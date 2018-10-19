Здравствуй, Америка в России…
Проблема молодежного терроризма, заявившая о себе в этом году, в стране не только будет существовать, но и получит подкрепление от правительства.
Не «пиар на крови», не «пляска на гробах», исключительно констатация факта. Тем более что это не первый случай в России и, естественно, не последний. И здесь не гадание на кофейной гуще или облаках, а вполне трезвый взгляд на проблему.
А в чем проблема?
Не в гипотетических просчетах спецслужб. Уверен, как раз они-то, как наскипидаренные, пахали с момента поступления первой информации. Потому что ясно, что первым вопросом был: «Кто???» И дать ответ на него надо было не просто быстро, а по горячим следам очень быстро.
Потому компьютер и телефон Рослякова вышерстили до байта, уверен на 146%. Да, неплохо было бы найти зацепки на ИГИЛ*, «Хизб-ут-Тахрир»*, СБУ и прочих, не сильно желающих нам добра.
И стоит отметить в этом случае четкую и честную работу. Ибо все проверки показали полный ноль. Никто из запрещенных и незапрещенных недоброжелателей за терактом не стоит. Увы, но наши спецы в этом честно отчитались.
Значит, за массовым убийством стоим мы. Россияне.
Это логично, потому что если нет виновных извне, далее следуем мы. Не увидели, не заметили, не спрогнозировали.
А кто и что должен был замечать и прогнозировать вообще? А никто.
В этом и есть наш сегодняшний парадокс. Никто никому ничего не должен и не обязан.
Воспитатель в детском саду не воспитывает. Он, скорее, надзиратель в наше время. Его обязанность – следить, чтобы ребенку было «сухо и комфортно».
Школа? Ну, тут «до свиданья» по полной программе. Учителя больше не учителя и тем более не педагоги. Они просто преподаватели, не более того. И это вводилось фактически насильно, под хруст ломаемой системы советского образования.
Систему сломали, учителя средней школы теперь тоже не обязаны воспитывать подростков.
О системе вузов не говорю просто потому, что там уже сформированные личности должны, по идее, учиться. Без идеи они уже готовы к террористической деятельности, как показала практика этого года. Ведь не только в Керчи у нас случилось ЧП, не так ли?
Родители. Ага, вот кто у нас повинен, да? Ну так-то да. Только вот беда, в отличие от развитых стран, у наших женщин как-то нет возможности сидеть дома на пособие и должным образом воспитывать детей. Увы, но это так. И так было всегда, только в советское время роль родителей частично брали на себя детский сад и школа, а теперь все, лавочка прикрыта.
Еще один нюансик. Родители родителей. Да, те самые обожаемые бабушки и дедушки. Которые могли (при наличии) подменить собой родителей.
Вот честно скажу, что в том, что мой ребенок вырос вполне нормальной личностью, пусть и с завихрениями (стрельба из пистолета и художественная школа одновременно), но в свой 21 год она не пойдет разносить в щепки свой университет и убивать своих одногруппников – это процентов на 70 заслуга моих родителей, которые смогли взять ее под свою опеку.
А сейчас? А сейчас, спасибо Путину и Медведеву, лавочка тоже закрыта. Бабушки и дедушки должны работать, потому что Владимиру Владимировичу и Дмитрию Анатольевичу денежек не хватает для своих лоботрясов из Пенсионного фонда.
Цифра. 25 лет. Средний такой возраст для деторождения. И плюс еще 25 лет. Внук. Мама-папа пашут, поскольку наше «бесплатное» образование обходится в те еще денежки (ну это кажется, что много, пока в вуз не поступили). А бабушке 50 и ей еще 10 лет пахать. А дедушке 15.
А в 12,5 лет (это я так усреднил) уже как бы все, воспитанием будут заниматься другие. Потому что бабушка, дедушка, мама и папа не авторитеты совершенно.
Кто? Да все тот же интернет. Со всей своей честностью и жестокостью.
Здравствуй, Америка, страна свободы и демократии. Не рад бы приветствовать на российской земле, но увы. Приходится.
Но пока все, что происходит там, как в зеркале начинает происходить у нас. Просто копия. А так – все те же атрибуты. Полная имитация кровавых игр и поступков… неполноценных деточек с оружием из Америки?
