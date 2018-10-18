А таблица умножения - тоже пережиток прошлого? О заявлении Грефа

В то время как глава российского государства в ходе своих встреч с рабочей молодёжью говорит о таких востребованных направлениях профессиональной деятельности как цифровизация в экономической среде, развитие искусственного интеллекта, робототехника, некоторые представители российского истеблишмента своими бредовыми заявлениями просто-напросто ставят крест на будущем нашей страны.Так, особого внимания заслуживают слова главы Сбербанка Германа Грефа, который на днях назвал пережитком прошлого существование в России математических школ.Самое интересное, такие заявления звучат из уст человека, чьи попытки создать свою образовательную систему в области IT, а именно аутсорсер Сбербанка – Сбертех, позорно провалились. А как изначально пафосно звучали слова о намерении руководства Сбербанка собрать "всех умных людей", то есть программистов, в одном месте для создания гениальных решений в области IT. Однако не получилось. Чего стоят «сырые», недоработанные клиентские приложения Сбербанка вХорошо, что в те разные времена, когда работали Лобачевский, Колмогоров, Треногин или Канторович, ни у кого и в мыслях не было озвучить нечто подобное идеям Грефа, назвав математические школы "пережитком прошлого".Может быть, глава Сбербанка работает не в интересах своего государства? Может быть, он участвует в реализации плана определённых политических сил по подрыву сил России? На эти вопросы пытается ответить в очередном выпуске интернет-канала POLITRUSSIA его главный редактор Руслан Осташко.