Стало известно о приоритетной версии аварии «Союза-ФГ»
В среду самарский ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», где находятся обломки потерпевшего 11 октября аварию носителя «Союз-ФГ», посетило руководство «Роскосмоса». Специалисты, расследующие причину ЧП, в настоящее время склоняются к версии об ошибке, допущенной при сборке ракеты в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре, пишет Коммерсантъ.
Участники совещания, прошедшего в РКЦ под председательством Дмитрия Рогозина, заслушали доклады о ходе расследования. Как сообщили в «Роскосмосе», предварительный официальный доклад будет готов к концу недели.
По данным газеты, большинство членов комиссии, которую возглавляет замглавы ЦНИИ центрального машиностроения Олег Скоробогатов, полагают, что причиной аварии стала «механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты».
Как пояснил источник издания, повреждение, скорее всего, было нанесено при подъеме бокового блока подъемным краном. То есть, это не заводской брак, а эксплуатационная ошибка, допущенная в монтажно-испытательной корпусе, расположенном на Байконуре.
Как уже отмечалось, авария сказалась не только на изменении графика запуска «Союзов», но и на программу выхода космонавтов в открытый космос.
Напомним, 30 августа в обшивке пристыкованного к МКС корабля «Союз» было обнаружено отверстие, образовавшееся, по-видимому, в результате использования сверла. Осмотр отверстия снаружи должен был провести космонавт Алексей Овчинин, который должен был прибыть на МКС вместе с американским коллегой Ником Хейгом. Однако стартовавший 11 октября с Байконура «Союз-ФГ» потерпел аварию. Космонавты эвакуировались в спасательной капсуле. После этого все пилотируемые запуски с Байконура были приостановлены.
Участники совещания, прошедшего в РКЦ под председательством Дмитрия Рогозина, заслушали доклады о ходе расследования. Как сообщили в «Роскосмосе», предварительный официальный доклад будет готов к концу недели.
По данным газеты, большинство членов комиссии, которую возглавляет замглавы ЦНИИ центрального машиностроения Олег Скоробогатов, полагают, что причиной аварии стала «механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты».
Как пояснил источник издания, повреждение, скорее всего, было нанесено при подъеме бокового блока подъемным краном. То есть, это не заводской брак, а эксплуатационная ошибка, допущенная в монтажно-испытательной корпусе, расположенном на Байконуре.
Как уже отмечалось, авария сказалась не только на изменении графика запуска «Союзов», но и на программу выхода космонавтов в открытый космос.
Напомним, 30 августа в обшивке пристыкованного к МКС корабля «Союз» было обнаружено отверстие, образовавшееся, по-видимому, в результате использования сверла. Осмотр отверстия снаружи должен был провести космонавт Алексей Овчинин, который должен был прибыть на МКС вместе с американским коллегой Ником Хейгом. Однако стартовавший 11 октября с Байконура «Союз-ФГ» потерпел аварию. Космонавты эвакуировались в спасательной капсуле. После этого все пилотируемые запуски с Байконура были приостановлены.
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- Роскосмос
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