Грузия получила от США два списанных катера класса "Айленд"

Береговая охрана Грузии пополнилась двумя сторожевыми катерами класса "Айленд", которые были переданы грузинской стороне представителями Соединенных Штатов. Торжественная церемония передачи двух устаревших катеров прошла в четверг в порту Поти.Выступающая на церемонии передачи катеров и.о. посла США Элизабет Руд заявила, что "эти новые корабли помогут Грузии стать надежным партнером НАТО в совместных морских учениях на Черном море". При этом она напомнила, что Служба береговой охраны провела подготовку грузинских экипажей для катеров, "которые в сложной обстановке с агрессивными соседями и оккупированной грузинской территорией, будут достойно нести службу". Руд пообещала, что США и впредь будут оказывать помощь "дружественной Грузии".Переданные грузинской стороне катера получили названия "Диоскурией" и "Очамчире" (Диоскурия - древнегреческая колония на территории Сухума, Очамчира - населенный пункт в Абхазии).Патрульные катера класса "Айленд" строились для Береговой охраны США в период с 1985 по 1992 годы. В 2014 году их начали выводить из состава и на данный момент из 49 катеров только 12 еще находятся в эксплуатации. Водоизмещение 168 тонн, длина - 34 м, ширина - 6,4 м. Скорость до 29,5 узлов. Экипаж 16 человек (включая двух офицеров). Катера оснащены РЛС AN/SPS-73 и спускаемой моторной лодкой, вооружение состоит из баковой 25-мм автоматической артиллерийской установки Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двух 12,7-мм пулеметов М2НВ (на переданных Грузии катерах вооружение демонтировано).Ранее два таких же списанных катера получили ВМС Украины, а точнее украинский президент Порошенко и командование ВМСУ в ходе визита в США.