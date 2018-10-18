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СNN: Россия строит под Калининградом бункеры для ядерного оружия

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Американский телеканал CNN утверждает, что Россия в Калининградской области провела модернизацию четырех подземных бункеров. В доказательство телеканал опубликовал спутниковые снимки, якобы указывающие на значительную модернизацию военных объектов.

СNN: Россия строит под Калининградом бункеры для ядерного оружия



По утверждению CNN, проводимая русскими модернизация подземных бункеров в Калининградской области направлена, ни много ни мало, для подготовки их к хранению ядерного оружия. В своем материале телеканал приводит ряд снимков, сделанных в период с 19 июля по 1 октября частной компанией ImageSat International.

Также по утверждению американского телеканала, российские военные в районе Приморска строят еще 40 подземных бункеров вокруг "уже имеющихся старых". По предположению CNN строительство ведется в интересах базы ВВС "Чкаловск" и 152-ой ракетной бригады российских военных, имеющих на вооружении оперативно-тактические комплексы "Искандер-М".

в CNN подчеркнули, что "российские военные не желают давать ответы на запросы телеканала прокомментировать эти новые свидетельства военной модернизации в Калининграде".

Между тем командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, комментируя материал CNN, заявил, что "этим НАТО не запугать" и новое оружие под Калининградом не удержит НАТО от деятельности в регионе".

Ранее о строительстве якобы "бункера для хранения ядерных боеголовок" под Калининградом заявляла федерация американских ученых.
Использованы фотографии:
http://svobodaslova.info/
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