", так как "в НАТО понимают, что на восточном фланге альянса, который защищает Украина, сложилась опасная ситуация из-за агрессии России".