Плавающий танк A/T 1 (Великобритания)

Опытный танк A/T 1* на испытаниях



Крейсерский танк Covenanter с установленными поплавками



Плавающий танк A/T1 на испытаниях



Компоновочная схема танка A/T 1*

В годы Второй мировой войны предлагалось и прорабатывалось множество способов преодоления водных преград на боевых бронированных машинах. Особый интерес в этом контексте представляют британские работы вокруг танка Covenanter. Они начались с самых очевидных решений, но затем привели к созданию совершенно нового проекта. Для получения желаемых возможностей и тактико-технических характеристик пришлось едва ли не с нуля разработать новый плавающий танк. Эта машина получила обозначение A/T 1.Водные преграды негативно сказываются на темпе наступления, и потому войскам необходимы различные плавсредства, а также бронетехника, способная перемещаться по воде без чужой помощи. В самом начале сороковых годов британские военные и инженеры начали искать способы превращения имеющихся бронемашин в плавающие, и особое внимание при этом уделялось новейшему крейсерскому танку Cruiser tank Mk V, также известному как A13 Mk III Covenanter.Изначально конструкторы проработали самый простой вариант обеспечения плавучести. Танк оснастили крупными поплавками, позволявшими ему держаться на воде. Движение осуществлялось за счет перемотки гусениц. «Ковенантер» с особым оснащением мог работать на воде, но фактические характеристики оказывались недостаточными. Было ясно, что поплавки не имеют реальных перспектив. Требовались иные, более смелые решения.Вскоре появилось новое предложение, позволявшее решить все основные задачи. Следовало разработать новую боевую машину, изначально приспособленную для работы на суше и на воде. При этом в ее конструкции можно было широко использовать узлы и агрегаты серийного танка A13 Mk III. Таким образом, перспективная машина могла бы показывать высокие ходовые характеристики на воде, но при этом иметь огневую мощь танка Covenanter.Новый проект плавающей бронемашины получил официальное обозначение Medium Tank A/T 1. В дальнейшем проект дорабатывался и изменялся, что отражалось в его индексе. В соответствии с традициями того времени, новые проекты обозначались как A/T 1* и A/T 1**. Дополнительное имя проекту не присваивалось.Для плавающего танка A/T 1 следовало разработать совершенно новый корпус с ходовой частью. Силовую установку и трансмиссию можно было взять у существующего крейсерского танка. У «Ковенантера» также предлагалось заимствовать башню с вооружением и часть прочего оборудования. Несмотря на применение готовых агрегатов, перспективный средний танк должен был отличаться оригинальным внешним видом с характерными «морскими» обводами.Новый броневой корпус шасси предлагалось изготавливать из отдельных катаных листов и собирать при помощи заклепок. По уровню защиты новый корпус был похож на корпус танка A13 Mk III. Лобовые детали такого корпуса имели толщину до 40 мм и обеспечивали защиту от пуль и снарядов. Прочие детали отличались меньшей толщиной. Крыша и днище выполнялись из 7-мм листов. Для получения требуемого запаса плавучести корпус должен был иметь большую высоту. При этом использовалась классическая танковая компоновка. В передней части корпуса помещался крупный обитаемый отсек, условно разделенный на отделение управления и боевое отделение. В центре и корме располагались агрегаты силовой установки.Корпус перспективного танка имел «мореходные» обводы. Так, он получил крупную изогнутую нижнюю лобовую деталь, установленную со значительным наклоном вперед. Борта корпуса-лодки образовывались выступающими спонсонами больших размеров, вокруг которых натягивались гусеницы. Снаружи ходовая часть прикрывалась дополнительным щитком многоугольной формы. Нижний кормовой лист также был изогнутым и улучшал обтекаемость на воде.Верхний лобовой лист корпуса устанавливался с большим наклоном назад. Непосредственно за ним располагалась сравнительно небольшая подбашенная коробка со скошенной передней частью. Крыша корпуса позади боевого отделения состояла из горизонтальных листов, размещенных на разной высоте. На ней предусматривались несколько кожухов для разных устройств.Башня для A/T 1 заимствовалась у серийного крейсерского танка. Ее купол изготавливался из нескольких броневых листов разных форм и размеров, образовывавших многоугольную конструкцию средней высоты. В лобовом листе башни имелась установка для монтажа вооружения. Часть верхних листов представляла собой крышки люка. Под куполом башни сохранялась корзина с креплениями для необходимых устройств.