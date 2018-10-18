В США начата постройка третьего УДК типа Americа для Корпуса морской пехоты

USS Bougainville, компьютерная модель

В Соединенных Штатах начато строительство третьего универсального десантного корабля типа Americа в интересах Корпуса морской пехоты США. На верфи компании Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (штат Миссисипи) 15 октября состоялась торжественная церемония резки первой стали для корабля USS Bougainville (LHA-8), передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com.На строительство корабля отводится 6 лет, ввод в строй запланирован на 2024 год. Корабли типа Americа строятся на замену уже выведенных в резерв УДК типа Tarawa. Всего по планам американских ВМС на вооружение должны принять 12 кораблей данного типа. Головной корабль серии USS Аmeriса (LHA-6) уже находится в составе ВМС США с октября 2014 года, второй по счету и первый серийный (USS Tripoli, LHA-7) достраивается и к концу этого года должен заступить на боевое дежурство.Водоизмещение УДК типа Аmeriса сравнимо с лёгкими авианосцами. Они оснащены длинной лётной палубой (257 м) и могут нести истребители с коротким разбегом и вертикальной посадкой типа F-35B. На третьем УДК этого типа, в отличии от первых двух, планируется затапливаемая палуба, на которой смогут находиться десантные катера и амфибийные бронетранспортёры.Длина нового УДК составит более 257 м, водоизмещение — 45 700 т. Экипаж свыше 1000 человек, ещё порядка 2000 десантников смогут разместиться во внутренних отсеках.Базовое авиакрыло корабля в вариации универсального десантного корабля по плану составят: 12 конвертопланов MV-22, 6 истребителей F-35B, 4 вертолёта ΑH-1Z, 4 вертолёта ΜΗ-53, а также 3 вертолёта UΗ-1. При использовании в качестве легкого авианосца состав виакрыла кардинально меняется и будет состоять из 22 истребителей F-35B.