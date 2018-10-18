ВС США – крупнейший источник загрязнения планеты
На прошлой неделе западные СМИ сообщили о сливе около 360 тыс. литров авиационного топлива в природный водоем близ военной базы в Вирджинии-Бич, расположенной недалеко от побережья Атлантического океана, пишет MixedNews.
Хотя этот инцидент нельзя назвать катастрофой, тем не менее, американские военные являются крупнейшим загрязнителем окружающей среды. Производя более опасные отходы, чем пять крупнейших химических заводов, Пентагон оставляет свое токсичное «наследство» по всей Земле в виде обедненного урана, реактивного топлива, нефти, пестицидов и тому подобного, говорится в материале.
Эти материалы отравляют водоносные горизонты и почву. Американские экологи насчитали на территории США около 1200 «токсичных» мест, большая часть из которых (900) представляет собой заброшенные военные базы.
Практически все военные объекты в США серьёзно загрязнены, отмечают экологи. В качестве примера они приводят базу в Джексонвиле, штат Северная Каролина. На этом объекте загрязнение приобрело смертельный характер, после того как в период с 1953 по 1987 год в грунтовые воды попадало большое количество канцерогенных веществ. Однако лишь в феврале этого года правительство разрешило гражданам, подвергшимся воздействию химических отходов, подать иски о компенсации ущерба здоровью.
Аналогичная история произошла на американской базе в Окинаве, где были отравлены местные источники воды.
Кроме того, США несут ответственность за огромное количество радиации, продолжающей загрязнять многие острова в Тихом океане. Особенно показательным являются Маршалловы острова, на которые было сброшено 66 атомных бомб. Испытания продолжались до 1958 года, пишет издание.
Одним из последних свидетельств экологических преступлений, по мнению автора, являются события в Ираке. США в ходе военных действий превратили в пустыню 90% страны. Сегодня иракцы вынуждены покупать за рубежом до 80% сельхозпродуктов. Кроме того, к тяжелым экологическим последствиям для иракцев привело применение в ходе войны в Персидском заливе обедненного урана, а также сжигание в 2003 году в открытых ямах отходов, оставшихся после их вторжения. Тогда это привело к резкому росту числа заболеваний раком.
В ноябре 2017 года ВМС США объявили о своем намерении сбросить в прибрежные воды Тихого океана в течение нынешнего года около 20 тыс. тонн экологических «стрессоров», в том числе взрывчатых веществ и тяжелых металлов.
Судя по всему, деятельность ВС США, призванная «обеспечить безопасность американцев», обходится окружающей среде очень дорого. И эта цена будет ощущаться в течение многих поколений, как на территории Соединенных Штатов, так и за рубежом, заключает издание.
Хотя этот инцидент нельзя назвать катастрофой, тем не менее, американские военные являются крупнейшим загрязнителем окружающей среды. Производя более опасные отходы, чем пять крупнейших химических заводов, Пентагон оставляет свое токсичное «наследство» по всей Земле в виде обедненного урана, реактивного топлива, нефти, пестицидов и тому подобного, говорится в материале.
Эти материалы отравляют водоносные горизонты и почву. Американские экологи насчитали на территории США около 1200 «токсичных» мест, большая часть из которых (900) представляет собой заброшенные военные базы.
Практически все военные объекты в США серьёзно загрязнены, отмечают экологи. В качестве примера они приводят базу в Джексонвиле, штат Северная Каролина. На этом объекте загрязнение приобрело смертельный характер, после того как в период с 1953 по 1987 год в грунтовые воды попадало большое количество канцерогенных веществ. Однако лишь в феврале этого года правительство разрешило гражданам, подвергшимся воздействию химических отходов, подать иски о компенсации ущерба здоровью.
Аналогичная история произошла на американской базе в Окинаве, где были отравлены местные источники воды.
Кроме того, США несут ответственность за огромное количество радиации, продолжающей загрязнять многие острова в Тихом океане. Особенно показательным являются Маршалловы острова, на которые было сброшено 66 атомных бомб. Испытания продолжались до 1958 года, пишет издание.
Одним из последних свидетельств экологических преступлений, по мнению автора, являются события в Ираке. США в ходе военных действий превратили в пустыню 90% страны. Сегодня иракцы вынуждены покупать за рубежом до 80% сельхозпродуктов. Кроме того, к тяжелым экологическим последствиям для иракцев привело применение в ходе войны в Персидском заливе обедненного урана, а также сжигание в 2003 году в открытых ямах отходов, оставшихся после их вторжения. Тогда это привело к резкому росту числа заболеваний раком.
В ноябре 2017 года ВМС США объявили о своем намерении сбросить в прибрежные воды Тихого океана в течение нынешнего года около 20 тыс. тонн экологических «стрессоров», в том числе взрывчатых веществ и тяжелых металлов.
Судя по всему, деятельность ВС США, призванная «обеспечить безопасность американцев», обходится окружающей среде очень дорого. И эта цена будет ощущаться в течение многих поколений, как на территории Соединенных Штатов, так и за рубежом, заключает издание.
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