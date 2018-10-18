Новая дальнобойная ракета 40Н6 системы С-400 принята на вооружение

Российская дальнобойная зенитная управляемая ракета 40Н6 системы С-400 "Триумф" принята на вооружение российской армии, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.Как сообщает издание, ракета дальнего действия 40Н6 (40Н6Е - экспортный вариант) принята на вооружение, все необходимые для этого документы подписаны еще в сентябре месяце. В настоящее время Министерство обороны РФ уже ведет закупки этих ракет для оснащения комплексов С-400 "Триумф". Как заявил источник в ОПК, всего в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года планируется закупить более тысячи новых дальнобойных ЗУР 40Н6, ракеты будут направлены на оснащение новых формируемых и переоснащения уже существующих полков С-400 ВКС РФ. При этом он напомнил, что рамках этой программы в ВКС должно быть сформировано 56 дивизионов С-400.Как сообщалось ранее, совместные госиспытания новой ракеты 40Н6 завершились в июле этого года.40Н6 - зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности, предназначена для поражения всех видов летательных аппаратов, включая гиперзвуковые крылатые и баллистические ракеты. Способна поражать аэродинамические цели на дальности до 380 км и баллистические - до 15 км на высоте от 10 м до 35 км. Может уничтожать цели за пределами радиовидимости наземных локаторов благодаря новой головке самонаведения. Ракеты 9М96, 48Н6, 48Н6ДМ, стоящие на вооружении С-400, обеспечивают поражение целей на дальности до 250 км.Ранее сообщалось, что ракеты 40Н6 после модернизационных процедур станут основной составляющей для перспективных зенитных ракетных комплексов С-500 "Прометей".