Уганда хочет приобрести российские системы ПВО, но вот какие?
Одна из африканских стран, а именно Уганда, захотела закупить российские системы ПВО. Об этом заявил в интервью РИА Новости угандийский президент Йовери Мусевени.
Мусевени заявил, что Угагда нуждается в российских системах ПВО, но не пояснил, какие именно системы хотели бы приобрести угандийские власти в интересах своей армии. При этом президент Уганды отметил, что на вооружении армии уже стоят советские/российские системы ПВО, но армия нуждается в еще большем их количестве.
Как стало известно, в последние годы армия Уганды из небольшой и архаичной стала превращаться в довольно крепкие, по меркам Африки, вооруженные силы. Уганда не имеет выхода к морю, поэтому в стране отсутствует деление на виды вооруженных сил, а Военно-воздушные силы входят в состав Сухопутных войск. На вооружении ВВС стоят 6 новейших российских истребителей-бомбардировщиков Су-30МК2, приобретенных в России в 2012 году, а также 5 советских истребителей МиГ-21 (до 3 бис, до 2 УМ; еще до 2 бис, 1 МФ, 2 УМ на хранении); 2 МиГ-23МС и 2 МиГ-17 на хранении. Из общего количества вертолетов 5 Ми-24 еще советского производства и 10 российских Ми-17.
Сведения о системах ПВО ВС Уганды весьма скудны, но известно, что наземная ПВО включает 200 советских ПЗРК "Стрела-2" и 20 зенитных орудий 61-К (37 мм).
Также на вооружении ВС стоят 44 Т-90, до 16 старых Т-54 и до 183 Т-55, от 20 до 50 легких ПТ-76. Также имеется не менее 5 китайских танков Туре 85.
Ранее сообщалось, что российская сторона ведет переговоры о поставке еще шести Су-30МК2, а также о создании в Уганде сервисного центра по обслуживанию самолетов и вертолетов российского производства.
Мусевени заявил, что Угагда нуждается в российских системах ПВО, но не пояснил, какие именно системы хотели бы приобрести угандийские власти в интересах своей армии. При этом президент Уганды отметил, что на вооружении армии уже стоят советские/российские системы ПВО, но армия нуждается в еще большем их количестве.
Как стало известно, в последние годы армия Уганды из небольшой и архаичной стала превращаться в довольно крепкие, по меркам Африки, вооруженные силы. Уганда не имеет выхода к морю, поэтому в стране отсутствует деление на виды вооруженных сил, а Военно-воздушные силы входят в состав Сухопутных войск. На вооружении ВВС стоят 6 новейших российских истребителей-бомбардировщиков Су-30МК2, приобретенных в России в 2012 году, а также 5 советских истребителей МиГ-21 (до 3 бис, до 2 УМ; еще до 2 бис, 1 МФ, 2 УМ на хранении); 2 МиГ-23МС и 2 МиГ-17 на хранении. Из общего количества вертолетов 5 Ми-24 еще советского производства и 10 российских Ми-17.
Сведения о системах ПВО ВС Уганды весьма скудны, но известно, что наземная ПВО включает 200 советских ПЗРК "Стрела-2" и 20 зенитных орудий 61-К (37 мм).
Также на вооружении ВС стоят 44 Т-90, до 16 старых Т-54 и до 183 Т-55, от 20 до 50 легких ПТ-76. Также имеется не менее 5 китайских танков Туре 85.
Ранее сообщалось, что российская сторона ведет переговоры о поставке еще шести Су-30МК2, а также о создании в Уганде сервисного центра по обслуживанию самолетов и вертолетов российского производства.
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