СNN: Россия строит под Калининградом бункеры для ядерного оружия
Американский телеканал CNN утверждает, что Россия в Калининградской области провела модернизацию четырех подземных бункеров. В доказательство телеканал опубликовал спутниковые снимки, якобы указывающие на значительную модернизацию военных объектов.
По утверждению CNN, проводимая русскими модернизация подземных бункеров в Калининградской области направлена, ни много ни мало, для подготовки их к хранению ядерного оружия. В своем материале телеканал приводит ряд снимков, сделанных в период с 19 июля по 1 октября частной компанией ImageSat International.
Также по утверждению американского телеканала, российские военные в районе Приморска строят еще 40 подземных бункеров вокруг "уже имеющихся старых". По предположению CNN строительство ведется в интересах базы ВВС "Чкаловск" и 152-ой ракетной бригады российских военных, имеющих на вооружении оперативно-тактические комплексы "Искандер-М".
в CNN подчеркнули, что "российские военные не желают давать ответы на запросы телеканала прокомментировать эти новые свидетельства военной модернизации в Калининграде".
Между тем командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, комментируя материал CNN, заявил, что "этим НАТО не запугать" и новое оружие под Калининградом не удержит НАТО от деятельности в регионе".
Ранее о строительстве якобы "бункера для хранения ядерных боеголовок" под Калининградом заявляла федерация американских ученых.
По утверждению CNN, проводимая русскими модернизация подземных бункеров в Калининградской области направлена, ни много ни мало, для подготовки их к хранению ядерного оружия. В своем материале телеканал приводит ряд снимков, сделанных в период с 19 июля по 1 октября частной компанией ImageSat International.
Также по утверждению американского телеканала, российские военные в районе Приморска строят еще 40 подземных бункеров вокруг "уже имеющихся старых". По предположению CNN строительство ведется в интересах базы ВВС "Чкаловск" и 152-ой ракетной бригады российских военных, имеющих на вооружении оперативно-тактические комплексы "Искандер-М".
в CNN подчеркнули, что "российские военные не желают давать ответы на запросы телеканала прокомментировать эти новые свидетельства военной модернизации в Калининграде".
Между тем командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, комментируя материал CNN, заявил, что "этим НАТО не запугать" и новое оружие под Калининградом не удержит НАТО от деятельности в регионе".
Ранее о строительстве якобы "бункера для хранения ядерных боеголовок" под Калининградом заявляла федерация американских ученых.
- Использованы фотографии:
- http://svobodaslova.info/
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