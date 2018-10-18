Видеоответ Навального генералу Золотову
Вышедший после ареста Алексей Навальный, представляющий себя чуть ли не главным оппозиционером страны, заявил, что принимает вызов на дуэль со стороны командующего Росгвардией генерала Виктора Золотова. Напомним, что Золотов, оскорбившись фильмом Навального о коррупции в Росгвардии, заявил, что сделает из оппонента «котлету».
Навальный сегодня опубликовал «ответный» ролик в адрес Виктора Золотова, заявив при этом, что «оружие» по кодексу дуэлянта должен выбирать именно тот, кого на дуэль вызывают. И таковым оружием оппозиционер предложил главе силовой структуры очные дебаты на одном из телеканалов.
В предисловии, которое Навальный публикует в социальной сети, он называет генерала Золотова «мошенником и лжецом, который позорит страну, занимая такую высокую должность».
Навальный просит извинить его за то, что не смог ответить сразу, так как отбывал 50-суточный арест.
По словам Навального, генерал Золотов своим видеообращением к нему "доказал, что ключевые места в российской власти занимают ненормальные".
Навальный напоминает, что Золотов начинал работать слесарем на заводе "Зил", а затем охранял "два метра оцепления вокруг Путина".
В ролике Навальный всячески сыпал оскорблениям в адрес Золотова, что фактически и того, и другого (после их взаимных заочных видеосклок) ставило на единую планку - планку скандалистов, несерьёзных людей.
Всего за час с небольшим видео набрало более 400 тысяч просмотров в YouTube.
Навальный сегодня опубликовал «ответный» ролик в адрес Виктора Золотова, заявив при этом, что «оружие» по кодексу дуэлянта должен выбирать именно тот, кого на дуэль вызывают. И таковым оружием оппозиционер предложил главе силовой структуры очные дебаты на одном из телеканалов.
В предисловии, которое Навальный публикует в социальной сети, он называет генерала Золотова «мошенником и лжецом, который позорит страну, занимая такую высокую должность».
Навальный просит извинить его за то, что не смог ответить сразу, так как отбывал 50-суточный арест.
По словам Навального, генерал Золотов своим видеообращением к нему "доказал, что ключевые места в российской власти занимают ненормальные".
Навальный напоминает, что Золотов начинал работать слесарем на заводе "Зил", а затем охранял "два метра оцепления вокруг Путина".
В ролике Навальный всячески сыпал оскорблениям в адрес Золотова, что фактически и того, и другого (после их взаимных заочных видеосклок) ставило на единую планку - планку скандалистов, несерьёзных людей.
Всего за час с небольшим видео набрало более 400 тысяч просмотров в YouTube.
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