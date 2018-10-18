Новости

Опрос: американцы высказали своё отношение к России

37
Треть жителей США рассматривают Россию как врага и всего лишь 2 процента опрошенных считают ее союзником, приводит РИА Новости результаты опроса, проведенного институтом исследований общественного мнения YouGov совместно с журналистами.




Согласно данным исследования, на вопрос, кем является Россия для Соединенных Штатов – «другом или врагом», 34% респондентов ответили однозначно – врагом. Десять процентов опрошенных назвали РФ дружественным государством, а еще 31% – недружественным.

Мнения по поводу Дональда Трампа разделились: 14% американцев считают, что он относится к России как к союзнику, а 12% полагают, что Россия для него – враг.

Опрос проводился с участием 1500 граждан США в период с 14 по 16 октября.

Напомним, в сентябре подобный опрос, только в отношении США, проводился в России. Подводя его итоги, «Левада-центр» сообщил, что «очень плохо» относится к США каждый пятый россиянин (21%). «В целом хорошо» относятся к американцам лишь 3% опрошенных. «Очень хорошее» отношение к Америке также у 3% граждан РФ. Еще 33% респондентов попали в категорию «в основном плохо», и 31% – в категорию «в основном хорошо».

Опрос проводился в 52 регионах РФ с 20 по 26 сентября. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

Нужно отметить, что рост недовольных политикой США с января 2018 года вырос на 12%. Тогда об очень плохом отношении к Америке заявили лишь 9% опрошенных.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Отчет о результатах опроса-2013 «Оценка государственно-политических деятелей»
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

37 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти