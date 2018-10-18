Евросоюз: Вместе - никогда?

Брекзит — не единственная проблема, которая грозит Евросоюзу расколом, «разбродом и шатанием». По мнению обозревателя немецкого издания Die Welt Кристофа Шильца, основными проблемами современной Европы являются политический популизм, экономический коллапс в Италии и Греции и миграционный кризис, которые вкупе приводят к существенным финансовым издержкам европейских государств и к снижению доверия европейцев к руководству ЕС.Тем не менее, Брекзит тоже является одним из насущных вопросов современной действительности стран Старого Света. С одной стороны, если Лондону и Брюсселю не удастся договориться о приемлемых условиях выхода Великобритании из ЕС, это будет восприниматься как еще один признак ухудшения самочувствия старушки Европы и нанесёт существенный удар по котировкам местной валюты. С другой стороны, даже если сделка состоится, то основные проблемы в отношениях Туманного Альбиона и Еврозоны, в принципе, останутся на месте. В любом случае, побег Британии из ЕС оставляет в душах европейцев чувство предательства и европейской раздробленности.Вдобавок к Брекзиту итальянский экономический кризис наших дней добавляет грустных красок в палитру современных европейских реалий. Рим находится на грани дефолта, а итальянские власти не спешат урегулировать эту тяжелую ситуацию внутри страны. Понятно, что в Италии сильна вера в Папу римского, да и после греческого демарша 2013-2015 гг. и спасения Афин финансами Евросоюза итальянцы также надеются на «святое избавление» в неогреческом экономическом стиле. Но если Рим именно так выйдет из этой патовой ситуации, то этот повторный прецедент может породить цепную реакцию конъюнктурных, банковских и финансовых кризисов в других неблагополучных европейских странах, что неминуемо приведет к финансовому дисбалансу всей денежной системы еврозоны.Проблем к бюджетным перекосам ЕС добавляют арабские и африканские мигранты, поток которых в Европу снизился, но не прекратился полностью. Их уже в Германии, Франции, Италии и странах Бенилюкса более чем достаточно, но основной приход новых ближневосточных беженцев приходится именно на эти европейские земли. Соответственно, вопрос того, как их перераспределить по остальным странам-членам Евросоюза, можно считать просто ахиллесовой пятой урегулирования миграционного кризиса ЕС ближайшего времени.Самой «свежей» проблемой Старого Света немецкий журналист издания Die Welt считает рост политического популизма во многих европейских партиях и правительствах. Такие политики, как президент Франции Эммануэль Макрон или итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, занимаются решением проблем всего ЕС, явно ориентируясь на внутренние интересы своих стран, а не на выгоду для ЕС в целом. А такой местечковый подход к урегулированию общих проблем чреват тем, что многие в ЕС начнут перетягивать общее одеяло на себя, оставляя «чужие ноги незакрытыми», образно выражаясь.В завершение анализа "самых серьёзных проблем Евросоюза наших дней" Кристоф Шильц рассуждает о возможности дальнейшего расширения ЕС за счёт присоединения к нему балканских республик. Вообще-то, еврочленство им было обещано Брюсселем уже давно. Однако многие страны-старожилы Еврозоны выступают против этого, разумно опасаясь проникновения в союз со стороны Балкан коррупции, преступности и дешёвой рабочей силы. После миграционного кризиса последних нескольких лет Европе балканского пополнения не пережить.