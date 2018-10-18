Евросоюз: Вместе - никогда?
Брекзит — не единственная проблема, которая грозит Евросоюзу расколом, «разбродом и шатанием». По мнению обозревателя немецкого издания Die Welt Кристофа Шильца, основными проблемами современной Европы являются политический популизм, экономический коллапс в Италии и Греции и миграционный кризис, которые вкупе приводят к существенным финансовым издержкам европейских государств и к снижению доверия европейцев к руководству ЕС.
Тем не менее, Брекзит тоже является одним из насущных вопросов современной действительности стран Старого Света. С одной стороны, если Лондону и Брюсселю не удастся договориться о приемлемых условиях выхода Великобритании из ЕС, это будет восприниматься как еще один признак ухудшения самочувствия старушки Европы и нанесёт существенный удар по котировкам местной валюты. С другой стороны, даже если сделка состоится, то основные проблемы в отношениях Туманного Альбиона и Еврозоны, в принципе, останутся на месте. В любом случае, побег Британии из ЕС оставляет в душах европейцев чувство предательства и европейской раздробленности.
Вдобавок к Брекзиту итальянский экономический кризис наших дней добавляет грустных красок в палитру современных европейских реалий. Рим находится на грани дефолта, а итальянские власти не спешат урегулировать эту тяжелую ситуацию внутри страны. Понятно, что в Италии сильна вера в Папу римского, да и после греческого демарша 2013-2015 гг. и спасения Афин финансами Евросоюза итальянцы также надеются на «святое избавление» в неогреческом экономическом стиле. Но если Рим именно так выйдет из этой патовой ситуации, то этот повторный прецедент может породить цепную реакцию конъюнктурных, банковских и финансовых кризисов в других неблагополучных европейских странах, что неминуемо приведет к финансовому дисбалансу всей денежной системы еврозоны.
Проблем к бюджетным перекосам ЕС добавляют арабские и африканские мигранты, поток которых в Европу снизился, но не прекратился полностью. Их уже в Германии, Франции, Италии и странах Бенилюкса более чем достаточно, но основной приход новых ближневосточных беженцев приходится именно на эти европейские земли. Соответственно, вопрос того, как их перераспределить по остальным странам-членам Евросоюза, можно считать просто ахиллесовой пятой урегулирования миграционного кризиса ЕС ближайшего времени.
Самой «свежей» проблемой Старого Света немецкий журналист издания Die Welt считает рост политического популизма во многих европейских партиях и правительствах. Такие политики, как президент Франции Эммануэль Макрон или итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, занимаются решением проблем всего ЕС, явно ориентируясь на внутренние интересы своих стран, а не на выгоду для ЕС в целом. А такой местечковый подход к урегулированию общих проблем чреват тем, что многие в ЕС начнут перетягивать общее одеяло на себя, оставляя «чужие ноги незакрытыми», образно выражаясь.
В завершение анализа "самых серьёзных проблем Евросоюза наших дней" Кристоф Шильц рассуждает о возможности дальнейшего расширения ЕС за счёт присоединения к нему балканских республик. Вообще-то, еврочленство им было обещано Брюсселем уже давно. Однако многие страны-старожилы Еврозоны выступают против этого, разумно опасаясь проникновения в союз со стороны Балкан коррупции, преступности и дешёвой рабочей силы. После миграционного кризиса последних нескольких лет Европе балканского пополнения не пережить.
Тем не менее, Брекзит тоже является одним из насущных вопросов современной действительности стран Старого Света. С одной стороны, если Лондону и Брюсселю не удастся договориться о приемлемых условиях выхода Великобритании из ЕС, это будет восприниматься как еще один признак ухудшения самочувствия старушки Европы и нанесёт существенный удар по котировкам местной валюты. С другой стороны, даже если сделка состоится, то основные проблемы в отношениях Туманного Альбиона и Еврозоны, в принципе, останутся на месте. В любом случае, побег Британии из ЕС оставляет в душах европейцев чувство предательства и европейской раздробленности.
Вдобавок к Брекзиту итальянский экономический кризис наших дней добавляет грустных красок в палитру современных европейских реалий. Рим находится на грани дефолта, а итальянские власти не спешат урегулировать эту тяжелую ситуацию внутри страны. Понятно, что в Италии сильна вера в Папу римского, да и после греческого демарша 2013-2015 гг. и спасения Афин финансами Евросоюза итальянцы также надеются на «святое избавление» в неогреческом экономическом стиле. Но если Рим именно так выйдет из этой патовой ситуации, то этот повторный прецедент может породить цепную реакцию конъюнктурных, банковских и финансовых кризисов в других неблагополучных европейских странах, что неминуемо приведет к финансовому дисбалансу всей денежной системы еврозоны.
Проблем к бюджетным перекосам ЕС добавляют арабские и африканские мигранты, поток которых в Европу снизился, но не прекратился полностью. Их уже в Германии, Франции, Италии и странах Бенилюкса более чем достаточно, но основной приход новых ближневосточных беженцев приходится именно на эти европейские земли. Соответственно, вопрос того, как их перераспределить по остальным странам-членам Евросоюза, можно считать просто ахиллесовой пятой урегулирования миграционного кризиса ЕС ближайшего времени.
Самой «свежей» проблемой Старого Света немецкий журналист издания Die Welt считает рост политического популизма во многих европейских партиях и правительствах. Такие политики, как президент Франции Эммануэль Макрон или итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, занимаются решением проблем всего ЕС, явно ориентируясь на внутренние интересы своих стран, а не на выгоду для ЕС в целом. А такой местечковый подход к урегулированию общих проблем чреват тем, что многие в ЕС начнут перетягивать общее одеяло на себя, оставляя «чужие ноги незакрытыми», образно выражаясь.
В завершение анализа "самых серьёзных проблем Евросоюза наших дней" Кристоф Шильц рассуждает о возможности дальнейшего расширения ЕС за счёт присоединения к нему балканских республик. Вообще-то, еврочленство им было обещано Брюсселем уже давно. Однако многие страны-старожилы Еврозоны выступают против этого, разумно опасаясь проникновения в союз со стороны Балкан коррупции, преступности и дешёвой рабочей силы. После миграционного кризиса последних нескольких лет Европе балканского пополнения не пережить.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter