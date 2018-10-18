Канадские рейнджеры получили новые винтовки впервые за 70 лет

Винтовка Lee Enfield.303 (сверху) и Colt Canada C19 (снизу)

Канадское Министерство обороны наконец-то обратило внимание на специализированные формирования канадских рейнджеров и начало процесс их перевооружения. Как сообщает "Warspot" со ссылкой на газету Ottawa Citizen, первые группы рейнджеров получили винтовки Colt Canada C19.Необходимо отметить, что специализированное формирование под названием "Канадские рейнджеры" (Canadian Rangers) входит в состав вооружённых сил Канады с 1947 года. В своей большей части эти формирования представляют собой резерв канадской армии, зачастую осуществляющий военное присутствие в отдалённых районах страны. Так как на всем протяжении своего существования эти формирования не участвовали в боевых действиях, а "воевали" в основном с хищными зверями на территории Канады, на перевооружение их никто не уделял внимание. Более 70 лет на вооружении канадских рейнджеров, насчитывающих более 4 тыс. человек личного состава, стояла винтовка Lee Enfield.303 - копия британской Lee Enfield No.4 Mk.1 разработки 1895 года.Новая винтовка Colt Canada C19 калибра .308 короче, легче и точнее своей британской предшественницы и представляет собой адаптированную версию финской винтовки Tikka T3. Канадская армия планирует закупить около 5 тысяч таких винтовок в течении 2-х лет, что полностью покроет нужды рейнджеров.