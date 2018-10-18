В ОДК назвали сроки изготовления двигателей для МС-21
Российские двигатели для самолетов МС-21-300 будут изготовлены и готовы для установки до конца текущего года, передает РИА Новости сообщение заместителя гендиректора Объединенной двигателестроительной корпорации Юрия Шмотина.
Новые двигатели ПД-14 предназначены для установки на первые два пассажирских самолета, построенные Иркутским авиационным заводом.
Сообщается, что летные испытания МС-21 с новыми двигателями запланированы на следующий год.
Предприятие «ОДК-Пермские моторы» подписало контракт с «Иркутом» на поставку пяти двигательных установок ПД-14.
Кроме того, стало известно о получение двигателем сертификат типа Росавиации. Этот документ подтверждает соответствие изделия нормам летной годности.
По словам главы Минромторга Дениса Мантурова, на следующий год намечена сертификация ПД-14 Европейским агентством авиационной безопасности, что откроет возможность поставки двигателей за рубеж.
В настоящее время на МС-21 установлены американские двигатели PW-1000G. Ожидается, что будущим заказчикам самолета будет предоставляться выбор между отечественным двигателем и американским.
Напомним, максимальная тяга турбореактивного двухконтурного двигателя ПД-14 составляет 14 тонн. Агрегат разработан на предприятии «Авиадвигатель», а производится «Пермскими моторами». ПД-14 будет устанавливаться на ближне- и среднемагистральные пассажирские самолеты МС-21 (150-220 мест). Как ранее заявляли разработчики, он будет на 15% экономичнее своих зарубежных аналогов – PW-1000G и GRM International LEAP.
Новые двигатели ПД-14 предназначены для установки на первые два пассажирских самолета, построенные Иркутским авиационным заводом.
Сообщается, что летные испытания МС-21 с новыми двигателями запланированы на следующий год.
Предприятие «ОДК-Пермские моторы» подписало контракт с «Иркутом» на поставку пяти двигательных установок ПД-14.
Кроме того, стало известно о получение двигателем сертификат типа Росавиации. Этот документ подтверждает соответствие изделия нормам летной годности.
По словам главы Минромторга Дениса Мантурова, на следующий год намечена сертификация ПД-14 Европейским агентством авиационной безопасности, что откроет возможность поставки двигателей за рубеж.
В настоящее время на МС-21 установлены американские двигатели PW-1000G. Ожидается, что будущим заказчикам самолета будет предоставляться выбор между отечественным двигателем и американским.
Напомним, максимальная тяга турбореактивного двухконтурного двигателя ПД-14 составляет 14 тонн. Агрегат разработан на предприятии «Авиадвигатель», а производится «Пермскими моторами». ПД-14 будет устанавливаться на ближне- и среднемагистральные пассажирские самолеты МС-21 (150-220 мест). Как ранее заявляли разработчики, он будет на 15% экономичнее своих зарубежных аналогов – PW-1000G и GRM International LEAP.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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