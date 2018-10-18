И всё-таки "Колумбайн"? У керченского стрелка были сообщники

Сочувствуем семьям погибших. Но честным и легитимным является вопрос: возможен ли подобный ужас без атмосферы, которая царит в России и которую она принесла на мирный остров.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов высказался о том, что керченский стрелок действовал не один, а имел сообщников. По словам Аксёнова, подозреваемый в массовом убийстве в Керченском политехническом колледже, использовал помощь сообщников как минимум на этапе подготовки кошмарного преступления. О подозреваемых не сообщается.Народный мемориал перед зданием колледжа в Керчи:Тем временем в Telegram появились ролики, на которых запечатлена подготовка студента Рослякова к совершению преступления. Запись с камеры видеонаблюдения магазина охотничьего снаряжение показывает, как Росляков приобретает коробки с патронами и укладывает всё в рюкзак. Продавец магазина, в котором была совершена покупка, подтвердил информацию о том, что молодой человек купил 150 патронов 12-го калибра за 4 дня до расстрела в колледже.Несколько минут назад стало известно, что число жертв трагедии выросло до 21 человека. По предварительным данным, от ранений скончался юноша, которого пытались на вертолёте доставить из Керчи в клинику Симферополя.Между тем, вся картина кошмарных событий в Керчи, восстанавливаемая следователями, во многом повторяет трагедию в апреле 1999 года в США. Речь о взрыве и массовом расстреле в старшей школе «Колумбайн» (штат Колорадо). Тогда террористов было двое: Эрик Харрис (18 лет) и Дилан Клиболд (17 лет) – учащиеся той самой школы. Действия керченского стрелка по ряду эпизодов буквально до мелочей повторяют тактику американских преступников, которые устанавливали бомбы (из газовых баллонов с поражающими элементами) в столовой школы и расстреливали сверстников и педагогов. Одно из мест расстрела - школьная библиотека. Именно в библиотеке впоследствии было обнаружено и тело Рослякова, который даже переоделся в тот вариант одежды, который использовали американские юные террористы.Кстати, у американских убийц в арсенале тоже было помповое ружьё. В школе «Колумбайн» погибли 15 человек, включая самих террористов.Харрис и Клиболд готовились к своей смертоносной акции фактически несколько лет. При этом им не помешало организовать массовое убийство даже то, что они попали в поле зрения американских правоохранительных органов и прошли так называемые курсы психологической реабилитации за некоторое время до совершения преступления.Террористы в США, кстати, фактически породили целую субкультуру, являющуюся экстремистской. Её ядро – ненависть к окружающим, в том числе и беспричинная агрессия, приводящая к убийствам. По большому счёту, представители этой страшной субкультуры могут отслеживаться через социальные сети, ведь именно там они и выплёскивают свои эмоции в ходе подготовки к преступлению, даже если непосредственно перед его совершением пытаются «залечь на дно» в информационном плане.Стоит добавить, что в Россию слетаются письма и телеграммы от лидеров десятков стран мира и простых людей. Все стараются выразить соболезнования и хотя бы попытаться поддержать тех, кто потерял своих близких. И только украинские политические «элиты» вновь отличились своей майданной ересью. Из заявления главы МИД Украины Павла Климкина:Для начала человеку было бы, как минимум, неплохо подучить географию и узнать об отличиях острова от полуострова. О чувстве социального такта говорить уже не приходится.