От 3-х до 8-ми, и только для россиян. В Киеве ужесточили "пограничное" наказание
Верховная Рада Украины, 243 голосами при необходимых 226, приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность для граждан России за незаконное пересечение границы страны, сообщают украинские СМИ.
Согласно новому закону "пересечение госграницы лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, а также вне пунктов пропуска, наказывается лишением свободы на срок до 3-х лет".
Если гражданин (подданный) страны-агрессора совершит такое действие повторно или группой лиц, то сядет уже на срок от 3 до 5 лет, а если при нем еще и обнаружится оружие, то "народные депутаты" Украины обещают ему от 5 до 8 лет нахождения "за решеткой".
При этом поясняется, что уголовную ответственность будут нести только "граждане страны-агрессора", а в отношении граждан остальных стран будет действовать прежние санкции - штраф и административный арест до 15 суток.
Теперь закон будет направлен на подпись президенту Украины Петру Порошенко, который, а в этом нет ни капли сомнения, с удовольствием его подпишет. Закон вступит в силу после опубликования его в официальной украинской прессе.
Согласно новому закону "пересечение госграницы лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, а также вне пунктов пропуска, наказывается лишением свободы на срок до 3-х лет".
Если гражданин (подданный) страны-агрессора совершит такое действие повторно или группой лиц, то сядет уже на срок от 3 до 5 лет, а если при нем еще и обнаружится оружие, то "народные депутаты" Украины обещают ему от 5 до 8 лет нахождения "за решеткой".
При этом поясняется, что уголовную ответственность будут нести только "граждане страны-агрессора", а в отношении граждан остальных стран будет действовать прежние санкции - штраф и административный арест до 15 суток.
Теперь закон будет направлен на подпись президенту Украины Петру Порошенко, который, а в этом нет ни капли сомнения, с удовольствием его подпишет. Закон вступит в силу после опубликования его в официальной украинской прессе.
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