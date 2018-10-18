В Москве назвали сроки поставки С-400 в Индию
Первые поставки зенитных систем С-400 в Индию планируется осуществить в течение 2 лет, передает Интерфакс сообщение главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Дмитрия Шугаева.
Он пояснил, что процесс растянут по времени, поскольку договор с точки зрения объема довольно большой.
В начале октября лидеры РФ Владимир Путин и Индии Нарендра Моди заключили соглашение о поставке индийскому военному ведомству пяти полков зенитных ракетных систем С-400. Стоимость сделки составила около $5,4 млрд. В Вашингтоне остались недовольно подписанным договором и заявили о возможных последствиях для Нью-Дели.
Между тем ЗРС С-400 продолжают поступать в российские подразделения ПВО округов.
По данным Минобороны в текущем году в войска отправлено несколько комплексов. До конца года ожидается поставка полкового комплекта С-400.
Кроме того, согласно гособоронзаказу -2018 ракетные войска ВКС получат 3 дивизионных комплекта ЗРПК «Панцирь-С».
Сообщается также, что до конца года доля современных вооружений и военной техники в зенитных ракетных войсках ВКС РФ составит около 70%.
В середине октября стало известно о перевооружении на С-400 объединения ВВС и ПВО, дислоцированного в Хабаровском крае.
Зенитный комплекс большой дальности С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения всех современных средств воздушного (космического) нападения, в том числе самолетов, БЛА, ракет, гиперзвуковых и других целей.
Он пояснил, что процесс растянут по времени, поскольку договор с точки зрения объема довольно большой.
В начале октября лидеры РФ Владимир Путин и Индии Нарендра Моди заключили соглашение о поставке индийскому военному ведомству пяти полков зенитных ракетных систем С-400. Стоимость сделки составила около $5,4 млрд. В Вашингтоне остались недовольно подписанным договором и заявили о возможных последствиях для Нью-Дели.
Между тем ЗРС С-400 продолжают поступать в российские подразделения ПВО округов.
По данным Минобороны в текущем году в войска отправлено несколько комплексов. До конца года ожидается поставка полкового комплекта С-400.
Кроме того, согласно гособоронзаказу -2018 ракетные войска ВКС получат 3 дивизионных комплекта ЗРПК «Панцирь-С».
Сообщается также, что до конца года доля современных вооружений и военной техники в зенитных ракетных войсках ВКС РФ составит около 70%.
В середине октября стало известно о перевооружении на С-400 объединения ВВС и ПВО, дислоцированного в Хабаровском крае.
Зенитный комплекс большой дальности С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения всех современных средств воздушного (космического) нападения, в том числе самолетов, БЛА, ракет, гиперзвуковых и других целей.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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