А кто сказал, что они неполноценные или психически нездоровые? И про Рослякова такого не сказать, спланировано было все четко. Да, сценарий написал не он, зато выполнил как.
И ничего, к сожалению, мы противопоставить этому не можем.
Многие сейчас скажут: «А вот я нормально воспитал!» Да, уважаемые, трижды и десятикратно «ДА!!!» 99% могут это сказать, и в основной своей массе так и будет.
Одного процента, даже одной сотой доли процента оказывается достаточно, чтобы началась литься кровь и погибали дети.
Вот это печально.
Печально то, что государство в лице правительства совершенно ничего не делало и делать не будет в этом направлении. Ему, государству, в лице президента и премьера, это не то что не нужно, это невыгодно.
Как пример — недавнее выступление господина Грефа, которому не нужны математики и программисты. Не знаю, как там с программистами дело обстоит, а вот про математиков это он точно сказал. Зачем нужны люди, которые смогут подсчитать, на сколько их обманывают? Эта часть образования лишняя совершенно.
И снова (простите, но долбил и буду долбить) возникает то, о чем господа правители молчали, молчат и будут молчать. Государственная идеология.
Я понимаю, что она не нужна правящим. Государственная идеология может творить чудеса и кошмары. Идеология, примененная должным образом в Германии – лучший тому пример. Ладно, второй по эффективности. Но немцы совершили экономическое и промышленное чудо и за 10 лет выбросили Германию из бездн инфляции и разрухи и поставили всю Европу в интересную позу.
И пошли бы дальше, если бы не советские люди, у которых тоже присутствовала идеология. Более эффективная, чем немецкая, иначе бы мы сейчас «пили баварское» в рабочих зонах. Если бы пили.
Нет идеологии – нет гражданина. Все эти блеяния на тему «надо жить правильно» — бред для Первого канала и предвыборных бесед где-нибудь на Селигере у «своих». Нужна четкая работа, нужно понимание, почему и, самое главное, для чего нужно жить так, и никак иначе.
Но для этого нужны вещи, до которых руки у Путина просто не доходят. Нужна русская и российская конституция (да, точно не самый важный документ, пенсионное грабилово важнее), нужна государственная идеология, нужна нормальная система образования и культурного воспитания. Конечно, трубопровод с газом и нефтью в Европу для президента важнее, но…
Но в итоге-то нужна в первую очередь хорошо управляемая толпа. Которой легко внушить, что жизнь в 60 только начинается, что главное – это много и хорошо работать.
Да, а дальше все то же древнее «Если хочешь победить врага – воспитай его детей».
Действительно, а ведь воспитают!
Фильмами, играми, соцсетями, призывами типа «не стой, сделай шаг, выдели себя!» и так далее. Вот и выделяются. Ничуть не хуже своих американских сверстников. Кровью, убийствами и прочими атрибутами демократического образа США.
Все роскошно, если бы это так и осталось за океаном. Но увы, Америка уже здесь.
Именно своим образом бытия и мышления. Уже здесь.
Не могу представить такого каких-то 15-20 лет назад. А в проклятое мое советское детство и тем более. Да, дрались, иногда жестко, но такого в самом страшном сне не могло придуматься.
Американский фильм и американская компьютерная игрушка плюс равнодушный бывший папаша плюс мама-одиночка вечно на работе. И все, и могила для 19 вполне нормальных детей. Росляков не в счет, таких на Руси по жизни за околицей закапывали.
Конечно, спасибо маме и папе за сыночка, но и с нас всех не снимаю ответственности. Видимо, мало говорили, мало писали, мало требовали.
Наверное, мы заслужили этот позор, когда наши дети убивают наших детей, как в этой поганой Америке. И теперь мы обречены пить эту чашу до конца. До какого, спросите вы? Посмотрите на американскую статистику подобных преступлений и сами все поймете.
Но пока это устраивает нашу власть, никаких улучшений не будет. И мы будем платить ежегодную дань жизнями наших детей в угоду тем, кому не нужны граждане, а нужно легко управляемое стадо электората.
Интересно, сколько должно погибнуть детей, чтобы взоры наших президента и премьера отвлеклись от газопроводов и «реформ»?
Выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших. Мы все виноваты в случившемся.