В центральной части корпуса, со сдвигом назад, поместили бензиновый двигатель Meadows D.A.V мощностью 340 л.с., заимствованный у базового танка. Агрегаты трансмиссии тоже взяли у существующей техники, однако их дополнили новыми устройствами. В трансмиссию включили дополнительную коробку передач с двумя режимами работы, предназначенную для движения по воде и выхода на берег. Такая трансмиссия была связана с ведущими колесами заднего расположения.Особые задачи машины привели к появлению специфической ходовой части. В передней части корпуса, на большой высоте над грунтом, помещались направляющие колеса с пружинным механизмом натяжения. Схожим образом в корме разместили ведущие колеса. Снизу на каждом бортовом спонсоне предлагалось устанавливать 16 опорных катков малого диаметра. В первой версии проекта все катки закреплялись на корпусе жестко. Верхняя ветвь гусеницы лежала на поддерживающих роликах, расположенных на крыше спонсона.По неким причинам, плавающий танк не получил отдельного движителя для перемещения по воде. Плавать предлагалось за счет перемотки гусениц. Также отсутствовала и специализированная рулевая система. Осуществлять маневры следовало при помощи изменения скорости движения гусениц. Впрочем, машина не осталась без особого «морского» оснащения. Внутри лобовой части корпуса разместили балластную цистерну. При плавании она должна была компенсировать вес двигателя в корме. Кроме того, при спуске на воду или выходе на берег балласт можно было использовать для перевода центра тяжести назад или вперед. Так, при выходе на берег нагруженная носовая цистерна повышала нагрузку на переднюю часть гусениц и улучшала сцепление с грунтом.Для увеличения общего объема корпуса и, соответственно, улучшения плавучести, были разработаны навесные поплавки. Эти изделия отличались большим размером и занимали почти всю боковую проекцию машины. В то же время, они были сравнительно узкими. Поплавки закреплялись на бортовых спонсонах корпуса.В проекте Medium Tank A/T 1 использовалась заимствованная башня, что сказалось на составе вооружения танка. Основным оружием машины стала 40-мм пушка Ordnance QF 2 pounder. Она могла разгонять снаряды до скоростей порядка 1280 м/с и имела эффективную дальность огня до 1000 ярдов. Наиболее эффективный снаряд на такой дальности пробивал до 57 мм гомогенной брони. С пушкой был спарен 7,92-мм пулемет Besa. Горизонтальная наводка осуществлялась поворотом всей башни и обеспечивала обстрел целей на любых направлениях. Вертикальное наведение выполнялось в пределах менее крупного сектора.Экипаж танка состоял из пяти человек. В передней части корпуса, под собственным люком, находился механик-водитель. За ним, под защитой башни, работали командир, наводчик и заряжающий. Пятый член экипажа являлся бортинженером и должен был работать внутри бронекорпуса. Он должен был следить за работой двигателя и трансмиссии. Во время движения по воде инженер также отвечал за балластную цистерну и держал танк «на ровном киле».Машина A/T 1, имея особый корпус-лодку, должна была отличаться не самыми маленькими габаритами. Длина составляла 7,3 м, ширина вместе с поплавками – более 3,9 м. Высота по крыше башни достигала нехарактерных для танков того времени 3,4 м. Боевая масса составила 31 т. Несмотря на такой вес, танк мог плавать. Впрочем, значительная масса, а также отсутствие мягкой подвески сокращали подвижность машины на воде и на суше. Максимальная скорость не могла превышать нескольких десятков километров в час.В 1942 году британская промышленность построила опытный Medium Tank A/T 1, предназначенный для проведения испытаний. Проверки на суше провели на одном из полигонов в графства Суррей. Морские испытания планировалось осуществить в Южном Уэльсе, вблизи острова Барри. Уже первые тесты показали, что опытная машина не в полной мере соответствует требованиям и пока не может показывать расчетные характеристики.Изначально предполагалось, что танк сможет развивать на суше скорость до 20 миль в час (около 30-32 км/ч), однако фактические характеристики были заметно ниже. Причины этого крылись в несовершенстве конструкции силовой установки и ходовой части. Двигатель, расположенный глубоко внутри корпуса, под нагрузкой быстро перегревался, а жесткая подвеска серьезно затрудняла работу экипажа. В итоге на определенном этапе испытаний появилось предложение о совершенствовании проекта.