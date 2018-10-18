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От 3-х до 8-ми, и только для россиян. В Киеве ужесточили "пограничное" наказание

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Верховная Рада Украины, 243 голосами при необходимых 226, приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность для граждан России за незаконное пересечение границы страны, сообщают украинские СМИ.

От 3-х до 8-ми, и только для россиян. В Киеве ужесточили "пограничное" наказание



Согласно новому закону "пересечение госграницы лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, а также вне пунктов пропуска, наказывается лишением свободы на срок до 3-х лет".

Если гражданин (подданный) страны-агрессора совершит такое действие повторно или группой лиц, то сядет уже на срок от 3 до 5 лет, а если при нем еще и обнаружится оружие, то "народные депутаты" Украины обещают ему от 5 до 8 лет нахождения "за решеткой".

При этом поясняется, что уголовную ответственность будут нести только "граждане страны-агрессора", а в отношении граждан остальных стран будет действовать прежние санкции - штраф и административный арест до 15 суток.

Теперь закон будет направлен на подпись президенту Украины Петру Порошенко, который, а в этом нет ни капли сомнения, с удовольствием его подпишет. Закон вступит в силу после опубликования его в официальной украинской прессе.
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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