* Запрещенные в РФ террористические организации.
Не «пиар на крови», не «пляска на гробах», исключительно констатация факта. Тем более что это не первый случай в России и, естественно, не последний. И здесь не гадание на кофейной гуще или облаках, а вполне трезвый взгляд на проблему.
А в чем проблема?
Не в гипотетических просчетах спецслужб. Уверен, как раз они-то, как наскипидаренные, пахали с момента поступления первой информации. Потому что ясно, что первым вопросом был: «Кто???» И дать ответ на него надо было не просто быстро, а по горячим следам очень быстро.
Потому компьютер и телефон Рослякова вышерстили до байта, уверен на 146%. Да, неплохо было бы найти зацепки на ИГИЛ*, «Хизб-ут-Тахрир»*, СБУ и прочих, не сильно желающих нам добра.
И стоит отметить в этом случае четкую и честную работу. Ибо все проверки показали полный ноль. Никто из запрещенных и незапрещенных недоброжелателей за терактом не стоит. Увы, но наши спецы в этом честно отчитались.
Значит, за массовым убийством стоим мы. Россияне.
Это логично, потому что если нет виновных извне, далее следуем мы. Не увидели, не заметили, не спрогнозировали.
А кто и что должен был замечать и прогнозировать вообще? А никто.
В этом и есть наш сегодняшний парадокс. Никто никому ничего не должен и не обязан.
Воспитатель в детском саду не воспитывает. Он, скорее, надзиратель в наше время. Его обязанность – следить, чтобы ребенку было «сухо и комфортно».
Школа? Ну, тут «до свиданья» по полной программе. Учителя больше не учителя и тем более не педагоги. Они просто преподаватели, не более того. И это вводилось фактически насильно, под хруст ломаемой системы советского образования.
Систему сломали, учителя средней школы теперь тоже не обязаны воспитывать подростков.
О системе вузов не говорю просто потому, что там уже сформированные личности должны, по идее, учиться. Без идеи они уже готовы к террористической деятельности, как показала практика этого года. Ведь не только в Керчи у нас случилось ЧП, не так ли?
Родители. Ага, вот кто у нас повинен, да? Ну так-то да. Только вот беда, в отличие от развитых стран, у наших женщин как-то нет возможности сидеть дома на пособие и должным образом воспитывать детей. Увы, но это так. И так было всегда, только в советское время роль родителей частично брали на себя детский сад и школа, а теперь все, лавочка прикрыта.
Еще один нюансик. Родители родителей. Да, те самые обожаемые бабушки и дедушки. Которые могли (при наличии) подменить собой родителей.
Вот честно скажу, что в том, что мой ребенок вырос вполне нормальной личностью, пусть и с завихрениями (стрельба из пистолета и художественная школа одновременно), но в свой 21 год она не пойдет разносить в щепки свой университет и убивать своих одногруппников – это процентов на 70 заслуга моих родителей, которые смогли взять ее под свою опеку.
А сейчас? А сейчас, спасибо Путину и Медведеву, лавочка тоже закрыта. Бабушки и дедушки должны работать, потому что Владимиру Владимировичу и Дмитрию Анатольевичу денежек не хватает для своих лоботрясов из Пенсионного фонда.
Цифра. 25 лет. Средний такой возраст для деторождения. И плюс еще 25 лет. Внук. Мама-папа пашут, поскольку наше «бесплатное» образование обходится в те еще денежки (ну это кажется, что много, пока в вуз не поступили). А бабушке 50 и ей еще 10 лет пахать. А дедушке 15.
А в 12,5 лет (это я так усреднил) уже как бы все, воспитанием будут заниматься другие. Потому что бабушка, дедушка, мама и папа не авторитеты совершенно.
Кто? Да все тот же интернет. Со всей своей честностью и жестокостью.
Здравствуй, Америка, страна свободы и демократии. Не рад бы приветствовать на российской земле, но увы. Приходится.
Но пока все, что происходит там, как в зеркале начинает происходить у нас. Просто копия. А так – все те же атрибуты. Полная имитация кровавых игр и поступков… неполноценных деточек с оружием из Америки?
А кто сказал, что они неполноценные или психически нездоровые? И про Рослякова такого не сказать, спланировано было все четко. Да, сценарий написал не он, зато выполнил как.
