Что делали самолёты ВВС США близ спорных островов в Южно-Китайском море?
Два стратегических бомбардировщика В-52 американских ВВС совершили полет близ спорной акватории в Южно-Китайском море, сообщает телекомпания CNN.
В Тихоокеанском командовании ВВС США информацию подтвердили, добавив, что это был «обычный тренировочный полет». При этом название островов военные уточнять не стали.
По данным журналистов, речь идет о спорном архипелаге Спратли, который Китай считает своей территорией. Появление в этом районе американских судов либо самолетов неизменно вызывает в Пекине раздражение.
В командовании ВВС США также заявили, что полет совершался в строгом соответствии с международными правовыми актами. При этот не забыли напомнить, что Соединенные Штаты по-прежнему верны концепции свободной навигации в Индо-Тихоокеанском регионе.
Напомним, в понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис в очередной раз выразил озабоченность по поводу продолжающейся милитаризации Южно-Китайского моря. После этого в МИД КНР завили, что американским официальным лицам следует воздержаться от заявлений и действий, которые приводят лишь к эскалации напряженности в регионе и ущемляют интересы Китая.
На архипелаг Спратли (Наньша) кроме Китая претендуют Вьетнам, Бруней, Филиппины и Малайзия. В конце 2013 года Пекин начал проводить на островах гидротехнические работы, а позже приступил к строительству военной инфраструктуры. В связи с этим западные страны и Япония обвиняют китайские власти в создании площадок, которые могут быть превращены аэродромы и военно-морские базы, что дестабилизирует ситуацию в регионе. В свою очередь Пекин заявляет, что ответственность за нагнетание напряженности в Южно-Китайском море целиком лежит на Соединенных Штатах.
В Тихоокеанском командовании ВВС США информацию подтвердили, добавив, что это был «обычный тренировочный полет». При этом название островов военные уточнять не стали.
По данным журналистов, речь идет о спорном архипелаге Спратли, который Китай считает своей территорией. Появление в этом районе американских судов либо самолетов неизменно вызывает в Пекине раздражение.
В командовании ВВС США также заявили, что полет совершался в строгом соответствии с международными правовыми актами. При этот не забыли напомнить, что Соединенные Штаты по-прежнему верны концепции свободной навигации в Индо-Тихоокеанском регионе.
Напомним, в понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис в очередной раз выразил озабоченность по поводу продолжающейся милитаризации Южно-Китайского моря. После этого в МИД КНР завили, что американским официальным лицам следует воздержаться от заявлений и действий, которые приводят лишь к эскалации напряженности в регионе и ущемляют интересы Китая.
На архипелаг Спратли (Наньша) кроме Китая претендуют Вьетнам, Бруней, Филиппины и Малайзия. В конце 2013 года Пекин начал проводить на островах гидротехнические работы, а позже приступил к строительству военной инфраструктуры. В связи с этим западные страны и Япония обвиняют китайские власти в создании площадок, которые могут быть превращены аэродромы и военно-морские базы, что дестабилизирует ситуацию в регионе. В свою очередь Пекин заявляет, что ответственность за нагнетание напряженности в Южно-Китайском море целиком лежит на Соединенных Штатах.
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