Улучшенный танк под названием A/T 1* следовало оснастить новыми средствами подвода воздуха к радиаторам двигателя. Кроме того, было решено упростить трансмиссию. Теперь она представляла собой копию устройств «Ковенантера». Наконец, предлагалось доработать ходовую часть. Несколько передних опорных катков, вывешенных над грунтом, получили простую пружинную подвеску. Она поглощала часть энергии удара и в определенной мере упрощала преодоление препятствий. Вскоре имеющийся опытный танк прошел ремонт и модернизацию по новому проекту. Затем его вновь вывели на испытания.После перестройки характеристики A/T 1* немного улучшились, что позволило перейти к испытаниям на воде. Во время этих проверок в первую очередь, выяснилось, что танк имеет недостаточный запас плавучести: над поверхностью воды оставались лишь башня и подбашенная коробка. Гусеницы опять показали себя в качестве не самого лучшего движителя на воде. Отсутствие руля корабельного типа тоже стало проблемой. За счет перемотки гусениц модернизированный танк мог развивать скорость не более 5 миль в час (около 8 км/ч).При всех своих недостатках, опытный плавающий танк имел серьезное преимущество перед другой техникой. Он сочетал в себе возможность пересечения водоемов вплавь и танковое вооружение при серьезной защите. Впрочем, соотношение плюсов и минусов конструкции было явно не в пользу танка.С учетом результатов второго этапа испытаний было проведено еще одно обновление конструкции. Такой вариант танка получил обозначение A/T 1**. Главное отличие этого проекта заключалось в использовании в составе трансмиссии системы Synchro-Self-Shifting от компании Sinclair. Она упрощала переключение передач и уменьшала нагрузку на прочие агрегаты. Кроме того, в проекте «**» предусматривались различные изменения технологического характера.Насколько известно, существующий опытный Medium Tand A/T 1* не стали дорабатывать по новому проекту. Предложенная модернизация улучшала отдельные характеристики, но не оказывала решающего влияния на параметры машины в целом. В первую очередь, переработка трансмиссии не могла увеличить запас плавучести, а кроме того, не затрагивала комплекс вооружений. Таким образом, модернизация имеющегося прототипа по новому проекту не имела смысла.В некоторых источниках упоминается проработка еще одного проекта, обозначенного сразу тремя астерисками. Тем не менее, подробные сведения о плавающем танке A/T 1*** отсутствуют. Возможно, этот проект вовсе не существовал, а сведения о нем являются результатом некой путаницы. Впрочем, даже если этот проект и разрабатывался, опытный образец новой модели не появился.В 1943 году сложилась особая ситуация, определявшая реальное будущее плавающего танка A/T 1. Во-первых, испытания опытной машины показали, что ее тактико-технические характеристики далеки от идеала и не позволяют эффективно решать поставленные задачи. Во-вторых, дальнейшее развитие имеющегося проекта не имело смысла. Для избавления от имеющихся недостатков требовалась кардинальная переработка всей машины.Наконец, на перспективы плавающей бронемашины повлияла служба танков Covenanter. К концу 1943 года эта техника окончательно растеряла свой потенциал. Крейсерский танк имел недостаточную защиту и не отличался мощным вооружением, из-за чего не мог на равных бороться с современными немецкими танками. По этой причине часть перспективных разработок на его базе не имели реального будущего. «Ковенантер» прекратил активную службу, а ряд новых образцов на его базе так и не продвинулся дальше стадии испытаний.Не позднее начала 1944 года британское командование распорядилось прекратить работы по развитию танка A/T 1 ввиду отсутствия реальных перспектив. Единственный построенный прототип, к тому времени доработанный по проекту A/T 1*, вскоре отправился на разборку за ненадобностью. В наше время его можно увидеть только на немногочисленных фотографиях. К радости любителей бронетехники, некоторые снимки прошли процесс колоризации.Неудача проекта Medium Tank A/T 1 имела несколько последствий. Главное из них заключалось в том, что к моменту высадки десанта в Нормандии у британской армии отсутствовали плавающие танки. Это в некоторой мере усложнило планируемую десантную операцию, но не оказало на нее фатального влияния. Союзники смогли решить поставленные задачи и без плавающих танков Великобритании.