И ничего, к сожалению, мы противопоставить этому не можем.
Многие сейчас скажут: «А вот я нормально воспитал!» Да, уважаемые, трижды и десятикратно «ДА!!!» 99% могут это сказать, и в основной своей массе так и будет.
Одного процента, даже одной сотой доли процента оказывается достаточно, чтобы началась литься кровь и погибали дети.
Вот это печально.
Печально то, что государство в лице правительства совершенно ничего не делало и делать не будет в этом направлении. Ему, государству, в лице президента и премьера, это не то что не нужно, это невыгодно.
Как пример — недавнее выступление господина Грефа, которому не нужны математики и программисты. Не знаю, как там с программистами дело обстоит, а вот про математиков это он точно сказал. Зачем нужны люди, которые смогут подсчитать, на сколько их обманывают? Эта часть образования лишняя совершенно.
И снова (простите, но долбил и буду долбить) возникает то, о чем господа правители молчали, молчат и будут молчать. Государственная идеология.
Я понимаю, что она не нужна правящим. Государственная идеология может творить чудеса и кошмары. Идеология, примененная должным образом в Германии – лучший тому пример. Ладно, второй по эффективности. Но немцы совершили экономическое и промышленное чудо и за 10 лет выбросили Германию из бездн инфляции и разрухи и поставили всю Европу в интересную позу.
И пошли бы дальше, если бы не советские люди, у которых тоже присутствовала идеология. Более эффективная, чем немецкая, иначе бы мы сейчас «пили баварское» в рабочих зонах. Если бы пили.
Нет идеологии – нет гражданина. Все эти блеяния на тему «надо жить правильно» — бред для Первого канала и предвыборных бесед где-нибудь на Селигере у «своих». Нужна четкая работа, нужно понимание, почему и, самое главное, для чего нужно жить так, и никак иначе.
Но для этого нужны вещи, до которых руки у Путина просто не доходят. Нужна русская и российская конституция (да, точно не самый важный документ, пенсионное грабилово важнее), нужна государственная идеология, нужна нормальная система образования и культурного воспитания. Конечно, трубопровод с газом и нефтью в Европу для президента важнее, но…
Но в итоге-то нужна в первую очередь хорошо управляемая толпа. Которой легко внушить, что жизнь в 60 только начинается, что главное – это много и хорошо работать.
Да, а дальше все то же древнее «Если хочешь победить врага – воспитай его детей».
Действительно, а ведь воспитают!
Фильмами, играми, соцсетями, призывами типа «не стой, сделай шаг, выдели себя!» и так далее. Вот и выделяются. Ничуть не хуже своих американских сверстников. Кровью, убийствами и прочими атрибутами демократического образа США.
Все роскошно, если бы это так и осталось за океаном. Но увы, Америка уже здесь.
Именно своим образом бытия и мышления. Уже здесь.
Не могу представить такого каких-то 15-20 лет назад. А в проклятое мое советское детство и тем более. Да, дрались, иногда жестко, но такого в самом страшном сне не могло придуматься.
Американский фильм и американская компьютерная игрушка плюс равнодушный бывший папаша плюс мама-одиночка вечно на работе. И все, и могила для 19 вполне нормальных детей. Росляков не в счет, таких на Руси по жизни за околицей закапывали.
Конечно, спасибо маме и папе за сыночка, но и с нас всех не снимаю ответственности. Видимо, мало говорили, мало писали, мало требовали.
Наверное, мы заслужили этот позор, когда наши дети убивают наших детей, как в этой поганой Америке. И теперь мы обречены пить эту чашу до конца. До какого, спросите вы? Посмотрите на американскую статистику подобных преступлений и сами все поймете.
Но пока это устраивает нашу власть, никаких улучшений не будет. И мы будем платить ежегодную дань жизнями наших детей в угоду тем, кому не нужны граждане, а нужно легко управляемое стадо электората.
Интересно, сколько должно погибнуть детей, чтобы взоры наших президента и премьера отвлеклись от газопроводов и «реформ»?
Выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших. Мы все виноваты в случившемся.
* Запрещенные в РФ террористические организации.
- Автор:
- Роман Скоморохов
- Использованы фотографии:
- YouTube
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